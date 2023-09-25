الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"التربية" ترجح استقبال طلبات "تكميلية التوجيهي" منتصف الشهر المقبل

1695656632685887400
طلاب "توجيهي" أثناء خروجهم من قاعة امتحان بمدرسة صويلح الثانوية بعمان-(تصوير: ساهر قدارة)
عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن تبدأ الوزارة باستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. اضافة اعلان
وبين شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس أن الوزارة ستستقبل طلبات الاشتراك للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح بالإضافة إلى الطلبة الراغبين في رفع المعدل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة والذي سيكون متاحا على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم ويجري دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة، وفقط عن طريق أي فواتيركم.
وأشار شحادة إلى أن المشترك غير الأردني، كان عليه مراجعة قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم، محضرا معه صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله التسجيل والدفع. لافتا الى أن رسوم الاشتراك للمشتركين المسجلين هي: (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.
وجدد تأكيده على أن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، لذلك ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة التكميلية ايضا.
وأوضح أن الوزارة سمحت في الدورة الامتحانية الماضية للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح، ولطلبة رفع المعدل بالاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والجديدة لغايات التقدم لامتحان التوجيهي في مباحث الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وسيتم تطبيق ذات الأمر في الدورة التكميلية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير الآلة الحاسبة ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك كما جرى في الدورة الماضية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1695660664156090800

الملك: الأردن لن يتوانى عن فعل ما يلزم لحماية حدوده

منذ 51 دقيقة
1695659591606035900

الحوكمة وبناء القدرات.. ثنائية تعزز منظومة الأمن السيبراني

منذ 54 دقيقة
1695662420046147100

"الصحة والتعليم النيابيتان" تناقشان الوضع الصحي والمطاعيم في مدارس "التربية"

منذ 55 دقيقة
فصل الخريف - (تعبيرية)

أجواء خريفية حتى الخميس

منذ 58 دقيقة
1695656501745879400

محاسنة: "المياه" تدرس تشييد سدود جديدة في جنوبي المملكة

منذ 59 دقيقة
1695663499126193400

"الإسكوا": تراجع زواج الأطفال في المنطقة العربية ما يزال بطيئا

منذ 59 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ليس نقدا للحكومة الحالية

ماهر أبو طير |اليوم

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 