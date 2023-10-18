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الغد الأردني
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
7:31 م
التربية: دوام المدارس غدا كالمعتاد
طلاب مدارس
أكدت وزارة التربية التعليم أن دوام المدارس ليوم غد الخميس سيكون كالمعتاد.
وأضافت أن الدوام سيكون في جميع القطاعات التعليمية.
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