الإثنين 26 حزيران 2023
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"البيئة" تطلب من المستثمرين تقارير بكميات الكربون المتوقعة من مشروعاتهم

الكربون
الكربون
عمان– بدأت وزارة البيئة الطلب من أصحاب المشاريع، والمستثمرين تقديم تقارير وبصورة طوعية حول كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة من مشروعات جديدة سيتم تنفيذها من قبلهم، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.  اضافة اعلان
وهذه الخطوة تأتي بهدف تحديد الكميات المنبعثة سنوياً من أي مشروع. وتاليا تحديد الإجراءات التي ستتخذ من أصحاب المشاريع والمستثمرين للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، وبناء على السياسات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغيرات المُناخية، بحد قوله.
وكانت وزارة البيئة قد وضعت مسودة لإنشاء سجل وطني للأرصدة الكربونية في الأردن، وتحديد إطار نهج تعاوني دولي طوعي لتحقيق الأهداف المحددة وطنيا، وبما جاء في اتفاق باريس حول خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغيرات المناخية.
ولفت الخشاشنة لـ"الغد" إلى أن "تحقيق ذلك الهدف يتطلب وضع خطط من القائمين على المشاريع يندرج خلالها كافة الأنشطة التي ستنفذ لتلك الغاية، مثل زراعة الأشجار، أو الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، أو باللجوء للحصاد المائي".
ومن أجل تلك الغاية تعقد الوزارة دورات مكثفة للجان المعنية، والمكاتب الاستشارية من أجل رفع قدراتهم المتعلقة في مجال تقديم التقارير الطوعية، وصولا لضمان تطبيق الإجراءات من القائمين على المشاريع تتضمن كافة المعلومات سابقة الذكر، بحسب الخشاشنة.
وكشف عن أن "تقديم التقارير وبصورة طواعية سيكون كمرحلة أولية تطبق لمدة ثلاثة أعوام فقط، ومن ثم تصبح الزامية فيما بعد، والتي تأتي ضمن إطار دراسات تقييم الأثر البيئي".
ويقصد بتقييم الأثر البيئي "أي إجراء يهدف الى تحديد التأثيرات المترتبة على جميع مراحل إقامة مشروع معين، مع وصفها ودراستها لمعرفة تأثير المشروع في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وتجديد السبل للحد من انعكاساته السلبية على البيئة"، وفق ما ورد في نظام تقييم الأثر البيئي لسنة 2005.
ويتم إجراء "مثل ذلك التقييم أثناء إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وتخطيط المشروع وتصميمه، وتنفيذه، وتشغيله، وإزالته كذلك"، كما ورد في النظام ذاته.
وتتولى لجنة فنية مشكلة في وزارة البيئة "دراسة الأسس المرجعية التي يقدمها صاحب المشروع، ومراجعة تقييم الأثر البيئي، ورفع توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها"، بحسب بنود النظام. 
وأما التقييم البيئي الإستراتيجي" تقوم به الشركة المالكة التي تمتلك المكان الذي سيتم تنفيذ المشروع التنموي فيه، وتقوم بتسليمه للمستثمر الذي سيتولى العمل فيما بعد، حيث ان ذلك يخفف من التكلفة المالية لدراسات تقييم الأثر البيئي اللاحق، لمعالجة المشاكل التي قد تظهر خلال عمليات التنفيذ".
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