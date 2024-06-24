البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة

قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنه تم البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة جنوبي شرقي العاصمة، بعد افتتاحه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الأحد، ما سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيض مدة تخليص البضائع، وتخفيض كلف الاستيراد والتصدير.

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وأكد القضاة خلال جولة للإعلاميين والصحفيين اليوم الاثنين نظمتها دائرة الجمارك، أهمية المركز الاستراتيجية في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري وتحسين جودة الخدمات انسجاما مع المقاييس العالمية، وبما يؤدي إلى تحسين أداء الأردن على المؤشرات العالمية ذات الصلة، مشيرا إلى أن المركز الجديد أنشئ بالشراكة مع القطاع الخاص، في منطقة تنموية واعدة.



وأوضح أن كافة إجراءات المركز مؤتمتة بالكامل من لحظة دخول الحاويات البوابة

الرئيسية إلى لحظة خروجها، ومجهز لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية

وسريعة من خلال التطبيق الأمثل للنافذة الوطنية الواحدة لتسهيل الإجراءات

وتسريعها على متلقي الخدمة.



وأشار إلى أن مبنى جمرك عمان القديم توقف عن استقبال اي طلبات تخليص جديدة والعمل جار الآن على التخليص للبضائع كافة التي دخلت المبنى القديم قبل اليوم وحتى الانتهاء من كافة البضائع الموجودة هناك حسب الأطر القانونية المعمول بها بالدائرة.



وأشار القضاة الى ان الدائرة تدرس حاليا العروض المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص "لمشغل المركز" والذي سيتم من خلاله تقديم الخدمات اللوجستية كافة في المركز تحت مظلة شركة واحدة.



وأوضح أن المركز يحتوي على مرافق ومبان أقيمت على أرض مساحتها نحو 1317 دونما، وتعتبر مباني متخصصة ومزودة بأحدث الأنظمة الجمركية، وهي مبنى مركز الجمرك بالإضافة الى مسجد وكافتيريا، ومبنى قسم الدفاع المدني ومبنى قسم الترخيص التابع للأمن العام والمديريات المساندة، ومبنى لوكلاء شركات التخليص ومبنى المختبرات، وساحات للمزادات ومستودعات للفرز والحجز بمساحة 27000 متر مربع ومظلات ورمبات للمعاينة بمساحة 30 الف متر تتسع لـ 192 شاحنة، كما يضم المركز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 كيلو واط، ويتسع المركز لاصطفاف نحو 900 شاحنة، وهو قابل للتوسعة لاستيعاب 256 شاحنة إضافية.



وقالت مدير جمرك عمان عميد جمارك المهندسة ريما النمر، إن المركز مزود بخدمات البنية التحتية المتطورة والتي تدعم عمليات تسريع انجاز المعاملات الجمركية بأقصر وقت وجهد من خلال أتمتة كافة الخدمات الجمركية في المركز ضمن مشروع النافذة الوطنية، والهادف إلى تسهيل الإجراءات، وبما ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات. -(بترا)