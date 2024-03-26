الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التوجيهي".. بدء الامتحانات 25 حزيران وتوزيع متوازن بين المباحث

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 25 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 15 تموز (يوليو) المقبل.اضافة اعلان
وفي تحليل لبرنامج الامتحان، فإنه جرى توزيع المواد على نحو متوازن، وتخلله فواصل زمنية بين المباحث، تراوحت بين يوم ويومين بحد أقصى، لتساعد الطلبة على المذاكرة قبل كل مبحث ومراجعتها جيدا.
ويلاحظ أيضا أن الوزارة في الأعوام الماضية، عكفت على البدء بمبحث ثقافة مشتركة، بخاصة التربية الإسلامية، كما بلغ عدد أيام الامتحانات الفعلية على جدول الاختبارات 11 يوما، بحيث جرى توزيع المباحث الدراسية على زمن عقد الامتحان بواقع 21 يوما، إذ وفر الجدول فواصل زمنية بين مبحث وآخر، ليتمكن الطلبة من المراجعة والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.
ووزعت المباحث الاساسية التي تتطلب مجهودا كبيرا في الدراسة كالرياضيات والفيزياء واللغتين الانجليزية والعربية بتوازن على الجدول، فمثلا، سبق الورقة الاولى للرياضيات، يوم واحد عطلة وهو الجمعة، تلاه فاصل زمني بواقع يومين للاستعداد للورقة الثانية لمبحث الرياضيات الذي يصادف يوم الثلاثاء 2 تموز (يوليو) المقبل. 
وكشف ترتيب المباحث في الجدول عن وجود يوم قبل تأدية امتحان اللغة الانجليزية والعربي التخصص والكيمياء، والعلوم الحياتية.
مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد شحادة قال، إن برنامج الامتحان العام مريح ومناسب للمشتركين، يراعي موعد بدء الجلسة الأولى في الامتحان الأحوال الجوية التي قد تسود البلاد خلال الامتحانات.
وفيما يتعلق بوجود يوم واحد كفاصل زمنى قبل امتحان الفيزياء للفرع العلمي كما هو معلن بالجدول، أوضح شحاده في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أن امتحان الفيزياء سيكون يوم السبت ويسبقة امتحان علوم الحاسوب الذي سيتقدم إليه طلبة الخطط القديمة وليس النظاميين ممن هم الآن على مقاعد الدراسة، في الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبهذا الأمر سيكون لدى الطلبة 3 أيام قبل تأدية امتحان الفيزياء (الفرع العلمي). 
وأشار إلى أن جدول الامتحان راعى في تصميمه ترتيب المباحث، بحيث تبدأ بالمباحث التي توصف بالسهلة كالتربية الإسلامية واللغة العربية ومن ثم يبدأ التدرج ببقية المباحث. 
وبين شحاده أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، فسيكون أمام الطلبة برهة وقت بين امتحان وآخر.
واوضح أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي، شاملة للوحدات كافة، داعيا الطلبة للتركيز على الكتاب المدرسي، والابتعاد عن الدوسيهات والملخصات
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