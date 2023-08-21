الإثنين 21 آب 2023
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التعليم العالي يؤكد قراره بتعديل شروط الدراسة خارج الأردن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
أكد مجلس التعليم العالي اليوم الاثنين قراره السابق الذي صدر بتاريخ 17-3-2022 والذي نص على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية.اضافة اعلان

وأضاف المجلس أن هذا القرار يعد ساري المفعول اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل 2023-2024.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر ما يلي: 

أ - الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بالجامعات غير الأردنية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم (2023-2024) وعلى النحو الآتي:

• الطب وطب الأسنان (85%)

• الهندسة والعمارة، والصيدلة، والطب البيطري (80%)

• باقي التخصصات: تطبق عليها الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية

ب- الموافقة على أن تكون فتـرة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة اعتباراً من العام الجامعي (2023-2024) وفقاً لما يلي:

1- درجة  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس: الانتظام والإقامة طول فترة الدراسة (ويجوز تجزئة مدة الإقامة بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن أربعة أشهر متصلة أو فصل دراسي وأن تتوافق مع الدوام الرسمي لمؤسسة التعليم العالي التي تمنح الدرجة).

2- درجة الدبلوم العالي  والماجستير (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة بواقع 8 أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) شهور متصلة أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

3- درجة الدكتوراه (كافة التخصصات): الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (5) فصول دراسية بواقع (20) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

4- درجة الدكتوراة مباشرةً دون الحصول على درجة الماجستير الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة (7) فصول دراسية بواقع (28) شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن (4) أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

وأهاب المجلس بجميع الطلبة وذويهم بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وبخلاف ذلك لن يتم معادلة شهاداتهم بعد إنهاء دراستهم.
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