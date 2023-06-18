الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

التمويل سيخصص لتنفيذ مشروعات لوزراة الإدارة المحلية

البنك الدولي يعتزم تقديم طلب تمويل من صندوق المناخ الأخضر

وزارة الإدارة المحلية
الإدارة المحلية
عمان – يعتزم البنك الدولي التقدم بطلب للحصول على تمويل من قبل صندوق المناخ الأخضر، والذي سيخصص لتنفيذ أحد مشروعات وزارة الإدارة المحلية، وفق مصادر مطلعة.اضافة اعلان
وأكدت المصادر لـ"الغد"، أن "البنك يسعى لتحصيل التمويل من خلال بنك تنمية المدن والقرى باعتباره الجهة الحاصلة على اعتمادية صندوق المناخ الأخضر في المملكة".
ومن أجل تلك الغاية، وبحسب المصادر، تعقد على مدار الأسبوع الحالي اجتماعات بين وزارة الإدارة المحلية والبنك الدولي لبحث شأن التقدم بطلب الحصول على تمويل، ومن خلال بنك تنمية المدن والقرى لصندوق المناخ الأخضر. 
وفي هذه الأثناء، يمضي بنك تنمية المدن والقرى باستكمال إجراءات الحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، وبعد الانتهاء من مراحل المراجعات الدورية، والتي ستنتهي العام المقبل، ليصار إلى الإعلان رسميا عن اعتمادية البنك. وهذه المرحلة تؤهل البنك لتقديم مقترحات مشاريع مناخية للصندوق، وعبر وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المخولة وطنياً بهذا الصدد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "العديد من الجهات المحلية أبدت رغبتها بالتقدم للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات تهدف لمواجهة تأثيرات تغير المُناخ في المملكة".
ولكن وبعد الانتهاء من متطلبات الاعتمادية وبصورتها النهائية، وضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، فإن البنك سيصبح قادرا على تقديم المشاريع وبشكل مباشر من خلاله الى صندوق المناخ، دون الحاجة إلى تمرير المقترحات عبر وزارة البيئة كما هو مقرر في المرحلة الثانية.
وفي تصريحات صحفية سابقة لمدير عام بنك تنمية المدن والقرى م. أسامة العزام فإن "البنك سيصبح أول جهة معتمدة في المنطقة لتقديم مقترحات مشاريع للصندوق، وبعد استكمال المرحلة الأخيرة من الاعتمادية، ووفقا لتقييم من قبل اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية من الصندوق". 
وهذه اللجنة، تعتمد في الاختيار والتقييم على عدة معايير ذات علاقة في مجال تنمية المشاريع الوطنية المُتعلقة بتغير المناخ، بحيث تتولى إعداد تقرير بتوصياتها، وإرساله الى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قرار الانتقال لكل مرحلة، في حال استكمال متطلبات الاعتمادية. 
وكان البنك وقع في تموز (يوليو) 2019 مذكرة تعاون مع وزارة البيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لرفع جاهزية البنك للحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشاريع لمواجهة آثار التغير المناخي، ودمجها بشكل أفضل مع خطط العمل الوطنية للمناخ، وبناء القدرات للتخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة. 
وتؤهل مذكرة التعاون البنك ليصبح جهة معتمدة من الصندوق، وليكون مؤهلا لطلب تمويل مشاريع المناخ في الأردن وتسلم أموال الدعم مباشرة من الصندوق، وتمكينه من إدارة ومراقبة وتنفيذ تلك المشاريع. 
وكان الصندوق وافق في نيسان (ابريل) 2019 على مشروع تحسين جاهزية الأردن للحصول على تمويل مشاريع التغير المناخي، وضمن إطار التعاون العالمي. 
ويسعى المشروع لدعم اعتماد مؤسسة وطنية للوصول المباشر لإطار التعاون العالمي، ووضع خطط للمشاريع ذات الصلة بتغير المناخ للتمويل المحتمل للصندوق.
1570958086_738_386043_

"تتراسيلين" أكثر المضادات الحيوية إبلاغا عن أعراضها الجانبية 18 حزيران 2023

إحدى مزارع تربية الدجاج اللاحم بجرش-(الغد)

جمجوم: ارتفاع أسعار الدواجن يعود لقلة التزويد 18 حزيران 2023

1687104835211580600

نقابة مكاتب عاملي المنازل قلقة من "بلوك" الاستقدام 18 حزيران 2023

مجمع النقابات المهنية في عمان- (أرشيفية)

"المهندسين": إلزامية الاشتراك تنشط صندوق التقاعد 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"الخدمة المدنية" يناقش تعديلات الزيادات للشهادات المهنية

منذ5 ساعة
الملك ورئيس حكومة إسبانيا يعقدان مباحثات في مدريد

بيان أردني إسباني مشترك عقب مباحثات الملك مع رئيس حكومة إسبانيا

منذ12 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: علينا أن ننظر للمستقبل بعين من الإيجابية

منذ12 ساعة
الأمن السيبراني يطلق السلسلة الثانية من "اعرف لتحمي حالك"

الأمن السيبراني يطلق السلسلة الثانية من "اعرف لتحمي حالك"

منذ13 ساعة
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)

فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)

منذ14 ساعة
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

قرار جديد بشأن الساعات الدراسية لطلبة الجامعات

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 