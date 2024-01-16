"البيئة": إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي الشهر المقبل

فرح عطيات

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عمان– شارف الأردن على وضع اللمسات النهائية على الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لإطلاقها خلال الشهر المقبل على أبعد تقدير، وفق ما أعلنته وزارة البيئة.واستكملت وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسودة النهائية لتحديث ومواءمة الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الأردن، وخطة العمل مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي، وفق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن.وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي ومؤسس الحديقة النباتية الملكية الأميرة بسمة بنت علي، أن "الأعوام الماضية شهدت إطلاق العديد من الاتفاقيات والالتزامات والإعلانات الدولية بشأن البيئة والتنوع الحيوي، لكن ورغم ذلك الأمر ما زلنا بعيدين عن تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها في هذا المجال".ولفتت الى أن "الدول يجب ألا تكتفي فقط بجعل أهدافها طموحة بشأن حماية التنوع الحيوي، وإنما عليها أن تسعى جاهدة لتحقيقها على أرض الواقع لضمان مستقبل أفضل وآمن للأجيال القادمة".وفي السياق، يضع 45 ممثلا عن 12 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خريطة طريق تُحدد الأهداف الوطنية لإستراتيجيات وخطط العمل المحلية للتنوع الحيوي، التي بدأت العمل على مراجعتها وتنقيحها.ويسعى ممثلون عن الشباب والمرأة، والمؤسسات الحكومية، والمجتمعات المحلية، ومنظمات أممية ومدنية على مدى أربعة أيام متواصلة بـ"اقتراح حلول لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك بناء القدرات والتنمية، والتمويل الوطني للتنوع البيولوجي".واجتمع ممثلون عن دول الأردن، وإيران، والعراق، ومصر، واليمن، والسودان، ولبنان وتونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب في منتدى الحوار الإقليمي بشأن الإستراتيجيات الوطنية للتنوع الحيوي، وخطط العمل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقدته وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي أمس.ويتيح المنتدى الحواري الفرصة للبلدان لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تحديث ومراجعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وفق ما أكده وزير البيئة د. معاوية الردايدة.ولفت الى أن الدول العربية تواجه تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية مشتركة جاءت نتيجة التحولات السريعة التي يعيشها العالم، مما يحتم عليها تنسيق الجهود والمواقف لمجابهتها.وأعرب عن أمله أن يخرج المشاركون في المنتدى بتوصيات لرسم خريطة الطريق لمواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا في مجال التنوع الحيوي، مع تحديد الفرص والمعلومات كذلك.كما أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق "برنامج الشعاب المرجانية المرنة في خليج العقبة"، وهو مبادرة تحويلية تهدف إلى تحفيز المزيد من الاستثمار الخاص في المشاريع الإيجابية لصالح الحياة والمجتمعات البحرية في العقبة.ودعت أبو الحسن إلى اغتنام المنتدى الحواري لتحديد الفرص التي تساعد على ضمان تحقيق الرؤية المشتركة للعيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2050.ويأتي المنتدى عقب الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه نحو 200 دولة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2022، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" حول حماية 30 % من أراضي ومحيطات الأرض بحلول العام 2030.وبناء على ذلك، طلب مؤتمر الأطراف من الدول مراجعة وتحديث الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع الإطار وأهدافه، وقبل "كوب 16" المقبل، وفق الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية التنوع الحيوي ديفيد كوبر.ولكن، وعلى حد قوله "يجب ألا تبقى تلك الخطط حبراً على ورق وإنما لا بد أن تنفذ الدول ما ورد فيها على أرض الواقع، وصولا الى تحقيق الأهداف ضمن إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي".ويجب أن تتضمن تلك الخطط، كما أكد كوبر، برامج لبناء القدرات والتمويل، مع بناء نظام للمتابعة والرقابة بشأن الأهداف الوطنية للتنوع الحيوي.