التعامل مع انجراف اتربة وحجارة على عدة طرق في المملكة نتيجة الأمطار الغزيرة

تعاملت كوادر وزارة الاشغال العامة والاسكان مساء أمس مع عدد من البلاغات التي وردت الى غرفة الطوارىء حول انجراف أتربة وصخور على الطريق في مواقع مختلفة.

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حيث تلقت الوزارة بلاغات بانجراف أتربة وحجارة على طريق عيرا- الكرامة في محافظة البلقاء و طرق قرى المقارعية والمخطوب شمالي لواء الشوبك في محافظة معان نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقتين، حيث تحركت الفرق الميدانية للمواقع المذكورة وتم فتحه و اعادة حركة السير كالمعتاد.



ولم تسجل اية اغلاقات او بلاغات بسبب غزارة الامطار بباقي طرق المملكة الواقعة ضمن الاختصاص.



