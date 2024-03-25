الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التنمية" تستقبل 8233 معاملة منح تأمين صحي

وزارة التنمية الإجتماعية
وزارة التنمية الإجتماعية
 كشف تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية عن الشهر الماضي، عن استقبالها 8233 معاملة، تتعلق بإعداد الدراسات الاجتماعية لمنح التأمين الصحي لأسر فقيرة، و211 معاملة للإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجريت 70 معاملة لخدمة تسوية حقوق الورثة.اضافة اعلان
وبحسب التقرير، رخصت الوزارة 10 حضانات، كما ألحقت 44 طفلا بدور رعاية الأطفال الايوائية، وخروج 30 طفلا من دور الرعاية. واستقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وبشأن السجل العام للجمعيات، سجلت 15 جمعية، وانضمت 3 لعضوية الاتحاد، وشكلت 9 هيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 2 هيئة مؤقته أعمالها بالجمعيات، وأنذرت 4 جمعيات.
وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامجه  المالية الطارئة 1384، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامجخ المالي (الشهري) 34097، وبرامج المعونات المالية (التكميلية) تخصيص جديد (16378) أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 95.
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