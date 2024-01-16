"التدريب المهني" تحقق إنجازًا بنسبة الاستجابة وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة

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أظهرت نتائج تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 نجاحًا باهرًا لمؤسسة التدريبالمهني، لا سيما وأن المؤسسة جاءت ضمن المؤسسات العامة والصناديق الأعلى في نسبة الاستجابة، في إطار سعي المؤسسة لتحقيق الأهداف والتزامها بمعاييرالجودة والشفافية.وعبرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن اعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز وتعهدت بالاستمرار في تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة لتعزيز التنمية المهنية في المجتمع.واكد مدير وحدة الرقابة في إدارة المؤسسة ضرار الرواشدة، التزام المؤسسة الدائم بالعمل الجاد وتقديم تدريب مهني متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المتطورة ، مبينا أن إدارة المؤسسة قامت بتفعيل الرقابة الداخلية ورفدها بكفاءات مدربة ومؤهلة ساهمت بقيام الوحدة بدورها الرقابي والذي يعد مفتاح النجاح.وقال إن هذا الإنجاز يأتي للعام الخامس على التوالي ليعكس التفاني والجهدالكبير الذي يبذله فريق العمل في المؤسسة لتحقيق أهدافها، و سيكون حافزًاإضافيًا لتعزيز جهود المؤسسة في تقديم برامج تدريبية مبتكرة ومستدامةلتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.