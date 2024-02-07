التحديات المناخية.. رؤية أردنية توائم بين السلام والأمنين الغذائي والمائي

فرح عطيات

عمان – مثلت التحديات المناخية المتطرفة في العالم والأردن، جراء الارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف والفيضانات، خطرا على البيئة والبشر انعكست آثاره على المحاصيل والمياه والكائنات والناس وحدت من المشاريع التنموية والاستثمارية في العالم.

وهنا تبلورت الرؤية الأردنية فيما يحدث من تأثيرات مناخية تطال الفئات المهمشة، بخاصة ما يقع على اللاجئين، وما تتسبب به الحروب في المنطقة من تبعات حادة على المناخ، في الانتباه الى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة، يفضي الى تحقيق الأمن السياسي والمناخي.

وفي هذا الصدد، رسمت خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني في قمم المناخ التي شارك فيها، خريطة طريق للتعامل مع التحديات، العالمية.

ففي كانون الأول (ديسمبر) من العام 2015، شكلت قمة المناخ "كوب 21"، نقطة تحول تاريخية بعد إعلان اتفاق باريس، التي أكد فيها جلالة الملك، أن "كوكب الأرض مهدد بأسره بسبب تغير المناخ، حيث تبقى الاستجابة الفردية للأزمات ناقصة، ولا تلبي التحديات التي نواجهها"، مشددا على "أهمية العمل بشكل جماعي، وضمن رؤية وبمسؤولية وعزيمة".

وفي "كوب 27"، كان الترابط بين أزمة اللاجئين والمناخ حاضرا في خطاب جلالته أمام قادة العالم في افتتاح المؤتمر، اذ أعلن فيه عن مبادرة تعنى بهذه القضية تحديداً، لإعطاء أولوية لدعم الدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي وما يلقيه من أعباء عليها جراء أزمة اللاجئين.

كما أن خطاب جلالته لم يخل من تقديم مقترحات للنجاح في التعامل مع التغيرات المناخية، من بينها "تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية". لكن التعاون الوثيق إقليميا ودوليا، وبين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات، كان عاملاً ثانيا، وضعه جلالته أمام القادة لتحقيق النجاح المطلوب.

وفي قمة "كوب 28" التي عقدت في دبي نهاية العام الماضي، خيمت على فعالياتها تداعيات الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة، إذ دفعت بجلالته للتأكيد في خطابه على أن "الدمار الذي تخلفه الحروب، يزيد من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي".

ولم تخل خطابات جلالة الملك من التطرق إلى العمل المناخي في الأردن، إذ تحدث عن مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيعتمد على قطاع الطاقة المتجددة، وعن إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وتتميز مشاركة جلالته في قمم المناخ السنوية بأنها "تطرح أفكارا ورؤى محلية وإقليمية ودولية بشأن التعامل مع التداعيات المناخية، والحد منها، سواء عبر التكيف والتخفيف، بحسب خبير التعاون المائي الإقليمي مفلح العلاوين.

وبرأيه، فإن "مشاركة جلالة الملك، تعد بمنزلة حافز كبير وطنيا، من حيث وجوب وجود عمل إستراتيجي لإيجاد البيئة المناسبة للتعامل مع التغيرات المناخية التي تنعكس أولا على حياة المواطن"، وللوصول لذلك، لا بد من "وضع السياسات والخطط الواضحة، التي يجب أن يرافقها التناغم بين القطاعين العام والخاص، للتعامل مع هذه التغيرات".

وشدد العلاوين على أن "قضية التغير المناخي أصبحت أولوية عليا لدى القيادة الهاشمية، وقد تجلت في تصريحات جلالته في مختلف المنابر والمحافل الدولية، لتشكل خارطة طريق للعمل المناخي محليا وإقليمياً".

من هنا فإن الأردن "تمكن من السير قدماً في إعداد السياسات العامة للتعامل مع التحديات المناخية، لكن مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، باتت ملحة، والتي أكد عليها جلالة الملك أكثر من مرة، بخاصة في قطاعات المياه والزراعة".

كما أن "التأكيدات الملكية بشأن حرص الأردن على أن يكون مركزاً إقليميا للتنمية الخضراء في قمة المناخ بمصر، وعبر التعاون مع الشركاء في دول الجوار، كانت الحلول البارزة لمجابهة التغيرات المٌناخية".

ولعل الدعوات التي أطلقها جلالته بشأن وجود تعاون إقليمي، وفق العلاوين "ستعطي دول المنطقة قوة في التعاطي مع القضايا المناخية، بل وفي طرح وجهة نظرها في المحافل الدولية المعنية بالمناخ"، فـ"جلالته دعا الدول للاستثمار في المبادرات الذكية مناخياً، والتي تشمل البنية التحتية الخضراء، والزراعة والنقل الكهربائي، وغيرها".

ومن بين المبادرات التي تعد الأولى من نوعها "مترابطة المناخ واللاجئين، التي أعلن عنها جلالته في قمة المناخ بمصر، ودعمتها دول عديدة، للتأكيد أنه لا يمكن ترك أي من الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية بعيداً عن الاهتمام"، كما ذكر العلاوين.

وطنيا، ومنذ تولي جلالة الملك العرش في العام 1999 كان ملف التغير المناخي حاضرا، في تصريحاته بالمحافل الدولية كافة، وعلى رأسها قمم المناخ، وفق الباحثة الإقليمية في مجال أنظمة المياه المستدامة والمرنة في المعهد الدولي لإدارة المياه د. مها الزعبي.

وأضافت الزعبي، أن "الدعم الملكي كان متمثلاً بالتأكيدات على أهمية الترابط بين المناخ والأمن المائي والغذائي والطاقة، إلى جانب إعطاء التوجيهات المستمرة للحكومة بالعمل وضمن هذا الإطار، بخاصة بشأن تحديث خطة القطاع الزراعي، لمجابهة التطورات المناخية المتطرفة".

وشددت على أن "الملك يمتلك رؤية واسعة المدى، وسباقة في التعامل مع تحديات المناخ، مثل تلك التي تضمنها خطابه الأخير في قمة المناخ في دبي، بأنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة بعيدا عن الأمن المائي والغذائي والطاقة، في ظل التداعيات المناخية".

وأكدت الزعبي أن "الضغوطات على قطاعات المياه والطاقة والزراعة، ترفع نسبة المنافسة، بل والنزاعات بين الدول، إقليميا ودوليا". مبينة أن "حرص جلالته على المشاركة في قمم المناخ، يهدف للتركيز على الترابط بين المناخ واللاجئين، والتي ترجمت بإطلاق المترابطة في القمة التي عقدت بمصر في العام 2022".

ودق جلالته، وفقها "ناقوس الخطر حول تداعيات التغير المناخي على الأردن، بخاصة في اقتصاديا واجتماعيا، في ظل ضغوطات تعاني منها البلاد، نتيجة موجات اللجوء الكبيرة، التي شهدتها الأعوام الماضية".

ولمواجهة هذه التحديات، كان "لجلالته دعوات متكررة، من أن الدول التي تعاني من موجات اللجوء، لا بد وأن تمنح الأولوية في التمويلات المناخية الدولية، بل وتمنح نسباً أعلى منها"، تبعاً للزعبي.

وخلال إعداد "رؤية التحديث الاقتصادي أكد جلالته، أهمية التعاون الإقليمي، بخاصة دول الجوار لدى الحديث عن الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمناخ، والذي يجب أن ينعكس ضمن الخطة".

وتتماشى تصريحات وتوجهات جلالة الملك في قمم المناخ مع المتطلبات المحلية والعالمية لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، وفق رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق محاسنة، بل إن "دعوات الملك في المنابر والمحافل الدولية حول الشأن المناخي، كان من المفترض أن ينعكس وبصورة إيجابية على قطاعات المياه والزراعة، وحتى تحسين نوعية الهواء".

وبين أن "خطاب جلالة الملك، ساهم بزيادة الوعي العام والدولي حول تداعيات التغيرات المناخية، والتي تستدعي وضع برامج كفيلة للتخفيف والتكيف معها، محليا أو عالميا"، إذ ما يزال "العمل العام لا يتناسب ورؤية جلالة الملك، بخاصة ما يتعلق بتسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وتوفير الأرضية المناسبة للاستثمار بالاقتصاد الأخضر".

وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في حزيران (يونيو) 2022، من الدلائل على الاهتمام الملكي بشأن إدماج البيئة والتغيرات المناخية ضمن السياسات المختلفة للقطاعات، وفق محاسنة.

وأشار إلى أن "الرؤية التي أعدت بجهد وطني، هدفت لإخراج الطموحات الوطنية، اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، إلى جانب توفير فرص عمل ومشاريع".

وتعد توجيهات جلالته عبر خطاباته أمام قادة العالم في قمم المناخ، بخاصة ما يتعلق بالمضي قدماً في التحول نحو الطاقة المتجددة، لا تصب ضمن اهتمام حكومات الدول وحدها، بل في إطار عمل مؤسسات المجتمع المدني كذلك، وفق رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية ربى عجور.

وأشارت عجور إلى أن "خارطة الطريق التي رسمها جلالته في حديثه حول التعامل مع تداعيات المناخ من التكيف والتخفيف، وتعزيز المنعة المناخية للمدن، خطوات، على المؤسسات المدنية، والحكومية اتخاذها محليا وعربيا"، ففي كل عام يضع جلالة الملك، آليات جديدة ومتنوعة للتعامل مع تحديات المناخ، وعلى الحكومة ترجمتها بصورة برامج وخطط بعيدة المدى، بعيداً عن الاهتمام الآني المحصور بفترة زمنية محددة فقط.

ومن أجل تنفيذ رؤى جلالته بشأن قضية المناخ، وعلى أرض الواقع، دعت عجور "الحكومة لوضع خطط ومبادرات تترجم على شكل برامج في قطاعات المياه، والطاقة والزراعة، وحتى ضمن التعاون الإقليمي أيضاً".

اضافة اعلان



