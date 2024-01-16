الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التدريب المهني" تحقق إنجازًا بنسبة الاستجابة وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة

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مؤسسة التدريب المهني
أظهرت نتائج تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 نجاحًا باهرًا لمؤسسة التدريب
المهني، لا سيما وأن المؤسسة جاءت ضمن المؤسسات العامة والصناديق الأعلى في نسبة الاستجابة، في إطار سعي المؤسسة لتحقيق الأهداف والتزامها بمعايير اضافة اعلان
الجودة والشفافية.
وعبرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن اعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز وتعهدت بالاستمرار في تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة لتعزيز التنمية المهنية في المجتمع.
واكد مدير وحدة الرقابة في إدارة المؤسسة ضرار الرواشدة، التزام المؤسسة الدائم بالعمل الجاد وتقديم تدريب مهني متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المتطورة ، مبينا أن إدارة المؤسسة قامت بتفعيل الرقابة الداخلية ورفدها بكفاءات مدربة ومؤهلة ساهمت بقيام الوحدة بدورها الرقابي والذي يعد مفتاح النجاح.
وقال إن هذا الإنجاز يأتي للعام الخامس على التوالي ليعكس التفاني والجهد
الكبير الذي يبذله فريق العمل في المؤسسة لتحقيق أهدافها، و سيكون حافزًا
إضافيًا لتعزيز جهود المؤسسة في تقديم برامج تدريبية مبتكرة ومستدامة
لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
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