الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التعليم النيابية" تناقش التعديلات المقترحة على صندوق دعم الطالب

أرشيفية
أرشيفية
 ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية التعديلات الأخيرة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، وفق رئيسها النائب د. بلال المومني في اجتماع للجنة أمس، عرض فيه لأبرز التعديلات المقترحة على النظام، كالنقاط الممنوحة للمستفيد في حال كان لديه أشقاء جامعيون.اضافة اعلان
من جهتهما، دعا النائبان توفيق المراعية ومحمد عكور، لزيادة أعداد المستفيدين من الصندوق في ظل الظروف الصعبة للمواطنين حاليا. الى ذلك، عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة النيابيتين، اجتماعا مشتركا، استمعتا خلاله لما يواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديات، وفق رئيس "الريادة النيابية" هيثم زيادين، الذي قال إن اللجنة معنية بتطوير وتحسين هذا القطاع، وتذليل ما يواجهه من تحديات.
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات للاستماع للمعنيين في القطاع، مؤكدا ضرورة توحيد المرجعيات والابتعاد عن العمل البيروقراطي الذي يسهم بتأخير معاملات أصحاب الريادة.
من جهته، قال رئيس "الاقتصاد النيابية" عمر النبر، إن الاجتماع جاء للوقوف على التحديات والمعيقات للقطاع، مشددا على تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار.
وأكد أهمية تذليل التحديات والمعيقات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، للوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجال.
من جهتهم، طالب نواب حضور، الحكومة بتحسين الممكنات التنظيمية لتتواءم مع الشركات الناشئة، فضلا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، مؤكدين ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية، تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.
بدورهم، عرض الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، ورئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، والمعنيين في القطاع ومالكي لشركات تكنولوجيا، لما يواجههم من تحديات، كتعديل التشريعات والقوانين المعنية به.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
762e457c-a982-4abc-a892-854402518df1

القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

منذ 9 دقيقة
Untitled-1

ذرائع الاحتلال للهجوم على خان يونس تلهث وراء التهجير.. لكن؟

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتحدث خلال جلسة حوارية حول مبادرة المُناخ واللاجئين في دبي أمس-(الغد)

الخصاونة: تأثيرات مناخية متطرفة في الأردن منها ارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مباحثاته مع رئيس مجموعة البنك الدولي في دبي أمس-(بترا)

الخصاونة: تعزيز التعاون مع البنك الدولي للمحافظة على زخم التحديث

منذ1 ساعة
مقر نقابة الأطباء الأردنيين في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

الزعبي: بانتظار رد على طلب إرسال أطباء إلى غزة

منذ1 ساعة
متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية في فرنسا-(وكالات)

تحركات من "فلسطينيي الشتات" في العالم لإدانة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإجابة الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

نريد إعلاما عالميا

محمود الخطاطبة |اليوم

حرب المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

فرضيات الإيرادات والنفقات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"جهاد" مشبوه

سميح المعايطة |اليوم

حرب صامتة على الضفة الغربية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات | منذ4 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 