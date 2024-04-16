البنك الدولي: تمويل لتنمية رأس المال البشري بالأردن

سماح بيبرس

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عمان – يدرس البنك الدولي حالياً تقديم تمويل لمشروع "سياسة تنمية رأس المال البشري في الأردن" خلال العام الحالي، بهدف تحسين مؤشرات التنمية.وبحسب وثائق البنك التي لم تحدد بعد حجم التمويل النهائي، يأتي هذا التمويل في سياق إطار الشراكة الذي وقع مع الأردن مؤخراً، والذي يمتد من 2024 إلى 2029، ويركز بشكل أساسي على دعم النمو الأخضر والشامل للجميع، وتعزيز فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء.ويشير مؤشر رأس المال البشري للعام 2023، والذي يصدر دورياً عن البنك، إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة للفرد الأردني يبلغ 74 عاما، مقارنة بـ75 عاما في 2016، وهو معدل يشبه المؤشر المتوسط الإقليمي في مؤشر "احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات".ويذكر المؤشر أن الطفل المولود في الأردن ستكون إنتاجيته 55%، وهو معدل أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ 57 %، لكنه أعلى من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، والذي يقدّر بـ48 %.وما يزال الأردن عند الدرجة 0.55 من المؤشر الذي يتراوح بين "0" و"1"، وهو من ضمن الدول "متوسطة الدخل الأدنى" وفقا لتصنيفات البنك.ومن بين كل 100 طفل يولدون في الأردن، يعيش 98 طفلا حتى سن الخامسة، بحسب المؤشر، وهناك 89 % من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما يعيشون حتى سن 60 عاما.ويبلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 9 لكل 1000 مولود حي، مقارنة بـ10 لكل 1000 عام 2016، وهو معدّل مماثل لمؤشر المتوسط الإقليمي.ويذكر المؤشر أنّه يمكن للطفل في المملكة الذي يبدأ المدرسة في سن الرابعة أن يتوقع إكمال 11.1 سنة من الدراسة بحلول سن الثامنة عشرة، وبأخذ ما يتعلمه الأطفال في الاعتبار، فإن سنوات الدراسة المتوقعة هي 7.7 سنوات.ويبلغ معدل إتمام الدراسة الابتدائية في السن الرسمي للالتحاق بالصف الأخير من ذلك المستوى 81 %، مقارنة بـ72 % عام 2016، فيما تبلغ نسبة الأطفال في سن المدرسة الإعدادية المسجلين في هذا المستوى 76 %، مقارنة بـ69 % عام 2017.ويورد أن ما يقرب من 92 من كل 100 طفل لا يعانون من التقزم، وهذا يعني أن 8 من كل 100 طفل معرضون لخطر القيود المعرفية والجسدية التي يمكن أن تستمر مدى الحياة.كما أنّه في عام 2018، كان 71 % من الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهرًا) يسيرون على المسار الصحيح من حيث الصحة والتعليم والرفاهية النفسية الاجتماعية.وفي عام 2022، تلقى 77 % من الرضع الجرعة الثالثة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي، مقارنة بـ99 % عام 2017.ويشير الى أنّ 33 % من الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب، مقارنة بـ38 % عام 2017، وهو مؤشر أعلى من المتوسط الإقليمي.أمّا عن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب، فتبلغ نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا) الذين يعرفون القراءة والكتابة 99 %، ولم يتغير هذا منذ عام 2017، وهو مؤشر أعلى من المتوسط الإقليمي.أمّا معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة ممن هنّ في سن العمل (25 سنة فما فوق) فبلغت 13% حتى العام 2022، مقارنة بـ14 % عام 2017، وهذا المؤشر أقل من المتوسط الإقليمي.