التراجع المستمر عن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور.. هل هو انحياز لأصحاب العمل؟

هبه العيساوي

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عمان - بالرغم من الصعوبة التي تغرق فيها اوضاع العمال والعاملات، في ظل غياب النظر الى واقعهم المعيشي المرتبط باجورهم بعين الاعتبار، واستمرار التراجع عن قرارات رفع الحد الأدنى لأجورهم، يتكشف عمليا الانحياز لمصالح أصحاب العمل، وانعدام الالتفات لمصالح العمال.وبرغم أن مطلب رفع الحد الأدنى للاجور، قانوني وإنساني واجتماعي واقتصادي، لكن من المستغرب، أن يكون بعض من يمثلون العمال في اللجنة الثلاثية، وفق منح قانون العمل لهم الحق بتمثيلهم، لم يجر اختيارهم عن طريق صناديق الانتخاب ديمقراطيا، ما يعزز الانطباع عند العمال، بأنهم غير ممثلين في اللجنة، وبالتالي لم يعودوا يترقبون قراراتها أو يحاولوا الضغط والتأثير عليها.وإذ ارتفعت معدلات التضخم في السنوات الأربع الماضية، ما أدى لتآكل كبير في الأجور والرواتب، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يعادل نسبة التضخم، تطبيقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (52) من قانون العمل، الذي نصّ على ضرورة الأخذ بالاعتبار قضية غلاء المعيشة عند النظر في الحد الأدنى للأجور.وفي هذا النطاق، عادت المطالبات برفع الحد الأدنى للاجور، والضغط من مؤسسات حقوقية ونقابيين لإعادة فتح هذا الملف، بما يتناسب ومعدلات التضخم العالية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.وتساءل خبراء في أحاديثهم لـ"الغد" فيما إذا ستتخذ وزيرة العمل واللجنة الثلاثية قرارا هذا العام، بتحديد اجتماع لمناقشته من دون الانحياز لأصحاب العمل، والوقوف بجانب العمال الحلقة الأضعف.يشار إلى أن اللجنة الثلاثية، أقرت في العام 2020 زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات: 2022، 2023، 2024، بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، والتي تصدر عن الجهات الرسمية والمختصة، لكنها في مطلع العام 2021، اجتمعت مرة أخرى، وجمدت رفع الحد الأدنى للأجور في العام 2022.وعند استحقاق نفاذ قرار اللجنة العام الحالي، اجتمعت اللجنة مرة أخرى وقررت عدم النظر في رفع الحد الأدنى للأجور حتى العام 2025.بدوره، رأى الناشط النقابي وناشر موقع رنان للحقوق العمالية، حاتم قطيش، أن التراجع المستمر عن قرارات اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور، يشكل انحيازاً واضحاً وصارخاً لمصالح أصحاب العمل، ولا يلتفت اطلاقاً لمصالح العمال، ما دب اليأس في قلوب العمال ورسخ قناعاتهم بعدم جدوى هذه اللجان أساساً، كونها تقدم مصالح العمال ككبش فداء للحفاظ على أرباح أصحاب العمل.وبين أن الأمر المؤسف والمستغرب، أن أحد أعمدة اللجنة الثلاثية هم ممثلو العمال، أو بالأحرى ممن منحهم قانون العمل الحق الحصري لتمثيل العمال، ولكن هذا الاستغراب سرعان ما يتلاشى، اذا ما علمنا بأن هؤلاء الأشخاص لم ينتخبوا عن طريق صناديق الاقتراع، بمعنى أن العمال لم يختاروهم بشكل ديمقراطي وشفاف، ما يعزز الانطباع عند كثير من العمال، بأنهم غير ممثلين عملياً في اللجنة، وبالتالي لم يعودوا يترقبون قراراتها أو يحاولوا الضغط والتأثير عليها.وقال قطيش، ان المطالبات والضغوط "المخملية" و"النخبوية" التي تقوم بها عادة مؤسسات المجتمع المدني مطلع كل عام، لن تجدي نفعاً أو تحقق مطلباً أو يسمع لها صوتاً، ما دام العمال يتنازلون عن حقهم في اختيار ممثليهم ابتداء، ولا يرغبون بممارسة النضال النقابي لتحصيل حقوقهم، فالبيانات وأوراق الموقف وبعض التصريحات والصرخات، لن تكون مؤثرة الا ان خرجت من حناجر العمال أنفسهم.من جانبه دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، الحكومة؛ بخاصة وزيرة العمل، الى رفع الحد الأدنى للأجور العام الحالي، مطالبا إياها بأن تدعو اللجنة الثلاثية التي ترأسها لاجتماع عاجل، تعيد فيه النظر بالحد الأدنى الحالي للأجور وزيادته، بما يعادل نسبة التضخم عن العام الماضي، تطبيقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (52) من قانون العمل، الذي نصّ على ضرورة الأخذ بالاعتبار قضية غلاء المعيشة عند النظر في الحد الأدنى للأجور.وأضاف الصبيحي، أنه بالاضافة إلى أن هذا المطلب قانوني، فهو أيضاً إنساني اجتماعي اقتصادي مالي، فمعدلات التضخم التي سُجّلت في السنوات الأربع الماضية، أدّت لتآكل كبير في الأجور والرواتب، اذ تراجعت معها معيشة عشرات آلاف الأسر، بخاصة التي يتقاضى أربابها أجوراً لا تتعدّى الحد الأدنى للأجور، علماً بأن هناك 150 ألف عامل وموظف أردني مشتركون في الضمان بأجر 260 ديناراً فقط، وهؤلاء بحاجة ماسّة لرفع دخولهم، لإحداث تحسن نسبي في ظروفهم المعيشية حاضراً، وفي المستقبل عندما يحصلون على رواتب الضمان التقاعدية.ورأى أنه لا يخفى على أحد، بأن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي، ما يعود بالفائدة على الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة واقتصاد وطني، ويرفع من إيرادات الضمان التأمينية، بما يعزز مركزه المالي، واستدامة نظامه التأميني.بدوره، طالب المرصد العمالي الأردني برفع مستويات الأجور، أكان بالنسبة للقطاع الخاص أو العام، وبما يتناسب مع المستوى المعيشي.وقال، إن معدلات التضخّم (أسعار السلع والخدمات) في ارتفاعات متتالية، إذ سجّلت أخيرا ارتفاعا العام الماضي بنسبة 2.08 % مقارنة بـ2022، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، فيما مستويات الأجور على حالها، أكان بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (البالغ 260 دينارا) أو حتى الأجور في القطاع العام، بخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية وقدرها 135 دينارا، التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات، ما رتّب أعباءً كبيرة على المستهلكين.ونبّه المرصد إلى أن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخّم الفترة المقبلة، جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب.ورأى أنه يفترض في ضوء توجيهات رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتوقعة، أن يعاد النظر بالأجور ورفعها، بما يُمكّن من استيعاب آثار الارتفاعات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.وأكد المرصد، أن انخفاض مستويات الأجور من أبرز ما يواجهه العاملون في سوق العمل من تحديات، فهناك قطاعات واسعة منهم يتقاضون أجورا شهرية، تقل عن الحد الأدنى المعمول به في القانون، بالإضافة للأجور المتدنية التي يحصّلها غالبية العاملين في الاقتصاد غير المنظم.ولفت إلى أن عدم رفع مستويات الأجور، يُشكّل تكريسا لسلسلة سياسات منحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية، تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.كما يتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة في العام 2022، بخاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير عناصر ضرورية لحياة كريمة، وفق المرصد الذي أكد أن زيادة مستويات الأجور، من العناصر التي تحقق مستوى معيشي لائق للمواطنين.ونبّه إلى أن بقاء الأجور على حالها، يوسّع من قاعدة الفقر ويعمق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بأبعاده المختلفة.