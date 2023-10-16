التقسيم والمنطقة العازلة.. مخطط الاحتلال لـ"غزة" المتمسكة بالصمود

زايد الدخيل

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عمان – بات مخطط الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة واضحا، يستهدف الجغرافيا والديموغرافيا بشكل وسيناريو جديدين في القطاع الذي يتعرض منذ 11 يوما لحرب إبادة، وهو ما صار أيضا واضحا للدول العربية كمصر والأردن الرافضتين والمقاومتين بشدة لهذا المخطط، كونه يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه، ويمس القضية الفلسطينية برمتها.ما رشح من مخطط أعلنه الاحتلال، يستهدف شمال وجنوب القطاع وربما تقسيمه إلى قسمين، في محاولة منه لإنشاء منطقة بفرزون (منطقة عازلة) بين سكان غزة (المدينة) وسكان المستوطنات في جنوب القطاع، برغم أنه مخطط مرهون باعتبارات إقليمية، تذكر أميركا بها، خشية توسع دائرة المواجهة مع لاعبين إقليميين.يستعد الاحتلال لهجوم بري محتمل على القطاع، وهو في تصنيفه يعد أكبر عملية برية له منذ حربه على لبنان في العام 2006، برغم أن مثل هذا الهجوم محفوف بالمخاطر، لانطوائه على القتال في نطاق حيز جغرافي ضيق مكتظ بالسكان.ويأتي هذا الهجوم (2023) الذي يفصل بينه وبين الهجوم على لبنان في 2006 نحو 17 عاما.وكان من المقرر أن ينطلق هذا الهجوم البري في نهاية الأسبوع الماضي، لكن جرى تأجيله لبضعة أيام - على الأقل - جزئيا، تحت ذريعة الظروف الجوية السائدة بسبب الأمطار والغيوم، والتي كان من شأنها أن تصعب هجمات القصف الجوي للمحتلين، وعمل مسيرات الاحتلال، بهدف توفير غطاء جوي لقواته البرية ومشاته، إذ ستشتمل القوة الضاربة الاحتلالية على دبابات وخبراء متفجرات وقوات خاصة، وفق زعمهم.في هذا السياق، قال السفير السابق أحمد مبيضين، إن "هناك ثمنا جغرافيا للحرب، وأن الاحتلال سيقتطع شريطا حدوديا في الجهتين الشمالية والشرقية من القطاع لإنشاء حزام أمني، وربما هذا ما يفسر مخططه بدفع مليون فلسطيني من شمال غزة وشرقها نحو الجنوب لتأمين أمنه".وأضاف مبيضين "يتجه الاحتلال للقيام بحملة برية، لأن التراجع عنها ينطوي على دلالات خطرة جدا عليها، لكنها ربما تختار تنفيذها بشكل غير تقليدي عبر تقطيع أوصال القطاع بعد تدميره عن بعد، والتقدم البري ببطء ووحشية".وقال "ليس هذا حسب، فهناك حسابات عملياتية ميدانية، تدفع الاحتلال للتريث وتأخير الحملة البرية، ترتبط بنشوء واقع جديد على الأرض، نتيجة القصف وتحويل أحياء كاملة في القطاع إلى ركام، ما يصعب الاجتياح، بخاصة أن الخرائط العسكرية المتوافرة بيد مقاتليه باتت صماء وغير مفيدة، فتضاريس القسم الشمالي والشرقي من القطاع، غيرها القصف الواسع وغير المسبوق".أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أكد أن المحتل الان عنده مشكلة ومعضلة إستراتيجية كبيرة جدا بالجغرافيا بين القطاع وجنوب الأراضي المحتلة، إذ إن مستوطناته في تلك المناطق، فالاحتلال يضع نصب عينيه التخلص من القطاع كاملا، ولكن بسبب الضغوطات الدولية قد يتراجع عن هدفه الإستراتيجي، باستبداله في تقطيع أوصال القطاع، وإنشاء منطقة بفرزون، تعزل قاطني غزة عن المستوطنات في الجنوب.وأضاف "أن هذا هو الهدف الأساس من العملية البرية، وسيكون هذا مبرر حتى للولايات المتحدة الأميركية من أن الاحتلال تنازل عن اغتصاب القطاع كاملا، ودفع الفلسطينيين الى مصر، بإخلاء الشمال فقط، او جزء كبير منه، لإنشاء منطقته العازلة فيه، والاستفادة منه، لرصد أي حركات ضد المستوطنين او المستوطنات".وتابع "سيكون هناك بعد إستراتيجي للجغرافيا، إذ ستكون ردة الفعل مواتية للاحتلال للقضاء على مثل هذا التفكير بالهجوم على المستوطنات في المستقبل، يعني لا يوجد صراحة حرية مطلقة، ولا يوجد بعد جغرافي مهم جدا له في حالة القطاع، كما هي الآن جغرافيا، لذلك لا بد من إعادة رسم خريطة القطاع من جديد لخدمة أهدافها الإستراتيجية بالسيطرة على أي محاولات، للدخول مرة أخرى للمستوطنات في الجنوب.وكان الاحتلال دعا السبت الماضي أهالي غزة لـ"عدم الإبطاء" بمغادرة شمال القطاع، بينما خصصت قواته ممرين آمنين لعبور أكثر من مليون نسمة من سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه، الأول قرب ساحل غزة والثاني عبر وسط القطاع الذي يبلغ طوله 40 كلم.من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية د. باسم تليلان، أنه بات من المؤكد حقيقة المشروع العبري للدولة الصهيونية، وهو ما يبحث عنه نتنياهو منذ تسلمه السلطة لعدة مرات، بأن هذه الأرض عبرية، تحكمها دولة عبرية، وللعرب أن يعيشوا فيها تحت مظلة هذه الدولة وبجواز عبري وبحكومة عبرية، ولهم تمثيل بسيط في البرلمان، هذا ما يبحث عنه الكيان الصهيوني، ولا يبحث أبدا عن سلام فيه حل للدولتين.وأضاف تليلان "ما حدث في غزة سيحدث لاحقا الضفة الغربية وايضا في محيط القدس، فالاحتلال لن يرضى لدولته، الا أن تكون القدس عاصمة لها، وهذا ما يرفضه العرب والمسلمون".