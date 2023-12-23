"التنمية": ضعف في برامج الرعاية اللاحقة

هديل غبّون

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عمّان- ينتهي العام الحالي مع استمرار وجود تشريعات جوهرية عالقة، تخص عمل وزارة التنمية الاجتماعية، أبرزها قانونان: عصري للعمل الاجتماعي، والجمعيات، في وقت تشير فيه تقارير رصدية رسمية، إلى ضعف برامج الرعاية اللاحقة.ومع اقتراب حلول العام الجديد، يبقى تعديل قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 وتعديلاته، عالقا في أروقة الحكومة، وهو الذي أدرج في موازنة الوزارة الرسمية لسنة 2023، وكذلك في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، إذ أدرج للعام الثاني على التوالي "كأولوية قصوى" دون أن ينجز، برغم تأكيدات رسمية متكررة بشأن الانتهاء من وضع مسودة مشروع قانون جديد، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، مع الإشارة في مشروع قانون الموازنة لوضع خطوات تنفيذية لإقرار القانون.ويعتبر قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008، الحلقة الأعقد بين التشريعات العالقة لدى الوزارة، إذ شهد مناقشات ولقاءات بين المجتمع المدني والحكومة، دون أن يعلن عن أبرز ملامح المشروع المقترح حتى الآن رسميا.وأعيد تشكيل لجنة خاصة لوضع مسودة مشروع معدّل لقانون الجمعيات في آب (أغسطس) الماضي، برئاسة أمين عام سجل الجمعيات بالوزارة طه المغاريز، وضمت ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والاتحادين: النسائي العام، والجمعيات الخيرية وديوان الرأي والتشريع، وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والبيئة، ومديرية الجمعيات بوزارة التنمية، وضمت على مستوى الخبراء 8 أعضاء من منظمات مجتمع مدني.وبحسب ما علمت "الغد"، فإن اجتماعات اللجنة مستمرة، بخاصة بعد انعقاد خلوة تشاورية في منطقة البحر الميت في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن الوزارة وسجل الجمعيات لم يعلنا حتى الآن عما توصلت له اللجنة من مقترحات للتعديل على القانون، بحيث شكلت عدة لجان سابقة لتعديل القانون منذ 2014 دون حسم للمخرجات.وفيما تفتتح وزارة التنمية الاجتماعية عامها الجديد، بمخصصات أقل من موازنة العام 2023 بنحو 674 ألف دينار، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة في العام 2019 إلى 220 ألف أسرة في العام الحالي، ضمن تطبيقات الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، المكونة من محاور: (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية عبر صندوق المعونة الوطنية، والذي ارتفعت مخصصاته أيضا في مشروع قانون موازنة العام 2024.أما (الأحداث) فما يزال أيضا مشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2014 عالقا، برغم وضع مسودة مشروع قانون سنة 2020 ونشرها على موقع ديوان التشريع والرأي في حينه، وكذلك مشروع نظام الحدث العامل.وفي (الخدمات) فقد أطلق العام الحالي برنامج تقديم الخدمات النهارية لفئة كبار السن عبر 9 أندية لكبار السن منتشرة في المحافظات، وتوفير الرعاية المتكاملة في دور الإيواء وعددها 9 ويستفيد من خدماتها 400 مسن ومسنة، كملاذ أخير لتوفير الحماية لهم.وبشأن توفير الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، كشفت الوزارة في تصريحات صدرت مؤخرا عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن معدل حالات العنف السنوي التي تتعامل معها النساء، يبلغ 10 آلاف حالة سنويا، يجري التعامل معهم وفق منهجية إدارة الحالة، لضمان الحد من عوامل الخطورة عليهن، وإعادة دمجهن في المجتمع، ورعاية وحماية الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.أما دور حماية النساء، فافتتحت دار للوفاق الأسري في العقبة، لتقدم خدماتها للمعنفات في المحافظات الجنوبية، لتضاف إلى دار الوفاق الأسري في عمان وإربد.ولفتت بني مصطفى، إلى تأمين خدمات المأوى للأسر الفقيرة والعفيفة، اذ أنشئ برنامج الأسر الفقيرة والعفيفة، واستفاد منه 4832 أسرة، كما تتعاون الوزارة مع جهات حكومية مختصة، بإصدار بطاقة التأمين الصحي لأفراد الأسر المستهدفة في برامجها، لتمكنهم من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية المجانية في المؤسسات الصحية العامة.