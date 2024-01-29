التحالفات والاتحادات الزراعية.. هل تسهم بحل ما يواجهه المزارعون من تحديات؟

عبد الله الربيحات ‏

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عمان - أجمع خبراء زراعيون، على أن التحالفات والتعاونيات الزراعية مهمة بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات ضمن خطط مدروسة، إذ أثبتت نجاحات واسعة في عدة دول، فهي تنظيم إداري وتعاوني وفني للقطاع الزراعي، تمنع الاحتكار وتنظم السوق وتقلل من أثر كلف الإنتاج، وتعزز التنافسية وتسهم بتوفير قيم مضافة لأي منتج، كما أنها حلقة مهمة في سلاسل الإنتاج الزراعي.فيما دعا آخرون إلى تشكيل غرف للزراعة، وفق تصريحاتهم لــ"الغد"، وذلك على غرار غرف الصناعة والتجارة، لتكون بديلة للجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية والنقابات، وممثلا للقطاع وهيكلته، وفق توصية لورشة التحديث الاقتصادي التي عقدت العام الماضي.الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، بين أن التحالفات أو التعاونيات الزراعية مهمة في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات ضمن خطط مدروسة.وأضاف، إنها أثبتت نجاحات واسعة في دول عديدة، فهي تنظيم إداري وتعاوني وفني للقطاع الزراعي، مبينا أن مزارعي الحمضيات وغيرهم من المزارعين، أحوج ما يكونوا لها، فهي تمنع الاحتكار وتنظم السوق وتقلل من أثر كلف الإنتاج، وتعزز التنافسية وتسهم بتوفير قيم مضافة لأي منتج، كما أنها حلقه مهمة في سلاسل الإنتاج الزراعي.وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، خلال جولة له في الأغوار الشمالية الأسبوع الماضي، التقى مزارعي حمضيات ومنتجات زراعية استوائية، قد بين أن الوزارة تدعم وجود تحالف زراعي واحد لمزارعي الحمضيات، للتغلب على مشكلة فائض الإنتاج وتنظيم القطاع.وأكد الحنيفات في حينه، أن الوزارة ستدعم هذا التحالف بقروض بدون فوائد لمدخلات الإنتاج، ومركز تعبئة وتشميع وتصنيف، بالإضافة للتبريد وبنك عبوات، لضمان توافر المنتج على مدار العام والدخل الكافي للمزارع، وتقديم المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين.المزارع سليمان تيم، أوضح أن ورشة التحديث الاقتصادي، حملت في توصياتها هيكلة للقطاع الزراعي، وتشكيل غرف للزراعة على غرار غرف الصناعة والتجارة، لتكون بديلة للجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية، وممثلا للقطاع الزراعي، تعنيها مصلحته، بعيدا عن المصالح الشخصية .رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير في الشؤون الزراعية أنور حداد قال، إن فكرة التحالفات الزراعية رائدة، وتنبثق من تجربة وخبرة عميقة للقطاع الذي يعاني من تفتت في الحيازات الزراعية، بقصد أو بغير قصد، ولوجود ثغرات قانونية في قانون تأسيس الجمعيات التعاونية، إذ تجد في المنطقة الواحدة عدة جمعيات تحمل الأهداف والغايات نفسها، وتختلف فقط في الأسماء والمسميات، وفي النهاية فمعظمها إن لم تكن جميعها، ستؤول إلى الإخفاق، لأن التنافس لا يقوم على أسس تجارية أو اقتصادية أو خدماتية، بل على أسس خلافات واختلافات شخصية لأطراف تعمل في المجال والمصلحة نفسيهما.وتابع، أن هذه الفكرة تشجع على قيام التحالفات، بالحصول على دعم حكومي، أكان بالقروض الميسرة أو بالمنح الخاصة بتطويره والنهوض به، بعيداً عن الشخصنة والأنا، وتعالج في أحد أركانها التفتت الحيازي.رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، بين أن المقصود في التحالف الذي دعا له الحنيفات الأسبوع الماضي، توحيد الجمعيات، إذ يوجد في منطقة الأغوار الشمالية جمعيتان للحمضيات، ولكي يتلقوا دعما لا بد من توحيدهم في جمعية واحدة.وأضاف خدام، إن الجمعيات التعاونية "لا تغني و لا تسمن من جوع"، فهي تشكلت بناء على نظام جهوي وفزعة وما أكثرها، داعيا لدعم الاتحادات الزراعية لانها منظمة ومختصة، وأنشئت بناء على الحاجة التي تشكلت لأجلها.