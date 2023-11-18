البدور: "نابلس/1" لمساندة الفلسطينيين بالخدمات الطبية

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أكد السفير الأردني عصام البدور في فلسطين الشقيقة، أن المستشفى الميداني الأردني العسكري نابلس/1، يشتمل على مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والإمكانيات العلاجية، وأن طواقمه ذات جاهزية عالية لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها بكل مهنية واحترافية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس للمستشفى، مؤكدا مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة والثابتة والمستمرة بتقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، عبر تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية، وانطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.ولفت الى أهمية جهود كوادر المستشفى الكبيرة في أداء واجبها الإنساني، تجسيداً للموقف الأردني وقيادته الهاشمية المساند للأشقاء ودعم الأردن الكامل لصمودهم على أراضيهم.يشار إلى أن المستشفى يضم كادراً طبياً متكاملاً، إضافة لعيادات جراحة عامة وعظام، وتجميلية، وأطفال، وشرايين وأوعية دموية، والوجه والفكين، وأعصاب، وجراحة إصابة الحوادث، بالإضافة إلى إسعاف وطوارئ وغرفتي عمليات ومختبر أشعة وصيدلية ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة.إلى ذلك، قال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، إن انشاء مستشفى ميداني في مدينة نابلس وبمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني الشقيق، يدل على النخوة والشهامة الأردنية تجاه الشعب الفلسطيني.وأضاف دغلس في بيان له أمس، أن المستشفى يضم 120 كادرا طبيا ومهنيا وإداريا وجراحا وممرضا، سيقدمون خدمات طبية لآلاف الأهالي في المحافظة.وأشار إلى أن المستشفى يقام على أرضية متنزه "جبال عبد الناصر" وسط المدينة، معربا عن شكره لهذه المبادرة الأردنية التي ستساعد وتساند القطاع الصحي الفلسطيني، لافتا إلى أن المستشفى، سيقدم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس بشكل خاص وشمالي الضفة الغربية بشكل عام.ونفى أي "مخاوف" وربط لإقامة هذا المستشفى مع اقتحام وعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة في المدينة، لافتا إلى أن نابلس محاصرة منذ عامين، وهي بحاجة إلى مثل هذا المستشفى.-(بترا)