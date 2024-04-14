"التنمية الاجتماعية": حل 58 جمعية خيرية في آذار

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عمان-الغد- بلغ عدد الجمعيات الخيرية التي تمّ حلها خلال شهر آذار (مارس) المنصرم (58) جمعية، مقابل تسجيل (15) جمعية، فيما بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ (6399) جمعية، وذلك وفق تقرير وزارة التنمية الاجتماعية الشهري الذي صدر أمس.وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة (5174) معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، وبلغت دراسات معاملات الإعفاء من نفقات العلاج (124) دراسة، في حين أجرت (35) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، فيما بلغ عدد دراسات إعفاء الخادمات (1769) دراسة.وتمّ توجيه إنذار لجمعية واحدة، وتشكيل هيئات مؤقتة لـ10 جمعيات، بينما أنهت 4 هيئات مؤقتة أعمالها، وكذلك الانتهاء من أعمال 15 لجنة حل وتصفية.ووفقاً للتقرير، فإنّ عدد الحضانات التي تم ترخيصها (4) حضانات، وعدد الأطفال الذين تم دخولهم لمؤسسات الرعاية والحماية (23) طفلا، وعدد الأطفال الذين تم تسليمهم من مؤسسات الرعاية والحماية (25) طفلا، وعدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر راعية بديلة (8) أطفال.وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد (171451) دينارا، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 16841 دينارا، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة (33830) دينارا، وعدد الأفراد المدربين من برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة (35) فردا، وعدد الأسر المستفيدة من معونات التأهيل الجسماني (114) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات من برنامج المعونات المالية الإضافية (1638) أسرة.كما بلغ عدد الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد (4148) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية من برنامج المعونات المالية التكميلية (675) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية طارئة فورية (923) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية طارئة عادية (602) أسرة.وبلغ معدل الاستجابة على الاتصالات من الشكاوى والاستفسارات (85 %).وحول أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 417 حملة جرى خلالها ضبط 808 متسولين ومتسولات.