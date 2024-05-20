"التربية": استمرار التسجيل برياض الأطفال الحكومية لنهاية الشهر

آلاء مظهر

كشف الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن الوزارة مستمرة في التسجيل للأطفال في المستوى الثاني (KG2) حتى نهاية أيار (مايو) الحالي.

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وبين المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس أنه سيقبل في هذا الصف الأطفال من مواليد الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025 استنادا إلى تعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015، المتضمنة أسس التسجيل والقبول.



وحول آلية التسجيل والقبول قال إن هناك لجانا شكلت في المدارس لهذه الغاية، مكونة من مديرة المدرسة، ومعلمة الروضة، ومعلمتين اثنتين في المدرسة من المنطقة نفسها، إضافة إلى ممثل عن قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعليم، وممثل عن المجتمع المحلي.



وأكد أن القبول في هذه الرياض، سيكون لأبناء المنطقة التي تخدمها المدرسة بالدرجة الأولى، ووفق عدد من الأولويات، منها أطفال الأسر الأشد فقرا، شريطة إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، والأطفال الأقرب للمدرسة، إضافة إلى الأطفال من أبناء المعلمات والعاملات في المدرسة، وبما لا يزيد على 20 % من مجموع الأطفال المقبولين.



وأشار المساعفة إلى أن الالتحاق بالرياض سيكون لمن بلغوا 5 أعوام من الأردنيين ومن في حكمهم بموجب تعليمات رياض الأطفال الحكومية رقم 2 لسنة 2015 الصادرة بمقتضى المادة 8/ب من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته.



ويُشترط للتسجيل في رياض الأطفال، وبموجب المادة 6 من تعليمات رياض الأطفال الحكومية، إحضار الوثائق الرسمية المطلوبة، وهي صورة مصدقة عن شهادة الولادة، وبطاقة تطعيم الطفل الأصلية، وصورة عن دفتر العائلة، وصورتان شخصيتان للطفل، ونموذج البيانات الخاصة به، والتقارير الطبية إن وجدت.

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