 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التنمية": ترخيص 36 حضانة منذ بداية العام

أطفال بإحدى الحضانات.-(أرشيفية)
أطفال بإحدى الحضانات.-(أرشيفية)
عمان-كشفت مديرية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية أمل الريحاني، عن ترخيص وتسجيل 36 حضانة منذ بداية العام الحالي، كما سجل أكثر من نصفهم منذ نفاذ نظام دور الحضانة الجديد لسنة 2024. اضافة اعلان
وقالت الريحاني في جلسة حوارية، عقدت خلال أعمال مؤتمر "توفير خدمات رعاية الأطفال في الأردن" والذي نظم يومي الأربعاء والخميس من مجموعة البنك الدولي، إن صدور النظام، أسس لإطار واضح لتنظيم عمل الحضانات، مبينة أن من أهم عوامل نجاح تأسيس الحضانات "الاستدامة" عبر الدعم الحكومي. 
وبينت الريحاني، أن وضع تشريع ناظم لعمل الحضانات كان من أهم مرتكزات التوسع بإنشاء الحضانات، ومن "النقلات" المهمة في هذا التنظيم، مبينة أن التشريع سهل إجراءات الترخيص، إذ كانت تتطلب عملية الترخيص مدة أكثر من شهرين وقد تصل إلى 4 أشهر. 
ومنذ نفاذ النظام الجديد رقم 6 لسنة 2024، الصادر في الجريدة الرسمية يوم 20 شباط (فبراير) الماضي، قالت الريحاني إن الحضانة ترخّص اليوم خلال نحو شهر، وأنها تكون قد حصلت على الشهادة وبدأ تشغيلها. 
وأوضحت أن هناك تسهيلات أخرى منحها النظام الجديد غير تقليص مدة الإجراءات، من بينها كلف الترخيص على الحضانات الخاصة، اذ كان يفرض على صاحب الترخيص تجديد ترخيصه سنويا، بينما ألغيت إعادة الترخيص في النظام الجديد، وأكتفي بتبليغ الوزارة، وكذلك عقد الطبيب للأطفال المنتفعين في الحضانات، إذ يشمل الأطفال تحت سن سنوات التأمين الصحي الحكومي المجاني، ولم يعد هناك داع لعقد طبيب يجدد سنويا ضمن إجراءات الترخيص.
ومنح النظام أيضا، خدمة الانتظار للأطفال الى حد الـ9 اعوام من العمر، ضمن اشتراطات معينة، عدا عن تقديم خدمات رعاية للأطفال للفئة العمرية من عمر يوم إلى عام، ومن عمر عام إلى 4 أعوام و8 أشهر ضمن مجموعات منفصلة.
وصنف دور الحضانة لحضانات: خاصة، ومنزلية، وفي أماكن عمل خاصة بموجب قانون العمل، وفي أماكن عمل المنشأة في المؤسسات الرسمية العامة والبلديات. 
وقالت الريحاني، إن النظام خفف ما أسمته بـ"الأدوار المزدوجة" لجهات رسمية في الترخيص والرقابة، إذ اقتصر الترخيص على البلدية والدفاع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية، كما أدرجت الحضانات المنزلية في النظام، وتنظيمها وفق اشتراطات مختلفة تقتصر على التسجيل، بناء على مشاورات سابقة، جرت مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 
المدير التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم سميح البطيخي، تحدث حول أهمية الحضانات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص حيال هذا النوع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر البنك، شريكا أساسيا في مبادرة أطلقتها مجموعة البنك الدولي في المؤتمر، لدعم إنشاء الحضانات في الأردن مع الوزارة، وشركاء آخرين عبر تقديم منح صغيرة.
وفي هذا السياق، قال البطيخي إن واحدة من إشكاليات الإقراض لهذا النوع من المشاريع احيانا، الشفافية المالية والمعلومات المالية الدقيقة للمشاريع، بخاصة في حال طلب التمويل، قائلا إن البنوك بالمجمل ليس لديها خطط عمل في هذا المجال. 
وقالت مستشارة التعليم والمديرة المؤسسة في حضانة "كيوريو" بمؤسسة إنقاذ الطفل جود الشريف، إن "هناك تحديات عديدة تقف أمام الوصول إلى نماذج مستدامة لتقديم الرعاية للطفولة المبكرة، في مقدمتها التحديات التمويلية والمجتمعية".
وأكدت الشريف أهمية بناء الشراكات مع القطاع الخاص، مبينة أن "كيوريو" استطاعت في المرحلة الأولى، تأسيس فروع في عدة مناطق منها عمان الغربية وسحاب والزرقاء، وبينت أن هناك خططا توسعية للوصول إلى المناطق الأكثر تهميشا. 
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