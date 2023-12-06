التغير المناخي يعيد توزيع الخرائط البكتيرية والفيروسية.. واضطراب التوازن الميكروبي على الأرض

حنان بشارات

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وسط تأكيدات حول الارتباط الوثيق بين الظواهر المناخية وتأثيراتها على الصحة، أكد خبراء في الصحة والاوبئة، من ان ظواهر الطقس باتت تسهم بإعادة توزيع الخرائط البكتيرية والفيروسية، ما يتسبب باضطراب التوازن الميكروبي على سطح الأرض.وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد" إلى أن تأثيرات التغير المناخي وانتشار مسببات الأمراض بأشكالها المختلفة، تؤثر مباشرة على انتقال الأمراض المعدية من مسبباتها إلى البشر ولمناطق جديدة، لم تكن موطنا لها من قبل.ولفتوا الى أن التغيرات المناخية، قد تزيد من احتمالية ظهور فيروسات ذات علاقة بارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي لذوبان الجليد في القطب الشمالي؛ وهناك فيروسات مجمدة منذ مئات السنين، قد تذهب بعد ذوبانه لمضيف حيواني، وتنتقل للإنسان، وهذا السبب يصيب بأمراض وينشر أوبئة جديدة.وشددوا على ان دخان المصانع والتلوث، وتقلص المساحات الخضراء بسبب قطع الأشجار، وانتشار البنيان، عوامل تساعد على انتشار الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، ومن ثم تهيئة بيئة مناسبة لانتشار الامراض التنفسية والجلدية على وجه الخصوص.اختصاصي الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية د. محمد حسن الطراونة، قال إن هناك ارتباطا وثيقا بين الصحة والمناخ، فالتغيرات المناخية تؤثر على الصحة؛ وتجرى حاليا دراسات وأبحاث عالمية تجمع بين الصحة والمناخ.وأوضح الطراونة، أن التغيرات المناخية قد تزيد من احتمالية ظهور فيروسات ذات علاقة بارتفاع درجات الحرارة، التي تسبب بذوبان الجليد في القطب الشمالي؛ وهناك فيروسات مجمدة منذ مئات السنين، قد تذهب بعد ذوبانه لمضيف حيواني، أو للإنسان، ما يؤدي لأمراض وأوبئة جديدة.ولفت إلى أن استعمال الوقود الأحفوري، وتلوث الهواء، يؤثران على المناخ أيضا، ويزيدان من احتمالية نقل فيروسات تنفسية من مكان لآخر، حين تجد لها مضيفا مساعدا على انتشارها.وحذر الطراونة من قطع الأشجار، فهي تقلل من احتمالية تلوث الهواء، ومصدر لتنقيته، وقطعها يزيد من احتمالية انتقال الفيروسات لأكثر من مكان، ما يحيل الأمكنة الجرداء الى بيئة خصبة للفيروسات، بخاصة عند زيادة ارتفاع الحرارة.وأضاف "أن هذا الأمر، قريب من المنطق والدراسات والأبحاث العملية المتعلقة بذلك، فالتغيرات المناخية مرتبطة بالتأثير على الصحة، ومن أهمها إحداث تغيير في انتشار وظهور الفيروسات عموما".المدير التنفيذي لشبكة الشرق الاوسط للصحة المجتمعية (امفنت) د. مهند النسور، قال "في وقت تستأنف فيه العمليات العسكرية الحالية في القطاع، وبعد انتهاء الهدنة، افتتح مؤتمر التغير المناخي في نهاية الشهر الماضي بمدينة دبي، وجرى التوافق فيه على تفعيل صندوق للتعويض عن خسائر التغير المناخي للبلدان الفقيرة".واضاف النسور، "ما يميز المؤتمر الحالي، تخصيص يوم للصحة، ايمانا باهميتها وبالتغيير المناخي، ما يقودنا للحديث عن الصحه في ظل ما نشهده من عدوان على اهلنا في القطاع، إذ ان هناك صعوبة بسبب آثار المناخ على الأهالي الذين يعانون من تبعات الحرب الصهيونية الشرسة عليهم، خصوصا اذا رافق هذه الاوضاع المأساوية فصل الشتاء، ما يجعل الاوضاع المناخية كارثية، في ظل بنى القطاع التحتية المدمرة، جراء اعمال القصف الصهونية".ولفت الى ان الوضع الحالي في غزة مختلف بالمطلق عما كان عليه أيام السلم، لذا فإن التغير المناخي عامل اضافي، يفاقم الوضع الانساني هناك سوءا، بما يحمله من آثار مدمرة حادة ومستقبلية مزمنة.من جهته، قال الخبير في الاوبئة د. عبد الرحمن المعاني، أن اثر المناخ في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض معدية، يسهم بانتشار آلاف الفيروسات الجديدة، ويزيد من خطر ظهور الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.واشار المعاني، الى أن ظواهر الطقس أسهمت بإعادة توزيع الخرائط البكتيرية والفيروسية، وأدت لاضطراب التوازن الميكروبي على سطح الأرض، لافتا الى أن تأثيرات التغير المناخي وانتشار مسببات الأمراض التي تصيب الإنسان، تؤثر على انتقال الأمراض المعدية للبشر ولمناطق جديدة، لم تكن موطنا لها من قبل.ولفت المعاني، الى ان دراسات جديدة، اشارت الى أن 58 % من الأمراض المعدية والسارية المعروفة، قد تتفاقم جراء التغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وظواهر الطقس المتطرفة كالجفاف والفيضانات وموجات الحرارة الشديدة، كما أن هناك 1000 مسار مرتبط بتغير المناخ، ينتهي بإصابة الإنسان بالأمراض.وقال، إن ارتفاع الحرارة، فتح الباب أمام نمو بكتيريا وانتشار فيروسات في مناطق غير معتادة عليها، وأتاح لحشرات ناقلة للأمراض، التكاثر في بيئات جديدة لم تكن تتعايش فيها.ونوه إلى تلوث الجو نتيجة لأدخنة مصانع تعمل على مدار الساعة، لاستخدام الكربون في التشغيل.ولفت الى ان العامل الآخر، يبتشكل من تقلص المساحات الخضراء جراء قطع أشجار الغابات وانتشار البنيان، وهذه عوامل تساعد على انتشار الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، وبالتالي تهيئة البيئة المناسبة لانتشار الامراض التنفسية والجلدية.وحسب دراسات علمية، قال المعاني ثبت وجود ارتباط وثيق بين انتشار مسببات الأمراض وتغير المناخ في أمراض عديدة بالعالم، سببها الرئيس الفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما ان ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، يؤديان لمضاعفة قدرة البكتيريا على تحقيق تغيرات في جيناتها، فتكيف نفسها مع البيئات الجديدة، كما ان التغير المناخي يدفع البكتيريا والفيروسات المنتقلة ايضا الى تطوير جيناتها، وتغيير خريطتها الوراثية، ما يؤدي لظهور سلالات جديدة أكثر تطورا، مثل فطر "كانديدا اوريس" الذي لم يكن مسببا الأمراض سابقا، لكنه اصبح يتسبب بها حاليا.ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يتراوح معدل الوفيات بين 30 % الى 60 % بين المرضى الذين يعانون عدوى هذه الفطريات، كما أن التغير المناخي يؤثر في قدرات مناعة الإنسان، والتغيرات المناخية المتطرفة للطقس، تمهد لظهور الأمراض وتضعف الجهاز المناعي.وحذرت المنظمة من تفشي حمى الضنك وأمراض أخرى، تنتقل عبر البعوض، تسببها فيروسات معينة، مشيرة إلى أن هذه الأمراض تنتشر بوتيرة ونطاق واسعين نتيجة التغيرات المناخية، وتوقعت تفشى فيروس "زيكا" مجددا في العالم، وارتفاع الإصابة بحمى الضنك.وقال المعاني، إن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي لانتشار 160 مرضا، بينما قد ترتبط الفيضانات بانتشار 120 مرضا، وتنتقل معها مسببات الأمراض كالبكتيريا والبعوض وغيرهما من ناقلات الأمراض، بالإضافة إلى أن الطقس المتطرف يضعف جهاز المناعة والتعرض للعدوى، أكان عبر الإجهاد أو سوء التغذية.