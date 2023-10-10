"البرلمانات الطلابية".. هل تسهم بتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار لدى الطلبة؟

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عمان - على أعتاب تقدم طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) في 24 تشرين الأول الحالي لانتخابات المجالس البرلمانية الطلابية، أكد خبراء تربويون أهمية مشاركة الطلبة في هذه الانتخابات؛ لتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء واحترام الرأي الآخر، فضلا عن تعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية وإدارة المواقف المختلفة، وتنمية وتطوير مدرستهم ومجتمعهم.واعتبروا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن ربط المعرفة بالحياة تعد واحدا من أهم أهداف التربية والتعليم، لافتين إلى أن البرلمان الطلابي يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة من خلال إشراكهم في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة بما يعكس صور دور المدرسة في إعداد الطلبة للحياة.عطفا على ذلك، قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري إن طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصف الخامس حتى الثاني عشر (التوجيهي) سينتخبون في 24 الشهر الحالي مجالسهم البرلمانية الطلابية.وأضاف الهواري لـ"الغد" أن أكثر من مليون طالب وطالبة من 3300 مدرسة سيشاركون بالانتخابات.وأكد أن الوزارة تسعى عبر هذه المجالس إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة، وتعزيز روح الانتماء للوطن، علاوة على تنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش.وأشار إلى أن "التربية" تعول بشكل كبير على مجالس الطلبة المنتخبة في المدارس للمساهمة في تعزيز التشاركية في العملية التربوية بالتعاون مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.كما وتعول أيضا، بحسب الهواري، على المساهمة في الارتقاء بالعملية التربوية من خلال المشاركة في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشتها، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي ومعالجة السلوكيات غير المرغوب فيها.وأوضح أن المجلس يتولى إجراء أبحاث ودراسات وإعداد وتقارير طلابية حول قضايا عامة تهم المدرسة والمجتمع المحلي، وتحديد المشكلات وطرح حلول لها.إلى ذلك، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة إن أحد أهم أهداف التربية والتعليم اليوم وهو ربط المعرفة بالحياة والممارسات الواقعية التي تعكس الواقع الذي يعيشه الطلبة في كافة الجوانب، ومنها الجانب المتعلق بالممارسات الديمقراطية والتتمية السياسية.وأضاف النوايسة أن وزارة التربية والتعليم تهدف من وراء فكرة برلمانات الطلبة كنشاط لا منهجي، إلى تفعيل الممارسات الديمقراطية وربط الطلبة بالواقع التعليمي في جانب التربية الوطنية والمدنية، كما تهدف المجالس البرلمانية إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة.كما يساهم خوض تجربة البرلمان الطلابي، بتعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء وقيم التسامح والتعايش، فضلا عن توثيق الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وفق النوايسة.وتابع أن الانتخابات البرلمانية الطلابية تلعب دورا رئيسيا وفاعلا في تعزيز الحياة والممارسة الديمقراطية بين الطلبة والمحيط الذي يعيشون فيه، والبرلمان المدرسي هو جسم طلابي يحاكي البرلمان الحقيقي من حيث إجراء الانتخابات لاختيار أعضائه عبر انتخابات حرة مباشرة، إضافة إلى معرفة طموحات وتطلعات الطلبة وتهيئتهم للمستقبل.وأوضح أن البرلمان يسهم في عملية النمو الشامل للطلبة من خلال إشراكه في أنشطة عملية ترتبط بعمليات التعلم والتعليم والممارسات اليومية في المدرسة، بما يعكس دور المدرسة في إعداد الطلبة للحياة، إذ يسهم في إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشة القضايا التي تتعلق باستراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم، والوقوف على اقتراحات وحاجات الطلبة، وكذلك تحسين آليات التواصل والاتصال معهم.فضلا عن المشاركة في وضع اللوائح التنظيمية المدرسية، والمساهمة في عملية الضبط الذاتي والمساعدة في معالجة السلوكيات غير المرغوب فيها، والمساهمة في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي بين صفوف الطلبة، وذلك من خلال تنظيم حملات التوعية والندوات والمحاضرات وتنظيم الرحلات المدرسية، إضافة إلى تنظيم أنشطة تساهم في رفع الوعي بين الطلبة والمجتمع المحلي حول مفاهيم ومصطلحات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بحسبه.وأضاف النوايسة: "وفي الجانب الديمقراطي والحياة السياسية يسهم البرلمان في صقل مهارات الطلبة ويطور من قدراتهم في ممارسة حرية الرأي المسؤولة، والاختيار بناء على الكفاءة، ويرسخ المفاهيم السياسية المرتبطة بالمنهاج التربوي لهم، وكل ذلك يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على صنع القرارات واتخاذها ضمن سياق ديمقراطي يؤمن بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر".وشاركه الرأي مدير عام مدارس الرأي وكينغستون الدكتور محمد أبو عمارة، الذي رأى أن البرلمانات الطلابية تعد أولى خطوات تدريب الطلبة على الممارسات الديمقراطية لاسيما وان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تؤكد دوما على الدور الفاعل للشباب للانخراط في الحياة السياسية.وقال أبو عمارة إن هذه الانتخابات، على بساطتها، لكنها تشكل اللبنة الأولى لتأسيس الطلبة على مفهوم الديمقراطية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعزز لديهم مفهوم الاستقلالية وتنمية قدراتهم في التعبير عن أنفسهم بشكل حضاري.وأضاف أن مشاركة الطلبة بهذه الانتخابات ذات أهمية كبيرة كونها تعد جيلا قياديا قادرا على القيادة والتخطيط واتخاذ القرارات، وتكسبه مهارات حياتية كإتقان فن الحوار والإقناع وتقبل الرأي الآخر، وتطور مهاراته في البحث والكتابة والخطابة العامة وحل المشكلات، كما تشكل طريقة مثالية للطلبة، لتحدي أنفسهم وتحسين مهاراتهم المهنية والتواصلية والمعرفية.بدوره، رأى الخبير التربوي فيصل أبو تايه أن وزارة التربية والتعليم تحرص سنويا على إجراء هذه الانتخابات، تأكيداً منها على مواصلة النهج الديمقراطي، بهدف تنمية مهارات الطلبة السياسية، لافتا إلى أن توعية الطالب وتنمية ثقافته السياسية أصبحت ضرورة ملحة في دولة ديمقراطية كالأردن تؤمن بالقيم الديمقراطية.وأضاف أبو تايه أن الانتخابات تتم وفق إجراءات تستند إلى تعليمات المجالس البرلمانية في المدارس الحكومية والخاصة رقم "8" لسنة 2010، موضحا أن "المدرسة" واحدة من أهم المؤسسات التي تسهم بدرجة مهمة في توفر البيئة المناسبة للوعي، بل تكاد تكون الحاضنة الأكبر لمفاهيم التفاعل والصقل لدى الطلبة خصوصا في مسار التحديث السياسي، الذي يشكل الشباب فيه ركيزة أساسية، باعتبارهم محور التغيير الإيجابي، ونراهن كثيرا عليهم في إنجاحه.وبين أن الوزارة تسعى من خلال ذلك الى التعبير عن سياسة تربوية ديمقراطية ترقى إلى إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ليمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط، وإدارة المواقف المختلفة، إضافة إلى تعزيز روح الانتماء للوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار البناء، فضلا عن تعزيز الثقافة السياسية، وقيم التسامح والتعايش، في سياق عملية نقية هدفها تعزيز دور الطلبة وتعويدهم على التشارك في الحياة.ولفت الى أن أجواء المشاركات الديمقراطية للطلبة في ذلك اليوم، ما هو إلا نموذج مصغر شبيه بنظام انتخابات مجلس النواب الأردني، ما يساعد إلى حد كبير، في زيادة وعي الطالب داخل محيط بيئته المدرسية التي تتمثل في تأكيد حقوق الطلاب داخل المدرسة في إطار الإجراءات التربوية، وتوسيع مدارك دائرة التعارف والخبرات بين أعضاء البرلمان المدرسي، وخلق مساحة من الإبداع والابتكار في توجهاتهم السياسية.