التربية تنشر تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على معلم بالضرب في عمان

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أوضحت وزارة التربية والتعليم، ما يتداول من مقاطع فيديو حول الاعتداء على معلم بالضرب.وقالت الوزارة في بيان إن المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان ، وأثناء قيامه بواجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين ، أحدهما من نفس المدرسة التي يدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة .وأكدت الحالة الصحية للمعلم جيدة ومستقرةوأشارت إلى أنه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين ، وكذلك ستقوم التربية باتخاذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين، حيث أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها السامية.