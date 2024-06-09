"البعثة الطبية للحجاج الأردنيين": لم تسجل أي حالة خطرة لغاية الآن

خلوي جويحان

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قال رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين الدكتور ماجد أسعد، إنه لم تسجل أي إصابة مرضية خطرة للحجاج الأردنيين لغاية الآن.وأضاف الدكتور ماجد خلال حديثه لـ"الغد" اليوم الأحد، أن عدد الحالات المرضية المراجعة للعيادات ما يقارب 200 حاج وحاجة في اليوم، تقدم لهم العلاج من خلال عيادتين في منطقتي الجرول والحفاير بمكة المكرمة، تضمان 23 طبيبا و9 ممرضين و٥ من الصيادلة.وأكد أن البعثة الطبية مزودة بأدوية مناسبة للحجاج وخاصة لكبار السن مثل أدوية الضغط والسكري والمفاصل والرشوحات، وبكميات أكبر من العام السابق.وأشار إلى أن الكادر الصحي يعمل بكامل طاقته لتقديم الرعاية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.ونوه الدكتور ماجد إلى ضرورة التزام الحجاج بأخذ أدويتهم وعدم نسيانها وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، للخوف من تفاقم وضعهم الصحي.