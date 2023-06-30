الجمعة 30 حزيران 2023
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البترا : 700 ألف زائر خلال النصف الأول من العام الحالي

Petra-City
البترا
بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات، بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا .اضافة اعلان

واشارت الاحصائية ، ان نسبة زيادة زوار البترا بلغت خلال النصف الأول من هذا العام، نحو 102% عن ذات الفترة من العام الماضي والذي بلغ مجموع زوارها نحو 345.713 زائر، وحوالي 29% عن الفترة ذاتها من عام 2019 والذي بلغ مجموع زوارها نحو 539.363 زائر.

وزار البترا خلال شهر حزيران الماضي، نحو 87.373 زائراً من مختلف الجنسيات، وبنسبة زيادة بلغت نحو 39% عن ذات الشهر من العام الماضي، و28% عن حزيران من عام 2019.

ووصف رئيس سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، هذا الرقم بالأعلى في تاريخ سياحة البترا، وحزيران الماضي، بحزيران الأكثر إقبالا للزوار، منذ بداية مسيرة المدينة السياحية.

واشار الفرجات، إن هذه الزيادة في أعداد الزوار هي مؤشر على انحصار موسمية السياحية وعلى مدى استقرار الأردن وأهميته السياحية، إلى جانب تواصل الطلب السياحي العالمي على البترا، باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية العالمية الفريدة.

وقال ، أن البترا تستعد لاستقبال زائر المليون في شهر تشرين أول القادم وللمرة الثانية في تاريخها، فيما سينهي هذا العام السياحي بتعداد زوار سيبلغ نحو مليون ونصف المليون زائر.

وأضاف ، أن زيادة أعداد الزوار، حدت بالسلطة إلى تحسين واقع الموقع الأثري وتنويع مساراته، والتعامل مع كافة أشكال المخالفات فيه، بهدف إبراز المدينة بالحلة الأمثل أمام زوارها.

وبين الفرجات، أن السلطة ونتيجة لتزايد أعداد الزوار ولغايات تخفيف الضغط على الموقع الأثري والمحافظة على إرثه التاريخي، ستعمل على تشغيل النقل من الطريق الخلفي للبترا، وفتح القرية الثقافية أمام الزوار، والاستمرار في تنويع المنتج السياحي المقدم للسياح، بهدف إثراء تنويع الوجهات السياحية في المدينة، وإثراء تجربتهم فيها.

ونوه ، إلى أنه سيتم إعادة النظر في الشراكات مع جمعيات المجتمع المحلي، لضمان تشغيل شرائح اكبر من أبناء المنطقة، وللارتقاء بالعملية السياحية داخل الموقع الأثري.

وأشار الفرجات ، أن هذا العام سيشهد أيضاً اطلاق حزمة من البرامج السياحية، كمشروع المنطاد الثابت وسيارات الدفع الرباعي في منطقة البيضا والاستمرار بإقامة مهرجان ليالي البترا الوردية، من أجل استقطاب الزوار من مختلف الأسواق السياحية، وبما ينشط الحراك السياحي والتجاري في المنطقة.

وبين  الفرجات ، أن هذا العام سيشهد افتتاح المزيد من الغرف الفندقية وكذلك الاستثمارات السياحية التي من شأنها تقديم خدمة سياحية متقدمة للزائر، مؤكداً أن السلطة تقدم كافة التسهيلات للراغبين بالاستثمار في المنطقة.

ولفت ، انه أنه سيتم الانتهاء قريباً من طرح عطاء دراسة إقامة قصر للمؤتمرات في البترا، واكمال الشارع البديل لربط وسط المدينة بالمنطقة السياحية، إضافة إلى زيادة اسطول سيارات النقل الكهربائي داخل الموقع الأثري لخدمة الزوار.

وأكد الفرجات أن السلطة ماضية بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والخدمية، للنهوض بالبترا كمدينة سياحية عالمية، وبما يخدم السكان والزوار على حد سواء.

وأوضح ، أن إقليم البترا حريص على مواصلة الشراكة مع كافة الجهات الرسمية كوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص في التوسع بترويج وتسويق المدينة في مختلف المحافل السياحية الدولية.

واعتبر الفرجات ، أن ما شهدته المدينة من نشاط سياحي يأتي نتيجة تكاتف الجهود بين السلطة والجهات الرسمية كافة والقطاع الخاص، وكذلك أبناء المجتمعات المحلية، الذين كان لهم دور بارز في عكس أبهى الصور عن صورة السياحية في البترا والمملكة.

وجدد حرص السلطة على تقديم كل ما بوسعها لخدمة البترا؛ باعتبارها بوابة السياحة الأردنية وأحد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي، وبما يحقق مساعي التنمية الشاملة في المنطقة بكافة تجمعاتها السكانية.
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