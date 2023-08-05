السبت 05 آب 2023
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"التربية والتعليم": إشغال 21 مدرسة جديدة العام المقبل

مدارس خاصة
مدرسة
عمان- كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة، أن عدد المدارس الجديدة التي سيجري إشغالها بداية العام الدراسي المقبل بلغ 21، بينها 16 نفذتها وزارة الإشغال العامة و5 أنشأتها وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان
وقال أبو أحمدة في تصريح خاص لـ"الغد"  السبت ، ان 16 مدرسة نفذتها وزارة الإشغال العامة تحتوي على 300 غرفة صفية و17 غرفة رياض أطفال، الى ما أنشأته  الوزارة من مدارس بلغ 5، تحتوي على 58 غرفة صفية و3 غرف رياض اطفال. 
وأضاف، أن عدد الإضافات الصفية التي نفذتها الوزارة بلغ 4 مشاريع، تحتوي على 32 غرفة صفية و3 غرف رياض اطفال، في المقابل بلغ عدد الإضافات الصفية التي أنشأتها الوزارة 12 مشروع ضم 84 غرفة صفية وغرفتي رياض أطفال. 
وأوضح أن عدد أبنية رياض الأطفال التي نفذتها الوزارة وسيتم إشغالها مطلع العام الدراسي المقبل إذ بلغت 16 مبنى، تضم 49 غرفة تدريسية. 
وأشار أبو أحمدة الى أن عدد المدارس التي أجريت صيانة لها العام الحالي بلغ 325 مدرسة بكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين دينار، وأنها طرحت عطاء لصيانة 22 مدرسة تراثية، بكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، لافتا الى أن هذه المدارس طرحت بمناسبة مئوية الدولة الأردنية. 
وأشار أبو أحمدة، الى أن هذه المدارس ستحافظ على طابعها القديم، ولكن ستجرى لها بعض الإضافات المستلهمة من التراث الأردني، إلى جانب الخشب والزخارف والرسومات. 
ولفت الى أن عدد المدارس المتوقع أن تنشؤها الوزارة منذ الشهر المقبل وحتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ليتم إشغالها في مطلع الفصل الدراسي الثاني: 7 مدارس
تحتوي على 71 غرفة صفية بالإضافة الى غرفة لرياض أطفال، فضلا عن 13 مشروع لإضافات صفية تحتوي على 79 غرفة صفية وغرفة رياض أطفال ومبنى رياض أطفال منفصل يضم غرفتين تدريسيتين. 
اما المدارس المتوقع استلامها في الفترة ذاتها من وزارة الإشغال العامة، فيبلغ عددها 18 مدرسة، تحتوي على 301 غرفة و6 غرف رياض أطفال، في حين يبلغ عدد مشاريغ الإضافات الصفية 5، تحتوي على 41 غرفة صفية و4 غرف رياض أطفال، بحسب أبو أحمدة.
وأكد أن الوزارة جهزت 166 مشغلا للتعليم المهني، بلغت قيمة صيانتها مليون دينار من أجل تعليم مهني بنظامه الجديد BTEC.
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