"التربية": لا أخطاء في امتحان "الإنجليزي" والأسئلة محددة وواضحة

آلاء مظهر

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عمان – قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن غرفة العمليات في الوزارة لم تتلق أي شكاوى بشأن أسئلة اللغة الإنجليزية في امتحان الثانوية العامة الذي تقدم له الطلبة أمس. وبين في تصريح لـ"الغد" أن الأسئلة الواردة في الامتحان تحتمل إجابة محددة واضحة، لافتا إلى أن الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.وأوضح أن الأسئلة لايوجد فيها أخطاء. وفيما تباينت آراء الطلبة في الامتحان، توافقت آراء معلمين وصنفوه "بين السهل والمتوسط المستوى". وقد أبدى بعض الطلبة ارتياحهم لطبيعة الامتحان ورأوا أنه مناسب لقدراتهم ويراعي الفروقات الفردية، وصفه طلبة آخرون بأنه صعب ودقيق وبحاجة الى وقت أكثر من المدة الزمنية المخصصة.ورأى معلم اللغة الإنجليزية صادق مرار، أن امتحان اللغة الإنجليزية للفروع الأكاديمية والمهنية سهل مائل للمتوسط ومراع للقدرات الفردية المختلفة.وبين مرار في تصريح لـ"الغد" أمس أن الامتحان واضح ومباشر ومن الكتاب المدرسي المقرر،لافتا الى أن القطع الواردة في الامتحان كانت قصيرة وسهلة وليست من القطع المعقدة وكذلك الأسئلة التي وردت حولها.وبين أن الأسئلة الموضوعية كانت مباشرة وواضحة، لافتا الى نمط الامتحان مشابه في نمطه لآخر دورتين امتحانيتين، مشيرا الى أن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليه.وأكد مرار أن المدة الزمنية المخصصة للامتحان ساعتان مناسبة لطبيعة الأسئلة، موضحا أن إحدى موضوعات التعبير الواردة في الامتحان موجودة كقطعة في الكتاب فبإمكان الطالب أن يستفيد منأفكارها عند كتابته للموضوع.وأيده بالرأي، أستاذ اللغة الإنجليزية لطفي الدرابكة الذي قال إن الامتحان سهل مائل للمتوسط ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، مبينا أن الامتحان شامل ولايوجد فيه لبس،وأشار الدرابكة الى أن الامتحان مباشر والطالب المتمكن من دراسته يستطيع أن يحقق علامة مرتفعة فيه، لافتا الى أن بعض أفكاره مكررة من أسئلة سنوات سابقة. وبين أن مواضيع التعبير كانت واضحة، منوها الى أن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلةومن ناحيته، قال أستاذ اللغة الإنجليزية الدكتور سمير الجمال إن الامتحان سهل الى متوسط و يراعي الفروق الفردية المختلفة بين الطلبة.وبين الجمال أن هناك بعض الأسئلة المظللة في طرحها حيث إنها تحتمل أكثر من إجابة ، وبالإضافة الى سؤال يجب إعادة صياغته ليتناسب مع النص وتحديدا الفقرة أ من السؤال 3.وأكد أن أفكار الامتحان لم تخرج عن الكتاب المدرسي،لافتا الى أن المدة الزمنية ملائمة لطبيعة الأسئلة.وشاركهم بالرأي أستاذ اللغة الإنجليزية شادي الرمحي الذي قال إن الامتحان تدرج بين السهولة الى المتوسط ،لافتا الى أن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة.وبين الرمحي لـ"الغد" أن الفقرة الأولى في السؤال الرابع تحتمل أكثر من إجابة ،لافتا الى أفكار الامتحان لم تخرج عن الكتاب المدرسي المقرر.وأوضح أن السؤال الأول في القطعة الثانية إجابته غير موجودة في النص المكتوب في ورقة الامتحانية ولكنه موجود في دليل المعلم، إلا أن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع استنتاج إجابة أخرى من داخل القطعة.وبين أن افكار مواضيع التعبير (الإنشاء) موجودة في الكتاب المدرسي وبإمكان الطالب أن يستفيد منها عند الكتابة.وكان نحو 152114 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية تقدموا لتأدية امتحان اللغة الإنجليزية في يومه الثامن أمس.الطالبة فرح الزعبلاوي، من الفرع العلمي قالت إن الامتحان كان سهلا للطالب المتمكن من دراسته، لافتة إلى أن المدة الزمنية المخصصة للامتحان تتناسب مع طبيعة الأسئلة.وأيدتها الطالبة مروة حامد من الفرع الأدبي بقولها إن مستوى الأسئلة جاء متوسطا ومراعيا لقدرات الطلبة، مشيرة الى أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان محسوبة بالثانية .أوضح مراد الدعجة (ادبي) أن الامتحان كان متوسطا يميل للصعوبة، ويحتاج الى التركيز في الإجابة عليه كونه دقيق، لافتة الى أن المدة الزمنية غير كافية وبحاجة الى وقت أطول للإجابة عليها كون الإجابات متقاربة جدا لا سيما في الاختيار من متعدد.وبينت الطالبة نور صمادي (الأدبي)، أن الامتحان كان دقيقا ومريحا في الوقت ذاته، وأضافت أن الامتحان لا يمكن وصفه بـ"الصعب"، بل بـ"المتوسط" المائل للصعوبة، لافتة الى أن الطالب المتمكن من دراسته، يمكنه الإجابة عليه والتعامل معه بسهولة.وقالت سارة الكيلاني (أدبي)، إن الأسئلة كانت "من المنهاج المقرر، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة"، والوقت في رأيها كان كافيا، مؤكدة أن "جميع صديقاتها من مختلف الفروع، خرجن من قاعات الامتحان وعلامات الارتياح تبدو على وجوههن".واتفق مع هذا الرأي طلبة فروع: الشرعي والصناعي والزراعي والفندقي والسياحي والاقتصاد المنزلي، إذ أشاروا الى أن الأسئلة كانت "من المنهاج المقرر، ولا غموض فيها، وأجواء الامتحان كانت مريحة والمدة الزمنية للامتحان كافية"، كما عبر الطالب محمد صابر (شرعي) عن ارتياحه ورضاه عن الامتحان، مشيرا إلى أن الأسئلة، كانت "واضحة ومتناسبة مع قدرات الطلبة".وبين الطالب مؤمن الرواشدة "صناعي" أن الأسئلة "تدرجت بين السهل والمتوسط لكنها بشكل عام مناسبة لقدرات الطلبة، وأنها مشابهة في نمطها لأسئلة سنوات سابقة.