"التربية والتعليم" تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (5404) بواقع (4918) معلمًا ومعلمة و(469) إداريًا.وأضافت الوزارة في بيان، إن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (2082) معلم مساعد، (196) إداري تربوي مساعد، (2100) معلم، (44) مساند تربوي، (708) معلم أول، (99) إداري تربوي أول، (28) معلم خبير، (121) إداري تربوي خبير، و (9) إداري تربوي قائد.ودعا وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، الى مزيد من العطاء والتميز.وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo.-(بترا)