"التوجيهي": "العلمي" مرتاحون و"الأدبي" ينقسمون حول "عربي تخصص"

آلاء مظهر

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عمان- لم يكن يوم "التوجيهي" العاشر أمس، على عادة الأيام التي سبقته، مصابا بالقلق والتوتر، بل تخطى هذه المرحلة التراجيدية التي تفشى التعبير عن مأساويتها في أكثر من وسيط إعلامي وداخل مجتمع المتقدمين لامتحان الثانوية العامة تبدت ملامح انفراجة لدى طلبة الفرع العلمي إذ أشادوا باسئلة امتحان العلوم الحياتية، بينما تفاوتت آراء طلبة "الأدبي" حول "عربي تخصص"، بين السهولة والمتوسط.وتفقد وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة أمس غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية، واطمأن على سير الامتحان في يومه العاشر.وفي هذا النطاق، واصل 149494 من طلبة "التوجيهي" تأدية امتحاناتهم، إذ امتحن طلبة "العلمي" في مبحث العلوم الحياتية، و"الأدبي" و"الشرعي" في "عربي تخصص"- الورقة الثانية، و"الصناعي" في العلوم الصناعية الخاصة- الورقة الثانية، والفندقي في إنتاج الطعام وخدمته- الورقة الثانية، والزراعي والاقتصاد المنزلي في العلوم الحياتية.الطالب مصطفى عليمات (علمي) قال إن "أسئلة امتحان العلوم الحياتية، كانت متوسطة لكن الامتحان يمتاز بالدقة ومن المقرر المدرسي"، لافتا إلى أن المدة الزمنية للاجابة كانت كافية.وشاركه الرأي الطالب معتز كامل، بقوله إن "المتمكن من دراسته، يستطيع الإجابة على الأسئلة بسهولة، ونيل علامة مرتفعة، بيما اعتبرت الطالبة بيان زواهدة (علمي) أسئلة العلوم الحياتية مناسبة ومباشرة، تناسب قدرات الطلبة، وأن المدة الزمنية تلائم طبيعة الأسئلة.وأبدى الطالب عامر عريقات (علمي)، ارتياحه مما قدمه، مشيرا الى أن الامتحان كان "متوسطا ودقيقا"، مبينا ان الامتحان يعتمد على الفهم وليس الحفظ، فعلى الطالب ان يكون دارسا بعمق وبتركيز للاجابة عليه.استاذ العلوم الحياتية حسام عياش، بين أن الامتحان متوسط يميل إلى الدقة، لافتا إلى أن الامتحان يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، موضحا أن الطالب المتمكن من دراسته بعمق وتركيز، يمكنه من الاجابة على الاسئلة، لافتا إلى أن المدة الزمنية ملائمة لطبيعة الاسئلة.وشاركه الرأي معلم العلوم الحياتية حسام الزاغة، بقوله إن "الامتحان مائل متوسط بشكل عام"، مبينا أن "الأسئلة فيها تنوع في الأفكار ومراعية للفروقات الفردية بين الطلبة ومن ضمن المنهاج المدرسي المقرر".ورأى الطالب محمود جلال (أدبي)، أن أسئلة العربي- تخصص، الورقة الثانية، كانت "مريحة ومناسبة"، فالطالب المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها، لافتا إلى أن الامتحان لا يمكن وصفة بالصعب وانما بالمتوسط.وبينت الطالبة تولين زيدان، أن الامتحان يعد "أسهل من الورقة الأولى"، التي كان تقدم اليها الطلبة الخميس الماضي، لافتة الى أنه لا يمكن وصفه بالسهل وانما بالمتوسط.وشاركهم الرأي الطالب عمر سليمان بقوله، إن الامتحان بورقتيه "صعب"، وإن أسئلة الورقة الثانية "فيها نوع من الصعوبة وتفوق قدرات الطلبة"، بينما أشارت الطالبة هند عبيدات إلى أن أسئلة العربي تخصص، "متوسطة مائلة الى الصعوبة، وبحاجة الى دقة وتركيز في الاجابة عنها"، وشاركها الرأي عبدالله كريم الذي رأى ان الامتحان "متوسط، ومدته مناسبة".استاذ اللغة العربية د. سهيل عفانة، قال إن "امتحان "العربي التخصص" بالورقة الثانية، يعد امتحانا متوازنا"، مبينا أن الاسئلة كانت واضحة ومفهومة، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، لافتا إلى أن الامتحان مستمد من صلب المادة الدراسية، مضيفا أن الورقة الثانية مختلفة كليا عن الورقة الأولى، فهي ناجحة وتقيس قدرات الطلبة.بدوره، معلم اللغة العربية فارس الحواري، قال إن الامتحان "متوسط مائل للصعوبة، فقراته مستقاة من الكتاب المدرسي المقرر"، لافتا إلى أن المدة الزمنية مناسبة للطالب المتمكن من دراسته.ورأى طلبة "الزراعي" و"الاقتصاد المنزلي" و"الصناعي" و"الفندقي"، أن مستوى أسئلة مباحثهم، كانت "من المنهاج المقرر ولا غموض فيها، ومباشرة".بدوره، رأى محمد عثمان (صناعي)، إن أسئلة العلوم الصناعية الخاصة، "سهلة، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها"، لافتا إلى أن المدة الزمنية "كافية"، بينما اعتبر الطالب مجد صمادي (زراعي)، أن أسئلة العلوم الحياتية "مناسبة ومريحة ولكنها دقيقة.الى ذلك، تفقد وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية، واطمأن على سير الامتحان في يومه العاشر، وقد رافقه في زيارته، أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية د. نواف العجارمة.واستمع محافظة لشرح من الفريق الفني المعني بالإجراءات المتبعة، للتأكد من سلامة الامتحان، وأكدت اللجنة المشرفة على الامتحان على كفاية الوقت المخصص لامتحان اليوم، ومراعاته للفروق الفردية بين الطلبة.كما استمع لشرح حول متابعة الفريق الفني المسؤول عن عمليات التصحيح لمباحث الامتحان، والخط الزمني لإعلان النتائج، مشددا على أهمية القيام بمزيد من المطابقة لهذه العمليات، والتأكد 100 % من دقة النتائج.وأعرب عن شكره لكوادر إدارة الامتحانات كافة، مشيدا بجهودهم الاحترافية ومواصلة العمل ليلا ونهارا، ومحافظتهم على سرية الامتحانات، مبديا ارتياحه للإجراءات المتبعة التي من شأنها ضمان سلامة النتائج وصحتها ودقتها.كما أعرب عن شكره للمعلمين العاملين في الامتحانات، من مراقبين ورؤساء قاعات ومصححين ولجان إشرافية، لجهودهم بإنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.من جانبه، بين مدير إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية د. محمد كنانة أنه جرى الانتهاء من تصحيح مباحث اللغة العربية، وسيجري الانتهاء من تصحيح اللغة الإنجليزية خلال 72 ساعة.يذكر أن غرفة العمليات في إدارة الامتحانات؛ تضم لجانا فنية من ذوي الاختصاص والخبرة، لدراسة الملاحظات التي تردها، وتقديم الإجابات على الاستفسارات والأسئلة، تحقيقا للعدالة بين الطلبة المشتركين في الامتحان، وضمان حقوقهم وتسهيلا لمهمة الكوادر القائمة على عقد الامتحان في الميدان.