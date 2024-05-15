البرغوثي: النكبة واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة في التاريخ الحديث

محمد الكيالي

اضافة اعلان

عمان – أكد رئيس المبادرة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، أن النكبة الفلسطينية واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة في التاريخ الحديث، هجر فيها 70 % من الشعب الفلسطيني، وارتكب خلالها أكثر من 70 مجزرة، استشهد فيها آلاف الأطفال والنساء والرجال، على أيدي العصابات الصهيونية.وأضاف البرغوثي في حديث له عن بعد من جنوب أفريقيا، ان 3 جرائم حرب ارتكبت في غزة خلال الحرب الصهيونية على القطاع: الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع.جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "طوفان الأقصى بين النكبة والعودة" في ذكرى اغتصاب فلسطين وإحياءً لذكرى نكبتها، أقامتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين ضمـن نشاطات "محامون من أجل المقاومة".وأضاف البرغوثي "نحن بصدد نكبة ثانية يقوم بها الاحتلال، الذي لم يلتزم بقرارات الأمم المتحدة الذي ينص على إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين". مشددا على أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، ويجب التخلي عن وهم السلام معه، وأن الولايات المتحدة شاركت في العدوان على غزة إلى جانب دول أوروبية وأجنبية.وأكد أن إسرائيل فشلت وستبقى كذلك في غزة، بخاصة بتحقيق أهدافها المعلنة، والتي منها التهجير والتطهير العرقي، وتواجه مقاومة باسلة في كل غزة بعد 220 يوما على العدوان، مبينا أنه كان للأردن ومصر دور بمنع التهجير لكن الفضل الأكبر يعود للفلسطيني البطل الذي يرفض ترك أرضه، ورفض تكرار تجربة النكبة.وأضاف البرغوثي "ندفع ثمنا باهظا في الحرب، لكن الشعوب تناضل من أجل حريتها وكرامتها، والأهم ألا يحقق أهدافه، وما نشهده اليوم انقلاب عالمي في وعي جيل الشباب وخصوصا في أميركا، فأكثر من 70 % من الشباب الأميركي يرفضون السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال".ودعا لاعتماد إستراتيجية المقاومة والصمود والثبات والمقاطعة، وتعميق الوحدة الفلسطينية على أساس مشروع المقاومة بعد فشل نهج السلام.بدوره، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن النقابة ولدت مع مظلمة القضية الفلسطينية، وأن لها مركزا في عمان والقدس المحتلة، وهو توأم لعمان خاص بالنقابة، مضيفا "اليوم يرتفع لدينا مستوى الأمل بالتحرر، فإذا كان يوم العبور كان نحو الجغرافيا، و7 أكتوبر 2023 يوم عبور نحو التحرير والأرض الفلسطينية".فيما قال الباحث والمناضل معين الطاهر، إن النكبة ليست حدثا نتذكره، بل هي نكبة قبل احتلال فلسطين، مستمرة في القدس وغزة والضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948.ولفت الطاهر إلى أن غزة تشهد حربا ضروسا، سقط فيها آلاف الشهداء، وان عدد الشهداء منذ الانتداب حتى اليوم بلغ عددهم نحو 134 ألفا، وفي النكبة 13 ألفا، أي أن غزة دفعت 45 % من الشهداء في الحرب الأخيرة عليها.وقال "نعيش أطول حرب عربية صهيونية، وإن الحرب ما تزال في بدايتها، وإن تقدير أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن جيش الاحتلال يحتاج لخمس سنوات لتفكيك البنية التحتية للمقاومة".من جانبه، أكد د. علي محافظة، أن طوفان الأقصى حقق إنجازات عدة، منها تراجع الاقتصاد الصهيوني وتهجير سكان مستوطنات غلاف غزة، وتكبيد الاحتلال خسائر يومية كبيرة.وقال محافظة إن جيش الاحتلال مُني بهزيمة مذلة على يد مئات المجاهدين الذي قتلوا وأصابوا وأسروا آلاف الجنود، مطالبا بإنشاء جبهة تحرير فلسطين أسوة بجبهة تحرير الجزائر، من المؤمنين بالكفاح المسلح، لتحل محل منظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت قيمتها.وأضاف "نحن في الأردن نواجه خطر التهجير والعدوان العسكري الصهيوني، ولا بد من الأخذ بالاعتبار أن إسرائيل لا عهد لها، ودعا إلى العودة إلى خدمة العلم".