الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التدريب المهني": 16 ألفا يلتحقون في برامج المؤسسة العام الماضي

مبنى مؤسسة التدريب المهني في عمان-(أرشيفية)
مبنى مؤسسة التدريب المهني في عمان-(أرشيفية)
عمان- بلغ عدد المتدربين الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني العام الماضي المختلفة 16000 من الجنسين، وفق ناطقها الإعلامي جميل القاضي، بينما وصل عدد المتدربين الجدد 9467، جرى تدريب وتخريج 1287 في برامج السلامة والصحة المهنية، كما جرى تدريب وتخريج برامج إعداد وتدريب المدربين والمشرفين بواقع 1.015 مشاركا ومشاركة.اضافة اعلان
وأضاف القاضي، إن مراكز ومعاهد المؤسسة دربت 950 في البرنامج السياحي، و220 في البرنامج الزراعي، مشيرا الى أن عدد مشاغل المؤسسة، فبين أن المعاهد تحتوي على 350 مشغلا تدريبيا، بطاقة استيعابية تصل إى 10.000، بينما طاقتها التشغيلية 20.000.
وتوسعت المؤسسة في السنوات الأخيرة، لتنتشر في المحافظات كافة، لخدمة التجمعات السكنية والصناعية ومؤسسات المجتمع المدني، إذ بلغ عدد معاهدها 28، بعد توقيع اتفاقية مع جامعة الحسين التقنية وبواقع 7 معاهد، وجرى تأهيل 13 معهدا لخدمات تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وجود معهد متخصص في الرصيفة.
ولفت إلى توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة وصندوق المعونة الوطنية في إطار سياسة التمكين الاقتصادي لأبناء المنتفعين من الصندوق للأعمار بين 16 إلى 48 عاما، وإخراجهم من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج، وكذلك توقيع مذكرة مع جامعة عجلون الوطنية تنص على التعاون بعقد برامج تدريبية مهنية، واتفاقية مع غرفة صناعة إربد لتوفير 100 فرصة عمل في قطاع الالبسة والمحيكات.
وأشار إلى أن المؤسسة ونقابة المهندسين خرجا الفوج الأول من 'المهندسين المهنيين"، العام الماضي. كما منحت المؤسسة شهادات دولية في السلامة والصحة المهنية لــ29 مدربا بدعم من منظمة (جايكا).
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