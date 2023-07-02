الثقة بالنفس وعدم القلق وتنظيم الوقت.. طريق الطلبة لعبور "التوجيهي"

آلاء مظهر

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فيما تبقى يوم واحد على انطلاق ماراثون الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، أكد خبراء تربويون، أن الوصفة السحرية للعبور الآمن من الامتحانات، تتمثل بالابتعاد عن المشاعر السلبية كالقلق والتوتر والارتباك التي تسود فترتها.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن مشاعر القلق والخوف، طبيعية لدى الطلبة، لأنهم في حالة ترقب لما ستؤول إليه دراستهم، لكنه يجب ألا تزيد عن حدها الطبيعي، كي لا تنعكس سلبا على تحصيلهم، لافتين الى أن مواجهة ذلك تتطلب الاستعداد الجيد للامتحانات إلى جانب تنظيم أوقات الدراسة.ودعوا أولياء الأمور إلى عدم وضع سقف توقعات بشأن نتائج أبنائهم في هذه المرحلة، تفوق قدراتهم الحقيقية في التحصيل، وأن عليهم في هذه الأوقات العصيبة، امتصاص توتر أبنائهم، وتحفيزهم معنويا، وبث الثقة في نفوسهم.وبينما تفصلنا نحو 24 ساعة على عقد أولى جلسات امتحان “التوجيهي” للعام الحالي، والتي ستنطلق غدا، لتستمر حتى الـ25 من الشهر الحالي، فإن أولى حلقات مسلسل القلق وتوتر الطلبة وذويهم، قد بدأ، باعتبار أن هذا الامتحان، هو مفصل حياة يحدد مستقبلهم.وما دام هذا الامتحان حتى وقتنا الحالي، يعد معيارا وحيدا لالتحاق الطلبة بالجامعات، فإن تربويين يطالبون بضرورة أن يحظى الطلبة خلاله، بأجواء هادئة ومريحة ليتمكنوا من تقديم امتحاناتهم، بعيدا عن أي عوامل تعوقهم.وبرغم ما تبثه وزارة التربية والتعليم من رسائل طمأنة للطلبة وذويهم كل عام، وتأكيداتها الملحة بأن الامتحانات عادية، وأسئلتها مستقاة من المنهاج المدرسي، إلا أن محاولات الطمأنة تلك، سرعان ما تتبدد، جراء ما ارتبط بالذاكرة الجمعية، بأن امتحان “التوجيهي” مثير للقلق والرهبة.وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة د. محمد كنانة، قال في تصريحات سابقة، إن طبيعة امتحان “التوجيهي” المقبل، لن تتغير عما كانت عليه في الدورات السابقة.وحذر كنانة في تصريح لـ”الغد” أمس، طلبة الثانوية العامة، من الاعتماد على ملخصات المناهج ذات الطبيعة التجارية، الموجودة في الأسواق، حتى لا تربك الطلبة، فتعوق اتصالهم بالمنهاج.وأضاف، أن أسئلة الأوراق الامتحانية ستقتصر على الأسئلة الموضوعية، باستثناء مباحث اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، بحيث ستتراوح فيها نسبة الأسئلة الموضوعية بين 50 و60 % والباقي ستكون أسئلة مقالية.ولفت إلى أن الوزارة، أعادت مؤخرا مقررات الحفظ في امتحان “التوجيهي” للعام الدراسي الحالي، مضيفا بأن هذه المقررات، تتمثل بمقرر الحفظ الخاص باللغة العربية (الثقافة المشتركة) للفروع الأكاديمية والمدارس الشرعية، الواردة في الكتاب الصادر من إدارة المناهج والكتب المدرسية في 24 آب (اغسطس) العام الماضي، بالإضافة لمقرر الحفظ الخاص بالوحدات المطلوبة في اللغة العربية للفروع المهنية.وبين كنانة، أن مقرر الحفظ للغة العربية (تخصص) الفرعين الأدبي والشرعي، مطلوب في الامتحان، فضلا عن مقرر الحفظ للتربية الإسلامية (الثقافة المشتركة) المشار إليه في كتاب التربية الإسلامية للصف الـ12/ الطبعة الأولى 2018-2022.وأوضح أن طلبة الثانوية العامة، ممن هم الآن على مقاعد الدراسة في الصف الـ12، يدرسون مناهج دراسية جديدة، بعضها يتطلب مهارة استخدام الآلة الحاسبة.وكانت الوزارة قد وجهت امس، رسائل وإرشادات للمشتركين في امتحان “التوجيهي”، حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم، متضمنة دعوة المشتركين للحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية.وأكدت أن أبواب المدارس ستغلق عند الساعة الـ10.00 في الجلسة الأولى والساعة الـ1.00 واحدة في الجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت، داعية كل مشترك لإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للأردنيين، وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين من غير حملة جوازات السفر، يوميا عند تقديم الامتحان.وأكدت ثقتها بوعي الطلبة في تجنب كل ما قد يخالف التعليمات، كاصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية) إلى قاعة الامتحان، طالبة ترك كل ما يتعلق بالامتحان، كقصاصات الورق وغيرها خارج القاعة، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية، الى جانب التأكد من برنامج الامتحان ومباحثه، ووقت كل امتحان، والالتزام بالتعليمات.وبينت الوزارة أن الوقت المخصص للامتحان لكل مبحث، سيكون كافيا، مؤكدة استمرارها بإضافة 10 دقائق لكل ورقة امتحانية، تعطى للمشتركين بدلا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.ودعت الطلبة لاستثمار وقتهم في الدراسة، وعدم الالتفات للإشاعات، واستقاء المعلومات حول الامتحان من مصادرها الرسمية، منوهة إلى دور أولياء الأمور في تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة داخل المنازل، وتقديم الدعم النفسي لأبنائهم، ليتمكنوا من التقدم للامتحان بشكل مناسب.الخبير التربوي عايش النوايسة، قال إن طلبة الثانوية العامة ومع بدء اقتراب ساعة الصفر، يرتفع شعورهم بالقلق والتوتر، لا سيما وأنهم يتابعون كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا الى أنهم يعيشون حاليا فترة تشتت، في ظل انتشار كبير للملخصات والدوسيهات والأسئلة المقترحة، ما يفاقم قلقهم، وتاثيراته السلبية عليهم.وأكد ضرورة أن يتعامل الطالب مع الحالة الاختبارية، أيا كان نوعها، مدرسية أم وزارية، بدرجة عالية من الثقة بالنفس، مشددا على أهمية دور المدرسة في ضبط انفعالات طلبتها، وتدريبهم على التعامل مع ورقة الامتحان بعيدا عن الخوف والتوتر.ولفت لأهمية إدراك الطلبة بأن امتحان “التوجيهي”، هو مجرد مرحلة تعليمية كباقي المراحل التي مروا بها طوال سنوات دراستهم الممتدة لـ12 عاما، وليس “بعبعا”.ودعا الطلبة لتنظيم أوقات دراستهم، لأن ذلك يساعدهم في مواجهة القلق والتوتر قبيل الامتحانات، بل يجب عليهم ممارسة حياتهم اليومية بشكل اعتيادي، داعيا أولياء الأمور لعدم وضع سقف توقعات تفوق قدرات أبنائهم الحقيقية، لأن ذلك يربكهم، ويضاعف الضغط عليهم.وشاطره الرأي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا د. عدنان الطوباسي، بالقول إن الطلبة وذويهم، ينتظرون بدء امتحان “التوجيهي” بحماس ممزوج بالقلق، متطلعين لنيل نتيجة إيجابية في الامتحان.وقال الطوباسي لـ”الغد”، إن لحظات الدخول في الامتحان هي ذاتها في كل زمان ومكان، محملة بالقلق والإرباك والتوتر، ولكن كل ذلك يجب أن يكون في حدوده الدنيا، التي لا تؤثر تحت أي ظرف، على مسيرة الامتحان واستمراريته.وأضاف أن من أمضوا عاما في الإعداد والاستعداد للامتحان، كي يتمكنوا من ولوج مرافق تعلم أعلى في الجامعات والكليات، عليهم الدخول للامتحان بثقة وعزيمة.وبين أن من يدخلون الآن مرحلة جديدة من حياتهم الدراسية، عليهم الاستعداد جيدا للامتحان، بتنظيم أوقاتهم، فذلك مفتاح لتخلصهم من مشاعر القلق والتوتر التي قد تواجههم في تحضيرهم للامتحان.وأكد الطوباسي، أهمية أن يدخل الطالب للامتحان بثقة لقياس قدراته، داعيا الطلبة وذويهم للاطمئنان والهدوء، وعدم إعطاء امتحان “التوجيهي” هالة أكبر مما يجب، ناصحا الطلبة بالتحلي بالهدوء والصبر، وقراءة الورقة الامتحانية بثقة، والبدء في الإجابة عن السؤال الأسهل عليهم عند بدء الامتحان.كما دعاهم لأن يحرصوا على مراجعة ورقة إجاباتهم، وأن يكونوا دقيقين في اختيارهم الإجابة الصحيحة عن الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)، والتي عادة ما تكون دقيقة جدا، وإجاباتها متقاربة.وشدد الطوباسي، على ضرورة أن تتخلل دراسة الطالب قبل الامتحان، فترات راحة بين الحين والآخر، لترسخ المادة الدراسية في ذهنه، وأن عليه عدم الالتفات للقيل والقال بشأن الأسئلة التي تنتشر هنا وهناك، حتى لا يرهقه الإرباك.وكما وعدت الوزارة، فسيكون الامتحان من الكتاب المدرسي، يراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، لذا يجب على الطلبة الاهتمام بدراستهم ومناهجهم فقط، مشيرا إلى أن هناك دورا كبيرا للأهل بتهيئة أجواء مريحة لأبنائهم، ليتمكنوا من خوض الامتحان بعيدا عن التوتر.كما يتوجب على الأسر، توفير سبل الراحة والاطمئنان لأبنائهم خلال فترة الاستعداد لخوض الامتحانات، وامتصاص توترهم، وتحفيزهم معنويا وبث الثقة في نفوسهم، مبينا أن أوقات الدراسة تتفاوت حسب الفروق الفردية عند الطلبة، وأن يدونوا ملاحظاتهم حول المادة، كي لا يختصروا الوقت والجهد والتعب عند مراجعتها.أستاذ اللغة العربية د. فارس الحواري، قال إن الخوف من الامتحان طبيعي، لكن يجب ألا يتحول الى قلق وتوتر، كون ذلك سيؤثر سلبا على أداء الطالب، مبينا أن الخوف سيزول في الدقائق الأولى من بدء الامتحان، وعلى الطلبة عدم تشتيت أنفسهم في الاعتماد على أكثر من مصدر في تحصيل المعلومة، والأسئلة المتوقعة أو المقترحة.وأشار الحواري الى أن الوزارة أكدت مرارا بأن الأسئلة ستكون من الكتاب المدرسي المقرر، وعلى الطلبة الاعتماد على الكتاب المدرسي عند دراستهم، وألا يهدروا أوقاتهم على الملخصات وغيرها.وشدد على ضرورة ابتعادهم عن مواقع التواصل، وكل ما يشتتهم، واستقاء معلومات الدراسة والتعليمات بشأن الامتحان من مصادرها، داعيا الطلبة للثقة بأنفسهم ودراستهم، وأن تكون مراجعتهم للمادة في فترة الامتحانات، قراءة مركزة، وإدارة وقت الامتحان بطريقة صحيحة.يشار الى أن 145458 طالبا وطالبة ومن جميع التخصصات الفرعية، سيتقدمون لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) غدا، وفق تصريح للناطق باسم الوزارة د. أحمد المساعفة امس، إذ بين أن عدد الطلبة المسجلين لهذه الدورة الامتحانية بلغ 189410 منهم 126271 طالبا نظاميا و63139 دراسة خاصة، يتوزعون على 1856 قاعة امتحان في 766 مركز امتحانات.ويتقدم الطلبة غدا للامتحان في مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع موزعين كالآتي: العلمي 55142 طالبا وطالبة، الأدبي 73069، الشرعي 135، الصناعي 5576، الاقتصاد المنزلي 7096، الزراعي 3156، والفندقي 1284.-(بترا)