"التربية": أسئلة امتحان التوجيهي المقبل مشابهة بنمطها للدورات السابقة

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عمان - تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها الإدارية والفنية، لعقد الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2024، وفق الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة.وبين المساعفة، في تصريح لـ"الغد"، أمس، أن استعدادات الوزارة لعقد الامتحان العام، تسير وفق ما هو مخطط له.وأكد أن طبيعة الامتحان في دورته المقبلة، التي ستنطلق أولى جلساتها في 25 حزيران (يونيو) المقبل، ستبقى مشابهة في نمطها للدورات السابقة.وأوضح أن الورقة الامتحانية في بعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية، باستثناء مباحث اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات التي ستجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية معا.وقال، إن الامتحان سواء أكان موضوعيا أو مزيجا من الأسئلة الموضوعية والمقالية (الإنشائية)، فهو يقيس نواتج التعلم التي يعبر عنها المنهاج الدراسي بمحتوى يتضمن مفاهيم ومعارف ومهارات وخبرات، وعليه، فإن على الطالب التركيز على المنهاج.وأضاف المساعفة، أن الأسئلة الموضوعية تقيس جميع المستويات المعرفية وصولا للمهارات العقلية العليا، كما هو الأمر في الأسئلة المقالية، كما دعا طلبة "التوجيهي" إلى متابعة دراستهم بانتظام، وتوظيف عادات الدراسة السلمية.وحذر المساعفة، الطلبة، من الاعتماد على الملخصات التجارية، الموجودة في الأسواق، كونها قد تربك الطالب وتعيق اتصاله بالمنهاج الدراسي.وأوضح أن عدد الطلبة المسجلين في امتحان "التوجيهي" للعام الحالي من الفروع الأكاديمية والمهنية، بلغ 187566 طالبا وطالبة.وتوزع المشتركون، بحسب المساعفة، على الفروع الأكاديمية والمهنية كافة؛ حيث سجل 77058 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و86755 في الأدبي، فيما بلغ عدد المسجلين للشرعي نحو 183 طالبا.أما في الفروع المهنية، فقد سجل نحو 7710 مشتركين في الصناعي، و4275 في الزراعي، إلى جانب 1911 في الفندقي والسياحي، و9674 في الاقتصاد المنزلي.وأشار إلى أن الوزارة فعلت، مؤخرا، رابطا إلكترونيا يتيح للطلبة للمشتركين ممن تقدموا بطلبات اشتراك للامتحان العام لـ(التوجيهي) 2024، الاطلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم والاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيتقدمون فيها، بالإضافة للمباحث التي كانوا قد سجلوها في طلبات التسجيل للتقدم بها في الامتحان الوزاري.وبين أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها السابق المتعلق بالسماح للطلبة للمشتركين في الامتحان باستخدام الآلة الحاسبة التي ستوفرها، ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك.وجدد المساعفة تأكيده أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، سينطبق على الدورة المقبلة أيضا، لافتا إلى أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لامتحان "التوجيهي" لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات.ونوه إلى أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2024/2023 (جيل 2006).