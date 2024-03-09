"التعليم العالي": إعلان المستفيدين من صندوق دعم الطالب بعد العيد

حنان بشارات

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عمان- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نحو 80 الف طالب انطبقت عليهم أسس الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من الوزارة.وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب، أنه سيعلن أسماء الطلبة المستفيدين من المنح والقروض بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.وأضاف الخطيب، أن الوزارة تقوم حاليا بتدقيق الاعتراضات المقدمة من الطلبة والتي انتهت فترة تقديمها يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ نحو 80 ألف طالب.وبين الخطيب أن سبب تأخر الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المستفيدين هو الانتقال من النظام الجديد إلى النظام القديم، في تطبيق الأسس والشروط على الطلبة والإجراءات الأخرى من تدقيق والنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الطلبة.وقال الخطيب، إن الوزارة لا تستطيع فتح المجال للطلبة الذين لم يتقدموا للاستفادة من المنح والقروض مرة أخرى لسبب أو لآخر، مؤكدا أن البرمجية كانت تسمح لجميع الطلبة بالتقدم ولم يكن هناك رفض لأي طلب.وأشار الخطيب إلى أن لجنة إدارة الصندوق هي من ستقرر عدد الطلبة الذين سيتم شمولهم بالمنح والقروض.وعادت الحكومة للعمل بالنظام والتعليمات القديمة لصندوق دعم الطالب الجامعي، إثر مذكرة نيابية وقعها 60 نائبا في البرلمان، طالبت بضرورة تعديل نظام الصندوق، حيث أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024.ويأتي تعديل النظام لغايات الحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم (81) لسنة 2023.وبموجب التعديل، سيتم تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة، على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصندوق يرتكز لتوجيه الدعم إلى الطلبة المحتاجين.