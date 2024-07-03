 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التربية: 9 طرق لحل السؤال في امتحان الرياضات الورقة الأولى

949 طالب سوري داخل المخيمات يتقدمون لامتحان التوجيهي
امتحان التوجيهي

عمان- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن اللجان المكلفة بمناقشة أسئلة الرياضيات الورقتين الأولى والثانية، اجتمعت اليوم الأربعاء وقد أقرت بصحة تقرير لجنة المناقشة الأولى بأن جميع أفكار الامتحان من المنهاج والأسئلة مطابقة لمعايير الوزارة.

اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه ولحرصنا على مصلحة أبنائنا الطلبة، فإنه تمت مناقشة الأسئلة مرتين، علماً أن هذا الاجتماع يعقد في كل دورة امتحان لاعتماد الإجابات النموذجية قبل بدء عمليات التصحيح.
وكشف أن تقرير اللجان بالنسبة للسؤال الثاني فرع A ، والذي قيل بأنه من الطبعة التجريبية وتم حذفه في الطبعة الحالية للكتاب، فقد بين أن جميع الأفكار التي تلزم لحل هذا السؤال موجودة في كتاب الصف الثاني عشر، ويوجد للسؤال 9 طرق مختلفة للحل.
وأشار إلى أنه تم توزيع العلامات في هذا السؤال على خطوات الحل بما يراعي مصلحة أبنائنا الطلبة ، مشيرا إلى أن اللجان راعت في المناقشة مصلحة أبنائنا الطلبة في اعتماد جميع الحلول الممكنة في الحل، وحتى لو وجد سؤال يُفهم بأكثر من طريقة، فاعتمدت جميع الحلول الممكنة المبنية على أي من الفهمين، وهذا أمر طبيعي ومعتاد في مبحث الرياضيات، وبعض الحلول كذلك يمكن أن تظهر خلال عملية التصحيح، فتناقش وإن اعتمدت تعمم على مراكز التصحيح كافة.
وكشف أنه أُخذت عينات عشوائية من دفاتر الطلبة وجرى تصحيح السؤال مثار الجدول، ووجدنا كثيرًا من الطلبة أجابوا عنه بطريقة صحيحة.
وقال إن ما حصل في امتحان الرياضيات الورقة الأولى هو مثال واضح على التحديات الإضافية التي فرضت على امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار وسائل التواصل والمنصات التعليمية التي تقدم مواد تعليمية تحمل وجهات نظر متعددة دون وجود أي معايير تنظم عملها، والمعلومات والحلول التي تطرح غير دقيقة وتعطي الطلبة معلومات خاطئة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يعتاد الطالب على مهارات التحليل والربط خصوصًا في مبحث الرياضيات، للخروج عن مفهوم الحفظ الذي اعتاد عليه كثير من طلبتنا، وهذا لا يتحقق إذا عودنا طلبتنا بأن جميع أسئلة الامتحان من أمثلة الكتاب.
وبين أن الوزارة لديها لتصحيح مبحث الرياضيات 13 مركزا وأكثر من 2800 مصحح من المشرفين التربويين المتخصصين في المبحث ومعلمي الصف الثاني عشر الذين يدرسون المبحث.
وأوضح أنه بخصوص الشكوى والاستفسارات وباقي الأسئلة بشكل عام التي وردت إلى غرفة العمليات الفنية أثناء سير الامتحان كانت منخفضة. -(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled

كناكريه: موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تجاوزت 15 مليار دينار

منذ2 ساعة
الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

الملك يعزي أمير دولة الكويت بوفاة الشيخة سهيره الصباح

منذ22 ساعة
جانب من المؤتمر الصحفي في وزارة الاتصال الحكومي أمس-(من المصدر)

الخريشة يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

منذ23 ساعة
مقر نقابة الأطباء في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

على رأسها "البصمة".. "الأطباء" تبحث ما تبقى من مطالب منتسبيها في "الصحة"

منذ23 ساعة
سفينة شحن تجارية أثناء تفريغ حمولتها على رصيف الميناء بالعقبة-(الغد)

إلزام السفن بحمولة 5 آلاف طن الإبلاغ عن انبعاثات الكربون كل عام

منذ23 ساعة
طلبة توجيهي لدى مغادرتهم إحدى قاعات الامتحان في عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

"التوجيهي": رغم الارتياح.. شكاوى من الوقت

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات |منذ 12 دقيقة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 