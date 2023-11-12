"البحوث الزراعية": "الزيتون الوطني" احتفالية سنوية بمنتج وطني عريق

عبدالله الربيحات

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عمان- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية د. نزار حداد، إن المركز عكف على تنفيذ مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية الذي سيعقد في الـ23 المقبل، بنسخته الـ23 في قاعة المعارض بمكة مول على مدار 10 أيام.ولفت حداد الى ان عمليات فحص الزيت، ستكون مجانا وفي ارض المهرجان، أو داخل مختبر الفحص الرئيس بالمركز، تعزيزا لاستمرار هذا المهرجان كاحتفالية وطنية بمنتج وطني عريق.وأشار إلى ان المهرجان، جاء نتيجة تكاتف جهود المركز ووزارة الزراعة وعدة وزارات ومؤسسات حكومية، بالشراكة مع مؤسسات وشركات قطاع خاص، وحظي برعاية ملكية سامية، ما يؤكد على دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للزراعة والمزارع الأردنيين، لتحقيق الامن الغذائي.وبين ان هذا المهرجان، تظاهرة زراعية كبيرة، وان فكرته الى جانب معرض منتجات المرأة، تبلورت منذ العام 2000، والذي كان عام تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت والزيتون، والتي لا غنى عنها في غذاء المواطن.ويهدف المهرجان لتصريف الفائض والمعروض من زيت الزيتون لدى صغار المزارعين، وتعريف المستهلك بأصناف الزيتون المزروعة في المملكة، وإتاحة الفرصة لتذوق نكهات مختلفة منه.كما بين حداد، أن المهرجان، سيمكن سيدات ريفيات من بيع منتجاتهن الغذائية، المصنعة يدويا، ما يلقى قبولا لدى شريحة واسعة من الأردنيين المستهلكين لهذه المادة الغذائية، الموجودة باستمرار على طاولة المطبخ الاردني.ولفت الى أن المهرجان، يلقى دعما مستمرا، وأصبح حدثا زراعيا بارزا ينتظره الكثير من المواطنين وأبناء الجاليات، بالتزامن مع موسم قطاف شجرة الزيتون المباركة، ليتسع ويشمل الحرف التراثية والمطابخ الانتاجية التي تتيح لزواره، فرصة تذوق الاطباق والاكلات التراثية التي تشتهر بها مدننا، ويدخل في صناعتها زيت الزيتون.واضاف حداد، انه في العام 2021 بعد جائحة كورونا؛ حدثت نقلة نوعية في تنفيذ المهرجان، بتطوير فكرته، وزيادة مساهمته بتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتحقيق أهداف التنمية الريفية المستدامة، ما انعكس إيجابا على تحقيق عائد اقتصادي للمشاركين في المهرجان، ودعم الاقتصاد الوطني.ووصل إجمالي مبيعات مهرجان العام الماضي أكثر من 3 ملايين دينار أردني، وبعدد زوار ربع مليون زائر، وقد تأتى ذلك بنقل موقع المهرجان ليكون في قاعة معارض بمساحة 11 م2؛ ما مكن من زيادة عدد المشاركين ليصل لأكثر من 500 مشارك ومشاركة وإعطاء المستهلكين وزوار المهرجان حرية أكبر في التجول فيه.رئيس قسم بحوث الزيتون في المركز ابراهيم العمد، قال ان المهرجان من اهم المصادر لشراء زيت الزيتون عالي الجوده والخالي من الغش، إذ تتعاون كوادر المركز مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بأخذ عينات من الزيت الوارد لأرض المهرجان للتأكد من خلوها من الغش، بفحصها بأجهزة حديثة، وتصنيفها حسب مواصفات الجودة الكيميائية والحسية التي وضعها المجلس الدولي للزيتون.واضاف العمد ايضا، أنه عبر المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق المركز فإنه يشارك مع عدة جهات تحت مظلة الوزارة في لجنة حماية زيت الزيتون، وتوعية المواطنين بعدم الشراء من الاعلانات المضللة لبيع الزيت التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار أقل من السعر السوقي لهذه المادة، والتي لا تعكس الاسعار الحقيقية له، وتبين بعد ملاحقتها وشكاوى مواطنين، بأنها تبيع زيتا مغشوشا ومخلوطا بزيوت اخرى غير زيت الزيتون، ما قد يعود بالضرر على صحة المستهلك عند تناوله.كذلك يشارك المركز بحملة شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة تحت شعار "افحص زيت الزيتون وأتأكد أنه مضمون"، وفي الحملة التسويقية لبيعه لموظفي القطاع العام، بالتعاون مع النقابة العامة لأصحاب المعاصر والوزارة، بحيث يقدم المركز خدمة الفحص المجاني للتأكد من خلو الزيت من الغش، ومطابقته للمواصفات الكيميائية.كما يعقد المركز دورات تدريبية للمواطنين والمهتمين ومزارعي الزيتون، حول كيفية انتاج زيت زيتون بجودة عالية، إذ قام المركز عبر مشاريع: الدعم الهولندي- ميرسي كور، والمحافظة على الزيتون المعمر( المهراس) والمختبرات الحية العابره للحدود والانظمة المتعددة لزراعة اشجار الزيتون، وتحسين جودة زيت الزيتون، والمدارس الحقلية لمزارعي الزيتون؛ تقديم دعم مالي عيني.وأشار مدير مديرية الزيتون بالوزارة د. مراد المعايطة الى ان 145 معصرة في المملكة، بـ317 خط إنتاج، يعمل منها 276 خط بالنظام الثلاثي (3 مخارج)، و37 خط بالنظام الثنائي (مخرجين).واضاف المعايطة ان المعاصر تعمل بنظامين: تقليدي (4 معاصر)، واخرى على نظام الطرد المركزي.وتبلغ الطاقة الإنتاجية لجميع المعاصر في المملكة 407 أطنان ثمار في الساعة الواحدة، مؤكدا ان موسم العصر لهذا الموسم، بدأ في الـ17 من الشهر الماضي، ويتوقع انتاج ربع مليون طن ثمار زيتون، 50 ألفا منها للكبيس، والباقي لإنتاج الزيت، إذ يتوقع انتاج 30 الى 33 الف طن من الزيت، 25 الفا للاستهلاك المحلي و8 آلاف كمخزون استراتيجي للتصدير،لافتا إلى ان وزارة الزراعة منعت استيراد زيت الزيتون، بغية حماية المنتج المحلي منه.