التقدم للدبلوم في "الكليات المتوسطة" ضمن نظام القبول الموحد

حنان بشارات

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عمان - مع إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، يطبق العام الجامعي المقبل 2023 - 2024 قرار مجلس التعليم العالي إدراج عملية قبول طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية المتوسطة في الجامعات الرسمية في البرنامج العادي ضمن نظام القبول الموحد.وفي السياق قال الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي ومستشارها مهند الخطيب إن تطبيق القرار سيسري بدءا من العام الجامعي المقبل.وساق الخطيب مبررات مجلس التعليم العالي للقرار موضحا أن إدراج قبول طلبة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية المتوسطة في الجامعات الرسمية ضمن نظام القبول الموحد، جاء لتسهيل إجراءات القبول على الطلبة خاصة المستفيدين من المكارم الملكية السامية من خلال تعاملهم مع جهة مركزية واحدة هي وحدة تنسيق القبول الموحد.وأوضح في تصريحات لـ "الغد " أن سياسة قبول الطلبة في كليات المجتمع تهدف الى تخصيص نسب محددة من الأعداد المقررة للقبول لكل من المكرمة الملكية لأبناء العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة وأبناء العاملين من المعلمين في وزارة التربية والتعليم والطلبة المغتربين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة غير أردنية.ومن المبررات التي أكد عليها الخطيب، توجيه الطلبة وتشجيعهم للالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية وتطبيق جميع قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة في مرحلة البكالوريوس على جميع التخصصات في مرحلة الدبلوم المتوسط بهذه الكليات، حيث ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.وبين أن من شأن القرار تحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص خاصة للطلبة الذين يتقدمون بطلبات للقبول في البرنامج العادي في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم المتوسط في نفس الوقت إضافة إلى الاحتكام الى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في كل تخصص والمتحققة عند تنفيذ القبول.وأكد حرص مجلس التعليم العالي على جودة التعليم ومخرجاته وفي ذات الوقت عدم تجاوز مؤسسات التعليم العالي للطاقات الاستيعابية المحددة لها من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.وكان مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قد قرر إدراج عملية قبول طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية المتوسطة في الجامعات الرسمية في البرنامج العادي ضمن نظام القبول الموحد، وذلك اعتبارا من مطلع العام الجامعي القادم 2023 / 2024.وكلف المجلس وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحوسبة برمجية إلكترونية خاصة لتقديم الطلبات، إضافة إلى نظام إلكتروني كامل لتنفيذ عملية القبول وفقا للسياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية المتوسطة، والتي يصدرها مجلس التعليم العالي.وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي انسجاما مع صلاحيات مجلس التعليم العالي بوضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع إستراتيجية التعليم العالي النافذة، والمنصوص عليها في قانون التعليم العالي، إضافة إلى تنظيم عملية القبول.وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 22-8-2023 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء الموافق 29-8-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة(www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50 % فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وسيجد طلبين للالتحاق:الأول: طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ويتضمن (20) خيارا ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكترونيهو الرقم الوطني للطالب.الثاني: طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن 10 خيارات، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (5) دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.إلى ذلك، تبدأ اليوم عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس التيتستمر أسبوعا.