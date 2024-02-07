التحديات الأمنية الداخلية.. الأردن يتصدى لأنماط جرمية برفع تأهيل الكوادر

موفق كمال

عمان - واجهت المملكة خلال ربع قرن مضى، تحديات أمنية، ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وضع جلالته بصمات واضحة على مسيرة الأمن الوطني لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، سعيا لتقليص حجمها والسيطرة عليها، وبرزت ظواهر إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، إلى الحوادث المرورية، والأنماط الجرمية المستحدثة كالجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تهريب المخدرات في نطاق عصابات ميليشيات مسلحة.

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وقد تبلورت الرؤية الملكية في نطاق مواكبة المستجدات الاجتماعية والثقافية المحلية، بالتوازي مع ما يجري من مستجدات في هذا النطاق على مستوى العالم، إلى وضع إستراتيجيات واضحة، هدفها حماية المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهذا تجلى في بلورة تصور أمني جديد، للحفاظ على مكتسبات المجتمع القيمية، وتمكينه من مواجهة التحديات، بخاصة في أشكال الجرائم وأنماطها الجديدة.



العين واللواء المتقاعد د. محمود أبو جمعة، قال إن توجيهات جلالة الملك ورعايته المباشرة لقضايا واجهها جهاز الامن العام، مكنت عاملي الجهاز من مواجهة التحديات الأمنية، مشيرا إلى ان الأنماط الجرمية زادت وتنوعت خلال 25 عاما مضت، لعدة أسباب منها: زيادة السكان. تنوع الأنماط الجرمية. الانفتاح والعولمة. واضطراب الأوضاع الأمنية في دول مجاورة.



وبين أن الأمن العام، واكب تطور الأنماط الجرمية، بإطلاقه لمشاريع، مثل القيادة والسيطرة، وإدخال التكنولوجيا الأمنية لمواجهتها، موضحا أن من هذه الأنماط، الجرائم الإلكترونية، والتي يتخللها الاحتيال والابتزاز الإلكترونيين، إلى جانب أن عوامل زيادة الجريمة مرتبط بزيادة عدد السكان الذي ارتفع مع موجات اللاجئين الجديدة، وبالتالي ظهور أنماط جرمية جديدة.



وحسب أبو جمعة، فإن الأردن يواجه في الوقت الراهن مشكلة آفة المخدرات، وفي هذا النطاق، فإن جلالة الملك يتابع بدأب ما ينجم عنها من معضلات وقضايا مجتمعية، لذا فجلالته يوجه للحد منها، وقد تبلور ذلك في عمليات حماية حدود المملكة من المهربين وعصاباتهم الميليشوية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في هذا الإطار.



وأشار إلى أن المملكة ما تزال دولة مرور للمخدرات، لكن المخاوف من أن تصبح دولة استهلاك، لافتا إلى أن أحد أسباب محاولات التهريب عبر الأردن، مرده يكمن في عدم استقرار دولة مجاورة أمنيا وسياسيا.



وبين أبو جمعة، إننا نعمل حاليا كمنظومة واحدة لحماية الأردن من خطر هذه الآفة، إذ تتولى القوات المسلحة حماية الحدود، وتنفّذ إدارة مكافحة المخدرات بشكل حثيث حملات أمنية على أوكار ترويج المخدرات وتجارتها، ثم تحويلهم إلى القضاء، كما أنه يرافق ذلك حملات توعوية مستمرة، تحذر من خطر هذه الآفة على الحياة وصلابة المجتمع.



ولفت إلى أنه قبل عامين، كان جلالة الملك يوجه للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية، لأنها أضحت مقلقة جدا للمجتمع. عليه فإن الأمن العام، بدأ بتيسيير حملات أمنية، لتطبيق القانون بحزم، لوقف هذه الظاهرة التي تتفشى في مناسبات الأعراس أو عند إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، ناهيك عن تعديل التشريعات التي تشدد على مطلقي النار في المناسبات، وتحاكمهم على جرم القتل القصد وليس القتل الخطأ.



وكذلك الأمر، تجلى الاهتمام الملكي بملف المرور، نتيجة ارتفاع أعداد ضحايا وإصابات حوادث السير، في مسعى للحد منها، وفي ضوء ذلك، رفدت الإدارات المرورية بدعم بشري وتقنيات متخصصة بالمرور والفرق الإلكترونية، وتحديث منظومة الطرق، ناهيك عن تعديل قانون السير بما يخدم العملية المرورية ويخفف من عدد الوفيات والإصابات.



ويؤيده بذلك العميد د. أحمد أبو رمان، الذي قال إنه وعبر 25 عاما، واجه الأردن تحديات برزت على السطح، كشكل الجريمة الذي لم يعد تقليديا، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لمواكبة الأنماط الجرمية الجديدة، مشيرا إلى أن التغلب على الظواهر الأمنية السلبية أو الأنماط الجرمية، كان بتوجيهات ملكية تنبهت لها مسبقا، ولخطورة مسها بأمن المجتمع واستقراره.



وفي هذا السياق، فعلت مديرية الأمن العام من مواكبتها لهذه الجرائم، بإنشاء إدارات متخصصة، رفدتها بكوادر مدربة قادرة على التعامل معها وتعقبها، والقبض على مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء، وتعديل القوانين عبر القنوات التشريعية، للحد من انتشار هذه الأنماط الجرمية، بخاصة وإن بعضها لم يعالج بشكل دقيق في التشريعات السابقة.



ومن الأنماط الجرمية التي دخلت مجتمعنا أيضا، الجرائم الإلكترونية، وتحديدا تلك التي انتشرت بدخول مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتخللها من عمليات ابتزاز إلكتروني وعمليات قرصنة واحتيال، ونشر للرذيلة، كما استحدثت المديرية عدة إدارات لمعالجة ظواهر جرمية، كمديريات حماية الأسرة والأحداث ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشرطة البيئة والسياحة.



كذلك جرى رفد إدارة مكافحة المخدرات بكوادر مؤهلة، للتعامل مع جرائم المخدرات بمختلف أشكالها، في وقت انتشرت فيه المخدرات الصناعية، والتي واجهت المديرية بظهورها تحديا بالغا للحد منها والسيطرة عليها.



العقيد المتقاعد د. فارس العمارات، قال إن لدينا نوعين من التحديات الجرمية التي جاءت فجأة نتيجة للتطور التكنولوجي وثورة المعلومات، إذ ظهرت أنماط جرمية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وثورتها، كالابتزاز والاحتيال الإلكترونيين، ثم ظهرت الجرائم السيبرانية غير المرتبطة بموقع جغرافي، والتي تجاوزت الحدود والمطارات وتتحرك بدون تأشيرة.



وبين أن جلالة الملك بقيادته الحكيمة، سباق دائما، ويستشرف ما يجري من تطورات اجتماعية، لذا فإنه يحرص على دوام الاستقرار الأمني في البلاد، لذا فإن جلالته وفي جميع خطاباته للأمن العام، ينبه دائما للوضع حد للظواهر الجرمية، ومن هنا يأتي دور جهاز الأمن العام بوضع الخطط والإستراتيجيات للسيطرة على الأنماط والظواهر الجرمية.



وقال العمارات، إن الاردن دخل في تحديات كبيرة في قضايا الإرهاب والمخدرات، بمساندة مجتمعية لمواجهتهما، وبالتالي فإن التنظيمات الإرهابية أو عصابات المخدرات ، لم يتمكنوا من التأثير في زعزعة الأمن، فالمجتمع الأردني يرفض أن يكون حاضنا للإرهاب أو المخدرات.

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