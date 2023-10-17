الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البيت الأبيض: بايدن سيزور الأردن للقاء الملك والسيسي ومحمود عباس

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بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه غدا الاربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان لإجراء محادثات مع كلّ من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتّاح السيسي.

من جهته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين : "بايدن سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة”.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن في مقابلة مع قناة “CBS” إنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة “سيكون خطأ كبيرا”، لكنه أكد أن القضاء على حركة “حماس” يعتبر “مطلبا ضروريا”. وكالات 

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