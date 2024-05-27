 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التربية": تفعيل المنصة الإلكترونية لتسجيل طلبة الصف الأول الشهر المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
عمان - رجح مدير ادارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، فيصل الهواري ان يتم تفعيل المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الطلبة في الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية خلال الشهر المقبل.اضافة اعلان
وقال الهواري في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أنه سيقبل في الصف الأول الأساسي الأطفال من مواليد الأول من كانون الثاني (يناير) 2018 ولغاية 31 كانون الاول (ديسمبر) من نفس العام فما دون، على ألا يتجاوز عمر الطفل 9 سنوات في 31 كانون الاول (ديسمبر) من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالطلبة ذوي الإعاقة، أكد الهواري أن بإمكانهم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني بحيث سيتم قبولهم بالصف الأول الأساسي على ألا يتجاوز عمر الطفل 11 عاما بتاريخ 2024/12/31.
وأضاف الهواري إن الرابط سيتيح التسجيل لهذا الصف، للأردنيين وغير الأردنيين ممن يريدون الالتحاق بالمدارس الحكومية.  وأشار إلى أن تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الخاصة والثقافة العسكرية و(الأونروا) سيكون كالمعتاد، وكما في السنوات السابقة، عبر مراجعة ولي الأمر المدرسة التي يرغب بالتسجيل بها، بشكل مباشر، وليس عبر استخدام الرابط الإلكتروني كونه مخصصا فقط للمدارس الحكومية. وأضاف: ان الأطفال المسجلين حاليا في رياض الأطفال الحكومية والذين سيبقون في نفس مدارسهم للصف الأول الأساسي؛ فإنه لا يطلب منهم التسجيل على المنصة؛ كون بياناتهم سيتم ترحيلها إلى الصف الأول الأساسي.
وتوقع الهواري أن يبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالصف الأول للعام الدراسي المقبل نحو 200 ألف طالب وطالبة في مختلف السلطات التعليمية.
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