"التعليم النيابية" تناقش التعديلات المقترحة على صندوق دعم الطالب

جهاد المنسي

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ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية التعديلات الأخيرة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، وفق رئيسها النائب د. بلال المومني في اجتماع للجنة أمس، عرض فيه لأبرز التعديلات المقترحة على النظام، كالنقاط الممنوحة للمستفيد في حال كان لديه أشقاء جامعيون.من جهتهما، دعا النائبان توفيق المراعية ومحمد عكور، لزيادة أعداد المستفيدين من الصندوق في ظل الظروف الصعبة للمواطنين حاليا. الى ذلك، عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة النيابيتين، اجتماعا مشتركا، استمعتا خلاله لما يواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديات، وفق رئيس "الريادة النيابية" هيثم زيادين، الذي قال إن اللجنة معنية بتطوير وتحسين هذا القطاع، وتذليل ما يواجهه من تحديات.وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات للاستماع للمعنيين في القطاع، مؤكدا ضرورة توحيد المرجعيات والابتعاد عن العمل البيروقراطي الذي يسهم بتأخير معاملات أصحاب الريادة.من جهته، قال رئيس "الاقتصاد النيابية" عمر النبر، إن الاجتماع جاء للوقوف على التحديات والمعيقات للقطاع، مشددا على تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار.وأكد أهمية تذليل التحديات والمعيقات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، للوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجال.من جهتهم، طالب نواب حضور، الحكومة بتحسين الممكنات التنظيمية لتتواءم مع الشركات الناشئة، فضلا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، مؤكدين ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية، تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.بدورهم، عرض الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، ورئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، والمعنيين في القطاع ومالكي لشركات تكنولوجيا، لما يواجههم من تحديات، كتعديل التشريعات والقوانين المعنية به.-(بترا)