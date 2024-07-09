"التوجيهي" بيومه الثامن يمضي بسلام دون تحديات

آلاء مظهر

اضافة اعلان

عمان - مضى اليوم الثامن لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، بسلام دون تحديات مفصلية جراء المستوى المريح لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية.وأكد طلبة التقتهم"الغد"، أن الامتحان كان مريحا ومناسبا ومراعيا لقدراتهم ولم يخل الأمر من شكاوى محدودة من بعضهم الذين رأوا أن الامتحان بحاجة لأكثر من الوقت المخصص "ساعتان"، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن الامتحان متوسط ومن داخل الكتاب المدرسي.وكان 155479 مشتركا ومشتركة من مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية توجهوا أمس لأداء امتحان اليوم الثامن لـ"التوجيهي" في مبحث اللغة الإنجليزية.وقال الطالب محمد وجدي (العلمي) إن الامتحان كان مريحا ومناسبا لقدرات الطلبة المختلفة، مشيرا إلى أنه تدرج بين السهولة إلى المتوسط ولكن بالمجمل العام لايمكن وصفه بالصعوبة، لافتا إلى أن المدة الزمنية ملائمة لطبيعة الأسئلة.وأوضح الطالب هادي عمر الفرع العلمي، أن الامتحان متوسطا مائلا للسهولة،لافتا إلى أن هناك بعض الأسئلة قدرات عليا وهذا أمر طبيعي، وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها.وبين عمر أن الامتحان بشكل عام مريح، ويحتاج إلى التركيز للإجابة عنه، مشيرا إلى أنه يحتاج لوقت أطول من المدة الزمنية المخصصة للامتحان.بدوره، رأى الطالب أسعد أحمد (العلمي) أن الامتحان يعد متوسطا، مشيرا إلى أن الامتحان بحاجة إلى مزيد من الوقت للإجابة عنه كونه دقيقا.وبينت الطالبة لين زياد الفرع الأدبي، أن الامتحان كان ضمن "المتوسط"، والمدة الزمنية كافية وملائمة لطبيعة الأسئلة، مؤكدة أنه من الطبيعي وجود أسئلة بحاجة إلى التفكير حتى يتم تمييز الطالب المتفوق.ووصف الطالب مروان زايد في الفرع نفسه، أسئلة الامتحان بأنها مناسبة لقدرات الطلبة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة مباشرة وواضحة، وهناك أسئلة أخرى تحتاج إلى التركيز في الإجابة عنها، ولكنها بشكل عام ليست صعبة.وقالت سارة زاهر (أدبي)، إن الأسئلة كانت من المنهاج المقرر، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة، والوقت برأيها كان كافيا، وأشارت إلى أن جميع صديقاتها من مختلف الفروع، خرجن من قاعات الامتحان وعلامات الارتياح تبدو على وجوههن.ولم يختلف رأي طلبة الفروع المهنية ممن أشاروا إلى أن أسئلة اللغة الإنجليزية كانت من المنهاج المقرر، وأن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة.وفي السياق، قال الطالب محمد سالم الفرع الصناعي، إن الأسئلة، كانت من ضمن المنهاج المقرر، وأنها مشابهة في نمطها لأسئلة الدورة الماضية.من جانبها، وصفت روان سيف (فندقي وسياحي)، الأسئلة بأنها متوسطة وتراعي الفروقات الفردية، وأن المتمكن من دراسته، يستطيع الإجابة عنها، مشيرة إلى أنها أنهت ورقتها قبل نحو عشر دقائق من انتهاء الوقت المخصص للامتحان.بدوره، قال أستاذ اللغة الإنجليزية صادق مرار إن امتحان اللغة الإنجليزية للفروع الأكاديمية يعد متوسطا ومراعيا للفروقات الفردية بين الطلبة.وبين مرار أن الامتحان يراعي جدول المواصفات حيث إن أسئلة القدرات العليا بلغت 20 % ،لافتا إلى أن الامتحان بمجمل عام يعد مناسبا، والطالب المتمكن من بدراسته بشكل عميق يستطيع التعامل معه بأريحية. وأشار إلى أن الامتحان في بعض فقراته كان من نوعية السؤال المركب والذي يتطلب أكثر من مهارة في نفس الوقت، موضحا أن مواضيع التعبير (الإنشاء) كانت مألوفة للطلبة.وأكد أن معظم الأسئلة كانت تقليدية مشابهة لنمط الدورات السابقة باستئناء فقرتين كان نمطهما جديدا وغير متعارف عليه في الدورات السابقة.