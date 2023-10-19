التظاهرات والاحتجاجات.. "أضعف الإيمان" في مواجهة العدوان

سماح بيبرس

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عمان – في أحد الشوارع المؤدية إلى ساحة مسجد الكالوتي في عمان، كان الأربعيني عامر يتجه وابنه إلى ساحة المسجد أول من أمس، للاعتصام احتجاجا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.ورغم قطعه مسافة طويلة حتى يصل إلى ساحة الاعتصام، إلا أنه كان مصرا على الوصول والوقوف للتعبير عن غضبه واحتجاجه.يقول عامر: "هذا أقل شيء ممكن أن نقوم به حتى نوصل رسالتنا.. كل يوم رح أنزل وأهتف ضد الاستعمار وضد ما يحدث في غزة وفلسطين".وهو يدعو كل من يستطيع التظاهر أن يفعل للتعبير عن رفضه لما يحدث في فلسطين وليس فقط في غزة.محمد شاب آخر - وهو صاحب شركة مقاولات- أشار إلى أنه رغم أن هذه الاعتصامات لا تضاهي شيئا لقاء ما يقدمه أهل غزة اليوم، لكنها السبيل الوحيدة للتعبير عن حجم الغضب والحزن لما يحدث، مشيرا الى أن "أي شيء ممكن أن يساعد أهل غزة سأقوم به".أما شادي- الذي كان يتجه أيضا إلى ساحة الكالوتي- فهو، وعلى الرغم من أنه يرى بأن مثل هذه الاحتجاجات لا تفيد "القضية" بدرجة كبيرة، لكنها تساعد "على الأقل" في إيصال الرسالة إلى العالم.وهو يعتقد بأن "مقاطعة المنتجات" للشركات التي تدعم الصهيونية، أو الرسائل التي تبث عبر "السوشيال ميديا" قد يكون لها أثر كبير في إيصال الصورة الصحيحة والضغط على المجتمع الدولي للوقوف مع الفلسطينيين.وكانت "منطقة الكالوتي" شهدت مساء أول من أمس تجمعا يزيد على 10 آلاف متظاهر بحسب مصدر أمني مسؤول لـ"الغد، وسبق ذلك مشاركة آلاف المواطنين في أنحاء المملكة في مسيرات مختلفة، دعما للفلسطينيين وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية دعا في كلمة له قبل أيام الشعوب العربية والإسلامية للخروج في كل المدن تنديدا بجرائم الاحتلال.أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور وليد أبو دلبوح اعتبر هذه الاحتجاجات والوقفات وغيرها صرخة في وجه الاحتلال والعالم أجمع ولها أبعاد مختلفة، وهي وسيلة للتعبير عن الرفض والاحتجاج والاستياء مما يمارس في غزة.وبين أبو دلبوح أن هذه المظاهرات تعطي للقيادات السياسية قوة ودعما وتشجع على اتخاذ القرارات والمواقف الجريئة أمام العالم، الرافضة والمدينة لهذا الاحتلال.كما أنها تستطيع أن توصل رسائل للعالم وللاحتلال بأن القضية الفلسطينية لا تزال حية وموجودة في عقول وقلوب الأجيال المختلفة، بالرغم من محاولة مسخ ومسح كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.وأضاف أن هذه الاحتجاجات "قد تصنف على أنها ليست أكثر من تعبيرات عاطفية"، إلا أنه ما المانع من أن تكون كذلك، مقابل الرواية الصهيونية التي يحاول الاحتلال تسويقها منذ عقود عن حجم ما تعرض له اليهود تاريخيا من اضطهاد ومعاناة، موضحا بأن مثل هذه الهبات والاحتجاجات تعيد الرواية العربية والإسلامية للسطح أمام الرواية المقابلة.وأكد أن هذه الاحتجاجات من شأنها أيضا أن توصل للمجتمع الدولي رسالة واضحة من الشعوب بأنه هو أول من أخل بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي يطالب الآخرين بتطبيقها، من خلال مباركته ما يقوم به الاحتلال الصهيوني.وكانت عدة عواصم ومدن حول العالم شهدت الأسبوع الماضي، وتحديدا بعد استهداف المستشفى المعمداني في غزة، مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.