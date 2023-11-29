البلبيسي: ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات ناتج عن فرط استخدام المضادات

حنان بشارات

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عمان- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. عادل البلبيسي، أن ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات، نتجت عن سوء وفرط استخدام مضادات الميكروبات المحدودة، ما أدى لزيادة المراضة (شدة المرض) والوفيات.ولفت الى إن البشرية شهدت في القرن الماضي، ثورة في علوم ومعارف عدة، وتطور الطب بشكل لم يسبق له مثيل، وتوصل العلم والعلماء لعلاجات كثير من الأمراض المميتة.وقال البلبيسي في ندوة علمية حوارية أمس بعنوان "نهج الصحة الواحدة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات: دمج استراتيجيات صحة الإنسان والحيوان والبيئة"، والتي تعقد ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، "أن مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات معترف بها عالميا، كواحدة من أكثر المشكلات تحديا، ومن مسببات الوفاة في القرن الحادي والعشرين".ولفت البلبيسي الى أن ظهور مقاومة مضادات الميكروبات، أفقد عقاقير كثيرة فعاليتها، ما أدى إلى صعوبة العلاج، واحيانا استحالته، وهذا يعني بأن كثيرا من الأمراض المعدية الشائعة التي جرت السيطرة عليها سابقا، قد تصبح فتاكة مرة أخرى.وبين أن تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة ورصد مقاومة مضادات الميكروبات، وفق نهج تشاركي يعتمد على المشاركة والتنسيق والتعاون في إطار نهج "الصحة الواحدة"، يعد من الركائز الأساسية للمركز وعمله، مشيرا إلى أن الأردن أطلق التحديث الثاني لخطة عمله بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2025-2023.وأوضح، أن المركز وضع خطة لتقييم مدى التقدم في الأنشطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، لبيان مدى الإنجاز والتحقيق في بنودها، ومشاركة جهات عدة في التنفيذ، إذ بينت النتائج تقدما ملحوظا في صحة الإنسان، وتفاوتا في إنجازات القطاعات الأخرى المعنية بالخطة.وأضاف البلبيسي، أن البيانات أظهرت زيادة في استهلاك مضادات حيوية، بخاصة المعروفة بارتباطها بزيادة المقاومة، فجاءت الحاجة لبذل مزيد من جهود تعزيز الإشراف وصف وصرف مضادات الميكروبات، لضمان سلامة المرضى، والاستخدام الرشيد لها بما يضمن أفضل النتائج وأقل المضاعفات.وقال إن "مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، يتطلب تضافر الجهود والتعاون من الجميع، لضمان عدم إساءة استخدامها دون وصفة طبية"، داعيا لتعزيز الوعي وتشجيع الممارسات الطبية السليمة والمستدامة، بخاصة تدابير منع ضبط العدوى، للحفاظ على الصحة العامة.وجدد التزام المركز بالتوعية والتعليم والتدريب بشأن الاستخدام الأمثل والرشيد للمضادات الحيوية، عبر استخدامها بحكمة وبطريقة تقلل من مخاطر مقاومتها للمضادات الحيوية وتحافظ على فاعلية العلاجات.