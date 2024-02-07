التعليم مسيرة تصبو لمواكبة متطلبات العصر وتطلعات المستقبل

آلاء مظهر

عمان- على مدار 25 عاما، حقق الأردن تقدما مهما في التربية والتعليم، ليرتقي بمستوى العملية التعليمية برمتها، فمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وانشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، مرورا بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وتطوير: امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، واستحداث تخصصات جديدة تواكب مستجدات العصر، انتهاء برؤية التحديث الاقتصادي، تنوعت الإنجازات في قطاع التعليم، ما ارتقى بالأردن، ليغدو انموذجا وبيت خبرة تعليمية في المنطقة.

لم يتوان جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمة سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، عن التوجيه بتطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، ايمانا منه بأهمية انشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤهل قادر على محاكاة تطلعات المستقبل، فكان التوجيه الملكي جليا في هذا الجانب عندم وضعه في الورقة الملكية النقاشية السابعة، وفيها حدد رؤية ورسالة التعليم، ووجه رسائل للقائمين على قطاع التعليم، لوضع الخطط والإجراءات التنفيذية لترجمة الرؤية الملكية في الورقة النقاشية.

ويأتي اهتمام جلالة بهذا القطاع دائما متجددا، لاستثمار كل الطاقات البشرية والموارد المتاحة وتوجيهها لتحقيق النهضة التعليمية التي يصبو إليها جلالته. وبرغم ما سجله النظام التعليمي من إنجازات من حيث الكم والنوع، إلا أن هناك تحديات يصعب تجاوزها بين ليلة وضحاها، بل يتطلب معالجتها مزيدا من الوقت، لتحقيق مسارات إصلاح التعليم، للوصول الى مخرجات نوعية فيه.

وزير التربية والتعليم الاسبق د. محمد الوحش، أكد ان قطاع التعليم شهد في الربع الأول من القرن الحالي، أي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، نهضة كبيرة وواسعة من حيث الكم، إذ إن عدد المدارس الحكومية والخاصة تجاوز الـ7500.

وبين الوحش، ان التعليم بمراحله المختلفة، حظي بعناية جلالة الملك، وقد طرح رؤيته في التعليم عبر أوراقه النقاشية، كما انه قدمها في كل المبادرات والملتقيات والمنتديات التي عقدها، ايمانا منه بأهمية انشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤهل وقادر على ولوج المستقبل.

كما اكد الوحش، ان هناك اهتماما واضحا من جلالة الملك بالطلبة المتميزين، أكانوا في رحاب الجامعات أو في المرحلة الثانوية، إذ يجري الاحتفال بهم، ليس على مستوى الطلبة حسب، بل أيضا على مستوى الإدارات التربوية والمعلمين، بالإضافة للتوسع بتنفيذ برامج التعليم غير النظامي، وتوفير التعليم للجميع، ما أسهم بخفض نسبة الأمية في البلاد.

وبين ان جلالته، سعى دائما الى الارتقاء بمستوى المعلم المهني والمعيشي والتقني، باستحداث أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وإطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز، وما تزال مسيرة تطور التعليم في تزايد ونماء، بفضل اهتمام ودعم جلالته.

وأكد الوحش، أن الأردن استطاع في جائحة كورونا، الحفاظ على استمرارية التعليم دون انقطاع، موضحا اننا بحاجة لمزيد من تهيئة البيئات التعليمية، وتدريب المعلمين على هذا النمط من التعليم.

واوضح ان الأساليب التعليمية القائمة حاليا تقليدية، وتجاوزتها دول العالم، إذ ما يزال التلقين والتحفيظ هو الأساس في العملية التعليمية، حتى في امتحانات الثانوية العامة والمدرسية، برغم الحديث عن تنمية التفكير الناقد والإبداعي والتحليلي، لكن للأسف الشديد على أرض الواقع لم نصل إلى ذلك مستوى.

بدوره، قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية سابقا د. محمد أبو غزلة، أن قطاع التعليم العام، حظي منذ اللحظة الأولى لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بالاهتمام والرعاية، إذ حقق ذلك إنجازات عديدة، ساهمت بتطوير النهضة التعليمية، وبرز هذا التطور نتيجة التوجيهات الملكية السامية، التي جاءت في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة.

ومنذ خطاب العرش السامي الأول لجلالته في العام 1999 جرى التركيز على احداث نقلة نوعية في التعليم، وجرت ترجمة ذلك بالمبادرات والرسائل الملكية للطلبة والمعلمين وفي المؤتمرات واللقاءات.

وبين ابو غزلة، ان مشاركة الأردن في الاختبارات الدولية، هي الباكورة الأولى لوضع التعليم على الخريطة العالمية منذ تسلم جلالته لمقاليد الحكم، وتعد هذه المشاركة نقلة نوعية في تطوير التعليم، إذ أظهر الأردن تقدماً كبيراً الاعوام الماضية في مستوى نتائج طلابه في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم والقرائية منذ المشاركة الأولى في العام 1999، وتحققت نتائج جيدة في العام 2007، برغم التراجع الكبير في الدورة الأخيرة.

وشهد النظام التعليمي منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، مبادرات ملكية متعددة وخططا تطويرية للارتقاء بنوعية التعليم، وتحقيق القدرة التنافسية العالية، ومنها تعميم تدريس اللغة الإنجليزية، ومبادرة اكتساب مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، ورفع سوية المعلمين، وتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، وتلا ذلك اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016 - 2025)، والأوراق النقاشية، بخاصة الورقة النقاشية السابعة المتخصصة بالتعليم، وكان التوجيه الملكي فيها بمنزلة خريطة طريق، ووجهت القائمين على القطاع لوضع خطط وإجراءات تنفيذية، لترجمة الرؤية الملكية في الورقة النقاشية لاستثمار كل الطاقات البشرية والموارد المتاحة، وتوجيهها لتحقيق النهضة التعليمية التي يصبو إليها جلالة الملك، بحسب ابو غزلة.

ولفت الى ان الاردن احتل في عهد جلالته، مكانة عالمية مرموقة، من حيث توفير فرص التّعليم للجميع، لافتا الى ان جلالة الملك، حرص على توجيه مبادرات ملكية متعددة، شملت مبادرة تحسين أحوال المعلمين، ومبادر التعليم الأردنية، وإنشاء أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بالإضافة لإنشاء جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي، كما صدرت التوجيهات الملكية، بمنح أبناء المعلمين مكرمة ملكية بنسبة 5 % من المقاعد الجامعية.

وأشار أبو غزلة، الى ان المبادرات التي ستحدث نقلة نوعية في النظام التعليمي، إذا ما نفذت بشكل سليم، وتوافرت لها المتطلبات، مبادرة إنشاء المركز الوطني للمناهج التي تعد من أهم الإنجازات في عهد جلالته، كما أن التوجيهات الملكية في الرؤية الاقتصادية 2033، ركزت على محور التعليم المهني والتوسع به، كما شهد محور تطوير الثانوية العامة، تطويرا كبيرا في عهد جلالته، ليصبح يقدم على عامين، والمتابع لهذه التوجهات، يرى أنها تصب جميعها في تجويد عناصر المنظومة التعليمة، وبناء نظام تعليمي وطني بصبغة متقدمة.

وقال اننا نلاحظ في عهد جلالته، نمو أعداد المدارس، إذ زادت على 7680، وكذلك الطلبة الذين وصل عددهم لـ2.2 مليون، والمعلمين اذ وصل عددهم لـ148474، فضلا عن انخفاض نسبة الامية التي وصلت لـ4.9 %، في حين انخفضت نسبة التسرب لتغدو 0.64 %.

ولفت ابو غزلة، الى أن المتابع للشأن التربوي، يدرك بأن الحكومات المتعاقبة، لم تكن قادرة على ترجمة الرؤى الملكية والمبادرات والاستجابة لها، ولم تفلح بوضع الخطط الكفيلة في ترجمتها بالشكل المرجو منها، ولم تستطع إعطاء التعليم الأهمية التي يستحقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكانت الخطط والبرامج دون الطموح.

واكد ان علينا كأفراد ومؤسسات، أن نرد الجميل لجلالته بأن نترجم رؤاه وتوجهاته ومبادراته، ونتعاون لحل التحديات التي واجهها النظام التعليمي قبل جائحة كورونا، وما بعدها، واعادة النظر في خطط مراحل التعليم، داعيا القائمين على الشأنين التربوي والتعليمي، لاعادة النظر في السياسات التعليمية والخطط والبرامج والمؤشرات والنسب المأمول تحقيقها في نهاية الخطة 2033 لمحاور القطاع، بالاضافة لإعادة النظر في خطط تمكين العاملين والطلبة، وأسس اختيار وتعيين واستقطاب الكفاءات القادرة على ترجمة الرؤى الملكية.

ولفت ابو غزلة، لاهمية زيادة المخصصات المالية لحل تراكم مشاكل النظام التعليمي، وما يزال هناك حاجة ماسة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تؤرق النظام التعليمي، نتيجة الممارسات التقليدية، ولجوء طلبة الصفوف المختلفة للمعلمين الخصوصيين، ونتائج التقييمات الدولية المتدنية، وضعف الدافعية لدى بعض المعلمين. عليه، من المهم إعادة حوكمة التنمية المهنية للمعلمين.

وشاركهم الرأي الخبير التربوي د. سامي المحاسيس، الذي قال إن جلالة الملك أولى منذ توليه سلطاته الدستورية، اهتماماً كبيراً بالتعليم في مراحله كافة، لإيمانه بأنه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولإسهامه بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق الفرص للشباب للإبداع والابتكار.

وأضاف المحاسيس، انطلاقا من اهتمام جلالته بالتعليم، خصص جزءا من توجيهاته الملكية السامية، لدعم جهود التطوير التربوي عبر خطب العرش السامية، وكتب التكليف للحكومات المتعاقبة، والرسائل الموجهة لأبنائه الطلبة في بداية كل عام دراسي، إلا أن هذه التوجيهات ما تزال تحتاج للكثير من عمل وجهد الحكومات الاعوام المقبلة.

كما خصص جلالته الورقة النقاشية السابعة للتعليم، مؤكدا فيها، أن الأمم لا يمكن لها النهوض أو التقدم من دون توظيف التعليم في حياتها، مبينا أن هذا الاهتمام، جعل التربية والتعليم في مقدمة الأولويات الوطنية، في إطار السعي للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية لزيادة تنافسيتها، من حيث امتلاك المعارف والمهارات والاتجاهات، لمواكبة الاحتياجات الراهنة للعمل والتنمية المستدامة.

كما لفت إلى أن جلالته، أولى تطوير نوعية التعليم، اهتماما كبيرا، وحرص على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وأطلق مبادرة التعليم الأردنية لعام 2003، وأوعز بإدخال الحواسيب للمدارس، وربطها بالبوابة الإلكترونية لوزارة التربية وشبكة الإنترنت.

كذلك أطلقت مبادرات ملكية، شملت إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج وبناء وصيانة الأبنية المدرسية، وبناء الإضافات الصفية، والحد من المدارس المستأجرة، وتجهيز المدارس الحكومية بالمختبرات العلمية والحاسوبية، والمرافق الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، لتكون المدرسة مركزا للتطوير التربوي، والتوسع في رياض الأطفال الحكومية والخاصة، وجاءت مبادرة جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية، والتوسع بإنشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، لتشمل المحافظات كافة، ومشروع التغذية المدرسية، والعناية بالطلبة المكفوفين ورعايتهم وإدماجهم في التعليم، فجاءت مدرسة المكفوفين (مدرسة عبدالله بن أم مكتوم)، ودعم صندوق إسكان المعلمين، وتقديم السلف المالية للبناء والتعليم لجميع المعلمين والاداريين في الوزارة، وكذلك كان لإطلاق الحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي في قطاعات مختلفة أهمها التعليم والتي تتضمن تحسين جودنة الخدمات بقطاع التعليم. وفق المحاسيس.

كما سعى جلالته دائما للارتقاء بمستوى المعلم المهني والمعيشي والتقني، باستحداث أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وإطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز، وما تزال مسيرة تطور التعليم في تزايد ونماء، بفضل اهتمام ودعم جلالته، فجاءت مبادرة سمو ولي العهد (حقق).

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