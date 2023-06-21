التربية: إطلاق برنامج "بصمة" في النصف الأول من آب القادم

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تواصل وزارة التربية والتعليم استعدادتها لاطلاق برنامج التدريب الوطني الصيفي"بصمة" في النصف الأول من شهر آب القادم بمشاركة عدد من الوزارات والمنظمات والهيئات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.ويشارك في البرنامج الذي ينطلق بعد توقف طارئ بسبب جائحة كورونا، (8800) طالب وطالبة من الصف التاسع الأساسي من طلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووكالة الغوث الدولية من جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة.وتأتي فكرة برنامج التدريب الوطني الصيفي "بصمة" انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السابعة، في تطويرِ العمليَّة التعليميَّة بوصفها جوهر نهضة الأمم؛ تحقيقًا لغاية نبيلة تتمثَّل في أَن نرى مدارسَنا مختبراتٍ تُكتشَف فيها ميول الطَّلبة، وتُصْقَل مواهبهم، وتُنَمّى قُدراتهم. نرى فيها بشائر الارتقاء والتغيير؛ لا تخرّج طلابها إلا وقد تزودوا بكل ما يعينهم على استقبال الحياة، ومواجهة ما فيها من تحديات، والمشاركة في رسم الوجه المشرق لأردن الغد؛ طلبة يعرفون كيف يتعلمون، كيف يفكرون، كيف يغتنمون الفرص ويبتكرون الحلول المبدعة لما يستجد من مشاكل، ويعرض من عقبات.ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية وترسيخ المواطنة الصالحة، واستثمار طاقات الطلبة بما هو مفيد للمجتمع والمدرسة، وبناء جسور الثقة بين الطلبة ومدرستهم وإبعادهم عن المؤثرات السلبية.كما يسعى إلى تمكين الطلبة من التعبير عن أنفسهم عبر ممارسة مختلف الأنشطة (الكشفية والإرشادية والتطوعية والثقافية والفنية والرياضية والخدمة المجتمعية)، وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم، إضافة إلى تمكينهم من أساليب الحوار وثقافة تقبل الآخر، واحترام وجهات النظر المختلفة.ويتضمن البرنامج اليومي أنشطة ومهارات كشفية / إرشادية، ورياضية، وأنشطة ثقافية وفنية، وقيم مبادرة "حقق"، وخطة النهوض الوطني (القوات المسلحة الأردنية)، والحل هو المشاركة (الهيئة المستقلة للانتخاب)، وخدمة مجتمعية وعمل تطوعي.كما يتضمن البرنامج اليومي حملة توعية وإرشاد لطلبة الصف التاسع بهدف رفع نسبة الالتحاق بمسار التعليم المهني وبرنامج (BTEC)، الذي تنفذه الوزارة كخطوة ريادية توليها اهتماما كبيرا لما لها من أثر كبير في المساهمة برؤية التحديث الاقتصادي من خلال تدريب وتأهيل كوادر بشرية أردنية بكفايات عالية ومنافسة في سوق العمل العربي والإقليمي.وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج على مستوى المديرية، يطبق البرنامج الذي يستهدف طلبة الصف التاسع الأساسي من الذكور والإناث، بمشاركة مدرستين من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ال 42 والثقافة العسكرية ووكالة الغوث إحداهما للذكور والأخرى للإناث، بواقع (100) طالب أو طالبة في كل مدرسة، حيث يتم تنفيذ البرنامج في كل مدرسة على مدار 10 أيام عمل فعلي، بواقع 6 ساعات عمل لكل يوم.وتقوم الوزارة وضمن استعداداتها لإطلاق البرنامج باختيار ميسرين مختصين وذوي خبرة بالأنشطة والفعاليات التي ستنفذ، وبتنسيب من مدراء التربية والتعليم، فيما سيعتمد اختيار المدارس التي سينفذ فيها البرنامج على توفر ساحة واسعة لممارسة الأنشطة، وتوفر مسرح إن أمكن لممارسة فعاليات البرنامج اليومي، وتوفر مرافق صحية مناسبة للاستخدام.