الإثنين 29 نيسان 2024
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"التعليم العالي": تحديد أعداد المقبولين بتخصصي الطب وطب الأسنان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
عمان - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس التعليم العالي سيمضي قدماً في تنفيذ الخطة التدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023 - 2028، والتي أقرها سابقاً في جلسته التي عقدها في أيلول (سبتمبر) الماضي برئاسة وزير "التعليم العالي" د. عزمي محافظة .اضافة اعلان
وقرر المجلس قبول (1000) ألف طالب في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية  للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في حين قرر المجلس قبول (300) طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع (100) طالب في كل من الجامعات الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، الهاشمية.
وللعام الجامعي 2024-2025 قرر المجلس قبول (800) طالب في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، وسيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة20 %.
أما في العام الجامعي 2025-2026 وما بعد فقد قرر المجلس قبول 640 طالبا في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة 20 % للعام 2025 - 2026.
وأكد المجلس، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصه على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي بخاصة في هذين التخصصين المهمين، إضافة للمحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك عبر الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات، كما أشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.
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