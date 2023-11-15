الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التعامل مع انجراف اتربة وحجارة على عدة طرق في المملكة نتيجة الأمطار الغزيرة

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التعامل مع انجراف اتربة

تعاملت كوادر وزارة الاشغال العامة والاسكان مساء أمس مع عدد من البلاغات التي وردت الى غرفة الطوارىء حول انجراف أتربة وصخور على الطريق في مواقع مختلفة.

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حيث تلقت الوزارة بلاغات بانجراف أتربة وحجارة على طريق عيرا- الكرامة في محافظة البلقاء و طرق قرى المقارعية والمخطوب شمالي لواء الشوبك في محافظة معان نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقتين، حيث تحركت الفرق الميدانية للمواقع المذكورة وتم فتحه و اعادة حركة السير كالمعتاد.


ولم تسجل اية اغلاقات او بلاغات بسبب غزارة الامطار بباقي طرق المملكة الواقعة ضمن الاختصاص.


 

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