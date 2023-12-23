السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التنمية": ضعف في برامج الرعاية اللاحقة

وزارة التنمية الاجتماعية - (أرشيفية)
وزارة التنمية الاجتماعية - (أرشيفية)
عمّان- ينتهي العام الحالي مع استمرار وجود تشريعات جوهرية عالقة، تخص عمل وزارة التنمية الاجتماعية، أبرزها قانونان: عصري للعمل الاجتماعي، والجمعيات، في وقت تشير فيه تقارير رصدية رسمية، إلى ضعف برامج الرعاية اللاحقة.اضافة اعلان
ومع اقتراب حلول العام الجديد، يبقى تعديل قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 وتعديلاته، عالقا في أروقة الحكومة، وهو الذي أدرج في موازنة الوزارة الرسمية لسنة 2023، وكذلك في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، إذ أدرج للعام الثاني على التوالي "كأولوية قصوى" دون أن ينجز، برغم تأكيدات رسمية متكررة بشأن الانتهاء من وضع مسودة مشروع قانون جديد، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، مع الإشارة في مشروع قانون الموازنة لوضع خطوات تنفيذية لإقرار القانون.  
ويعتبر قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008، الحلقة الأعقد بين التشريعات العالقة لدى الوزارة، إذ شهد مناقشات ولقاءات بين المجتمع المدني والحكومة، دون أن يعلن عن أبرز ملامح المشروع المقترح حتى الآن رسميا. 
وأعيد تشكيل لجنة خاصة لوضع مسودة مشروع معدّل لقانون الجمعيات في آب (أغسطس) الماضي، برئاسة أمين عام سجل الجمعيات بالوزارة طه المغاريز، وضمت ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والاتحادين: النسائي العام، والجمعيات الخيرية وديوان الرأي والتشريع، وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والبيئة، ومديرية الجمعيات بوزارة التنمية، وضمت على مستوى الخبراء 8 أعضاء من منظمات مجتمع مدني. 
وبحسب ما علمت "الغد"، فإن اجتماعات اللجنة مستمرة، بخاصة بعد انعقاد خلوة تشاورية في منطقة البحر الميت في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن الوزارة وسجل الجمعيات لم يعلنا حتى الآن عما توصلت له اللجنة من مقترحات للتعديل على القانون، بحيث شكلت عدة لجان سابقة لتعديل القانون منذ 2014 دون حسم للمخرجات. 
وفيما تفتتح وزارة التنمية الاجتماعية عامها الجديد، بمخصصات أقل من موازنة العام 2023 بنحو 674 ألف دينار، ارتفع  عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة في العام 2019 إلى 220 ألف أسرة في العام الحالي، ضمن تطبيقات الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، المكونة من محاور: (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية عبر صندوق المعونة الوطنية، والذي ارتفعت مخصصاته أيضا في مشروع قانون موازنة العام 2024. 
أما (الأحداث) فما يزال أيضا مشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2014 عالقا، برغم وضع مسودة مشروع قانون سنة 2020 ونشرها على موقع ديوان التشريع والرأي في حينه، وكذلك مشروع نظام الحدث العامل. 
وفي (الخدمات) فقد أطلق العام الحالي برنامج تقديم الخدمات النهارية لفئة كبار السن عبر 9 أندية لكبار السن منتشرة في المحافظات، وتوفير الرعاية المتكاملة في دور الإيواء وعددها 9 ويستفيد من خدماتها 400 مسن ومسنة، كملاذ أخير لتوفير الحماية لهم. 
وبشأن توفير الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، كشفت الوزارة في تصريحات صدرت مؤخرا عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن  معدل حالات العنف السنوي التي تتعامل معها النساء، يبلغ 10 آلاف حالة سنويا، يجري التعامل معهم وفق منهجية إدارة الحالة، لضمان الحد من عوامل الخطورة عليهن، وإعادة دمجهن في المجتمع، ورعاية وحماية الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
أما دور حماية النساء، فافتتحت دار للوفاق الأسري في العقبة، لتقدم خدماتها للمعنفات في المحافظات الجنوبية، لتضاف إلى دار الوفاق الأسري في عمان وإربد. 
ولفتت بني مصطفى، إلى تأمين خدمات المأوى للأسر الفقيرة والعفيفة، اذ أنشئ برنامج الأسر الفقيرة والعفيفة، واستفاد منه 4832 أسرة، كما تتعاون الوزارة مع جهات حكومية مختصة، بإصدار بطاقة التأمين الصحي لأفراد الأسر المستهدفة في برامجها، لتمكنهم من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية المجانية في المؤسسات الصحية العامة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء

الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأجواء السائدة

منذ 22 دقيقة
متظاهرون إسرائيليون في تل الربيع "تل أبيب" يطالبون بوقف إطلاق النار وتنحي نتنياهو - (وكالات)

غزة.. الحل بالتخلص من نتنياهو

منذ 25 دقيقة
المستشفيات الميدانية الأردنية في الأراضي الفلسطينية.. سردية تجسد روح التضامن

المستشفيات الميدانية الأردنية في الأراضي الفلسطينية.. سردية تجسد روح التضامن

منذ 25 دقيقة
أمطار تهطل على إحدى المناطق في عمان-(أرشيفية)

هطولات ما قبل "الأربعينية" تفوق التوقعات.. وآمال بموسم مطري جيد

منذ 25 دقيقة
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة - (أرشيفية)

1.186 مليون دينار ارتفاع بموازنة "الوطني للأوبئة " في 2024

منذ 25 دقيقة
مبنى إدارة التأمين الصحي في عمان-(أرشيفية)

ارتفاع موازنة صندوق التأمين الصحي 10 ملايين دينار للعام المقبل

منذ 25 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |منذ 25 دقيقة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |منذ 26 دقيقة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 