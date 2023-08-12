السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
السبت 12 آب 2023
1:11 م
التربية تكشف موعد إعلان نتائج التوجيهي
طلبة توجيهي تقدموا لأحد الامتحانات - (أرشيفية)
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن إعلان نتائج امتحانات شهادة الدارسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيكون مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 من الشهر الحالي. (بترا)
اضافة اعلان
تعليق عمل المراكز الصيفية القرآنية ليومي الأحد والإثنين
منذ19 ساعة
جامعة آل البيت: تحويل محاضرات يوم الأحد المقبل لتدرس عن بعد
منذ20 ساعة
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة
منذ20 ساعة
" الإدارة المحلية" تعلن حالة الطوارئ بدءاً من يوم غد السبت
منذ20 ساعة
التربية
Copy
ذات صلة
التربية تقر نظام التعلم الإلكتروني في المدارس
07 آب 2023
اقرأ أيضا
طقس العرب: درجات الحرارة في عمّان تخطت العقبة
منذ1 ساعة
إعلان نتائج التوجيهي الأربعاء (رابط)
منذ1 ساعة
تعرفوا على عقوبات قانون السير المعدل
منذ2 ساعة
الأرصاد تدعو لاتخاذ التدابير اللازمة خلال موجة الحر
منذ4 ساعة
تعمق تأثير الكتلة الحارة.. و"الأرصاد" تحذر
منذ18 ساعة
"الأمن" يوضّح حقيقة ادعاء شخص بتعرضه للإعتداء والبلطجة
منذ18 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
29 % زيادة بالسفر عبر شركات الطيران في الشرق الأوسط
أخبار عربية ودولية
|
منذ 1 دقيقة
عمالقة التكنولوجيا توقف صعود الأسهم الأميركية
أخبار عربية ودولية
|
منذ 17 دقيقة
تحويل المحاضرات في الزرقاء إلى "أونلاين" وتأجيل الامتحانات ليومي الأحد والاثنين
الزرقاء
|
منذ 26 دقيقة
إصابة 3 أشخاص بلدغة أفعى وأحدهم بحالة حرجة خلال موجة الحر.. وخبير يحذر
أخبار محلية
|
منذ 35 دقيقة
طقس العرب: درجات الحرارة في عمّان تخطت العقبة
الغد الأردني
|
منذ1 ساعة
إعلان نتائج التوجيهي الأربعاء (رابط)
الغد الأردني
|
منذ1 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
الأردن على موعد مع موجة حر قوية ودرجات حرارة قياسية
الغد الأردني
|
07 آب 2023
افكار و مواقف
العلاقات السعودية الإسرائيلية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)
ترجمات
|
منذ18 ساعة
"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟
ترجمات
|
09 آب 2023
الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا
ترجمات
|
07 آب 2023
مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان
ترجمات
|
31 تموز 2023
كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين
ترجمات
|
06 آب 2023
البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية
ترجمات
|
05 آب 2023