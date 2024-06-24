 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة

البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة
البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة

قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنه تم البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة جنوبي شرقي العاصمة، بعد افتتاحه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الأحد، ما سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيض مدة تخليص البضائع، وتخفيض كلف الاستيراد والتصدير.

اضافة اعلان
وأكد القضاة خلال جولة للإعلاميين والصحفيين اليوم الاثنين نظمتها دائرة الجمارك، أهمية المركز الاستراتيجية في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري وتحسين جودة الخدمات انسجاما مع المقاييس العالمية، وبما يؤدي إلى تحسين أداء الأردن على المؤشرات العالمية ذات الصلة، مشيرا إلى أن المركز الجديد أنشئ بالشراكة مع القطاع الخاص، في منطقة تنموية واعدة.


وأوضح أن كافة إجراءات المركز مؤتمتة بالكامل من لحظة دخول الحاويات البوابة
الرئيسية إلى لحظة خروجها، ومجهز لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية
وسريعة من خلال التطبيق الأمثل للنافذة الوطنية الواحدة لتسهيل الإجراءات
وتسريعها على متلقي الخدمة.


وأشار إلى أن مبنى جمرك عمان القديم توقف عن استقبال اي طلبات تخليص جديدة والعمل جار الآن على التخليص للبضائع كافة التي دخلت المبنى القديم قبل اليوم وحتى الانتهاء من كافة البضائع الموجودة هناك حسب الأطر القانونية المعمول بها بالدائرة.


وأشار القضاة الى ان الدائرة تدرس حاليا العروض المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص "لمشغل المركز" والذي سيتم من خلاله تقديم الخدمات اللوجستية كافة في المركز تحت مظلة شركة واحدة.


وأوضح أن المركز يحتوي على مرافق ومبان أقيمت على أرض مساحتها نحو 1317 دونما، وتعتبر مباني متخصصة ومزودة بأحدث الأنظمة الجمركية، وهي مبنى مركز الجمرك بالإضافة الى مسجد وكافتيريا، ومبنى قسم الدفاع المدني ومبنى قسم الترخيص التابع للأمن العام والمديريات المساندة، ومبنى لوكلاء شركات التخليص ومبنى المختبرات، وساحات للمزادات ومستودعات للفرز والحجز بمساحة 27000 متر مربع ومظلات ورمبات للمعاينة بمساحة 30 الف متر تتسع لـ 192 شاحنة، كما يضم المركز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 كيلو واط، ويتسع المركز لاصطفاف نحو 900 شاحنة، وهو قابل للتوسعة لاستيعاب 256 شاحنة إضافية.


وقالت مدير جمرك عمان عميد جمارك المهندسة ريما النمر، إن المركز مزود بخدمات البنية التحتية المتطورة والتي تدعم عمليات تسريع انجاز المعاملات الجمركية بأقصر وقت وجهد من خلال أتمتة كافة الخدمات الجمركية في المركز ضمن مشروع النافذة الوطنية، والهادف إلى تسهيل الإجراءات، وبما ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات. -(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مديرية الأمن العام

الأمن: العثور على مخزن لمواد متفجرة في منطقة أبو علندا بعمان - تفاصيل

منذ9 ساعة
1719250484179828900

في ظل موجات الحرارة المرتفعة.. هل ينجح الأردن في التكيف مع المتغيرات المناخية؟

منذ9 ساعة
دنانير أردنية

دراسة: إعادة النظر في الإعفاء من الحد الأدنى للأجور

منذ9 ساعة
1719264310040361800

تعديلات ترفع رسوم ترخيص مراكز التغذية إلى 200 دينار

منذ9 ساعة
1719260921970281200

146 ألف طالب يبدأون أول امتحانات "التوجيهي" اليوم

منذ9 ساعة
1719261383390288700

هل توجه "التربية" بإلزامية الحصول على دبلوم تعليم يطور مهنة المعلم ويحسن مخرجاتها؟

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

توليد حرب أهلية

ماهر أبو طير |اليوم

"الكهرباء".. جيب المواطن هو الحل!

محمود خطاطبة |اليوم

لماذا تحتاج إلى الإقلاع فورا عن التدخين؟

حسني عايش |اليوم

لا لترحيل المشاكل المالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحية لرئيس الأركان وللضابط وللعسكري وكل بوريه

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: تحولات النمو الاقتصادي في الأردن

رعد التل |اليوم

"النشامى" في المونديال إلا إذا ..

خالد خطاطبة |اليوم

فقاعات يوآف غالانت الإنسانية هل هي إنسانية؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات | منذ10 ساعة
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة!

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد
 