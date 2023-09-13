الخميس 14 أيلول 2023
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التعليم العالي: امتحان مفاضلة لطلبة الثانوية العامة الأجنبية في 21 أيلول

طلبة على مدخل البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية-(أرشيفية)
الجامعة الأردنية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2023-2024.
وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة في بيان صحفي، إن الامتحان سيعقد يوم الخميس الموافق 21-9-2023، على ثلاث جلسات الأولى (9-11) صباحاً، والثانية (12-2) ظهراً، والثالثة (3-5) عصراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.
وبينت الوحدة، أن مكان عقد الامتحان في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)، ويغطي مواد الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات.
وأضافت أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، مؤكدة أن الامتحان محوسب حيث سيتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
واشترطت على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول وآلة حاسبة، وعدم إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.
ودعت الطلبة للحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوافر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.
ولفتت إلى أن أي طالب يتغيب عن الامتحان يفقد حقه في المنافسة على مقاعد البرنامج العادي، كما إن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

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للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان، وموعد الجلسة لكل طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي   




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