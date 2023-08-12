التربية تكشف موعد إعلان نتائج التوجيهي

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن إعلان نتائج امتحانات شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيكون مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 من الشهر الحالي. (بترا)