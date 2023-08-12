السبت 12 آب 2023
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التربية تكشف موعد إعلان نتائج التوجيهي

طلبة توجيهي تقدموا لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
طلبة توجيهي تقدموا لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن إعلان نتائج امتحانات شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيكون مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 من الشهر الحالي. (بترا)اضافة اعلان
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)

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